Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам

Увидеть самую популярную среди туристов часть испанского побережья

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Впечатляющие скалы, пляжи и бухты, средиземноморские пейзажи — всё это побережье Коста-Брава. Лучше всего объехать его на машине, останавливаясь в каждом живописном уголке.

Я покажу вам лучшие места «берега смелых» — сосновые и оливковые рощи, скалистые берега и уединённые пляжи.

По пути поговорим об истории региона и богатом культурном наследии, местных праздниках и гастрономии.
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Природа во всей красе

Наше путешествие начнётся в Барселоне: я заберу вас из отеля на комфортабельном автомобиле и отвезу к северо-западу от города, в направлении Франции. Вас ждёт поездка по горному серпантину, напоминающему о кадрах из романтических фильмов или рекламы суперкаров. По пути рассмотрим сосновые леса, домики рыбаков, дикие пляжи. Полюбуемся бухтами со смотровых площадок и сделаем несколько остановок для купания.

Невыносимая лёгкость бытия

Среди доступных для посещения достопримечательностей — сказочные сады с растениями со всего мира, средневековые замки и живописные деревеньки с памятниками культуры и архитектуры. Я расскажу о том, почему эти места дарили вдохновение таким знаменитостям, как Пабло Пикассо, Рене Магритт, Габриэль Гарсия Маркес и Сальвадор Дали. Когда проголодаетесь, посоветую уютный ресторан, где можно насладиться местной кухней, чашечкой кофе и бокалом холодного игристого. Ну и конечно, сделаю вам множество фотографий!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне бизнес-класса
  • Не забудьте взять с собой купальные принадлежности

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день

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