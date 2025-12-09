Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В ходе этой экскурсии я покажу вам разную Барселону.



После монументальной архитектуры и творений разных архитекторов разных эпохи стилей, узких улочек Старого города и больших проспектов, мы выедем за город и двинемся на север вдоль моря, туда, где красота скал и хвойных деревьев встречается с трехцветным морем. Здесь располагаются широкие просторные песчаные пляжи Коста Бравы.

Описание экскурсии На этой экскурсии вы откроете для себя очарование Коста-Бравы, начав с Бланеса, который считается стартовой точкой этого живописного побережья. Вы подниметесь на смотровую площадку с панорамным видом на морские просторы и городские пляжи, а затем посетите уникальный ботанический сад с экзотическими растениями, расположенный прямо под открытым небом с видом на море. Далее вас ждет знакомство с Льорет-де-Мар, где вы прогуляетесь по знаменитым Садам Клотильды и сможете искупаться на пляже Святой Кристины. Завершится путешествие в средневековом городе-крепости Тосса-де-Мар, где вы подниметесь через старый город к древней крепости, насладитесь видами на пляжи и горные пейзажи, а также сможете совершить заключительное купание перед возвращением в отель. Важная информация: При раннем бронировании фотосессия во время экскурсии в подарок

