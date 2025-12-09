В ходе этой экскурсии я покажу вам разную Барселону.
После монументальной архитектуры и творений разных архитекторов разных эпохи стилей, узких улочек Старого города и больших проспектов, мы выедем за город и двинемся на север вдоль моря, туда, где красота скал и хвойных деревьев встречается с трехцветным морем. Здесь располагаются широкие просторные песчаные пляжи Коста Бравы.
Описание экскурсииНа этой экскурсии вы откроете для себя очарование Коста-Бравы, начав с Бланеса, который считается стартовой точкой этого живописного побережья. Вы подниметесь на смотровую площадку с панорамным видом на морские просторы и городские пляжи, а затем посетите уникальный ботанический сад с экзотическими растениями, расположенный прямо под открытым небом с видом на море. Далее вас ждет знакомство с Льорет-де-Мар, где вы прогуляетесь по знаменитым Садам Клотильды и сможете искупаться на пляже Святой Кристины. Завершится путешествие в средневековом городе-крепости Тосса-де-Мар, где вы подниметесь через старый город к древней крепости, насладитесь видами на пляжи и горные пейзажи, а также сможете совершить заключительное купание перед возвращением в отель. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бланес
- Льорет-де-Мар
- Тосса-де-Мар
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
