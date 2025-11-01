читать дальше

Автомобиль.



Экскурсия действительно проходила на автомобиле Citroën C3 — это городской автомобиль, идеально подходящий для передвижения по Барселоне, особенно в условиях узких улиц и центра. Дальность маршрута составляла всего две точки, и технически он полностью справился с задачей.



Локация и трансфер.



Ваше размещение находилось вне города, в пригороде, откуда трансфер до центра Барселоны на такси составляет 25–30 евро. Несмотря на это, доплата за выезд за пределы города с вас не взыскивалась.



Однако ваш запрос завершить экскурсию трансфером в аэропорт не входил в договорённый маршрут, и, учитывая габариты машины и наличие чемоданов, в нём было отказано, что, по всей видимости, и стало причиной основного недовольства.



Базилика и вход.



На всех экскурсиях входные билеты оплачиваются клиентами отдельно, о чём предварительно сообщается. Вход в Крипту Гуэля составил 10 евро. Либо вы оплачиваете билет для гида, либо гид остаётся снаружи — это нормальная практика в индивидуальных экскурсиях.



Дополнительная программа.



Вам были показаны Пассеж-де-Грасиа и Площадь Испании — это не входило в стандартный маршрут, но было добавлено по инициативе гида, чтобы усилить впечатление от Барселоны.



Итог:



Мы уважаем любое мнение. Но считаем важным, чтобы отзывы были основаны на сути экскурсии, а не на сопутствующих бытовых неудобствах, которые не входят в сферу ответственности гида.