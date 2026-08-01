Побережье Коста-Брава предлагает путешественникам незабываемые впечатления: лазурные пляжи, скалистые бухты и сосновые рощи. Это идеальное место для тех, кто ценит природу и историю. Путешествие начинается в Барселоне и ведёт через живописные деревни и средневековые замки.



Вдохновляющие виды, рассказы о знаменитостях и возможность насладиться местной кухней делают эту экскурсию уникальной.



Участники смогут сделать остановки для купания и фотосессий, погрузившись в атмосферу средиземноморского побережья

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Коста-Брава - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а море идеально подходит для купания. В это время туристов немного больше, но это компенсируется атмосферой праздника и открытыми достопримечательностями. В апреле и октябре также можно насладиться красотой региона, хотя температура может быть ниже. Зимой, с ноября по март, регион менее загружен, но многие объекты могут быть закрыты.

Сейчас август — это идеальное время.