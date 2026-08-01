Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Вас ждёт путешествие по живописным местам Коста-Брава. Насладитесь видами, историей и культурой региона, посетив уникальные природные и архитектурные объекты
Побережье Коста-Брава предлагает путешественникам незабываемые впечатления: лазурные пляжи, скалистые бухты и сосновые рощи. Это идеальное место для тех, кто ценит природу и историю. Путешествие начинается в Барселоне и ведёт через живописные деревни и средневековые замки.
Вдохновляющие виды, рассказы о знаменитостях и возможность насладиться местной кухней делают эту экскурсию уникальной.
Участники смогут сделать остановки для купания и фотосессий, погрузившись в атмосферу средиземноморского побережья
Лучшее время для посещения Коста-Брава - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а море идеально подходит для купания. В это время туристов немного больше, но это компенсируется атмосферой праздника и открытыми достопримечательностями. В апреле и октябре также можно насладиться красотой региона, хотя температура может быть ниже. Зимой, с ноября по март, регион менее загружен, но многие объекты могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Средневековые замки
Живописные деревеньки
Сады с растениями со всего мира
Описание экскурсии
Природа во всей красе
Наше путешествие начнётся в Барселоне: я заберу вас из отеля на комфортабельном автомобиле и отвезу к северо-западу от города, в направлении Франции. Вас ждёт поездка по горному серпантину, напоминающему о кадрах из романтических фильмов или рекламы суперкаров. По пути рассмотрим сосновые леса, домики рыбаков, дикие пляжи. Полюбуемся бухтами со смотровых площадок и сделаем несколько остановок для купания.
Невыносимая лёгкость бытия
Среди доступных для посещения достопримечательностей — сказочные сады с растениями со всего мира, средневековые замки и живописные деревеньки с памятниками культуры и архитектуры. Я расскажу о том, почему эти места дарили вдохновение таким знаменитостям, как Пабло Пикассо, Рене Магритт, Габриэль Гарсия Маркес и Сальвадор Дали. Когда проголодаетесь, посоветую уютный ресторан, где можно насладиться местной кухней, чашечкой кофе и бокалом холодного игристого. Ну и конечно, сделаю вам множество фотографий!
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном минивэне бизнес-класса
Не забудьте взять с собой купальные принадлежности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 267 туристов
Hola Amigos!
С определенного времени я живу здесь, исследую историю и культуру, изучаю язык и кухню, знакомлюсь с потрясающими людьми и сам организую индивидуальные маршруты/экскурсионные прогулки по самым красивым и правильным местам. А также заряжаю хорошим настроением и позитивом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
–
1
–
Ksenia
Вадим замечательный рассказчик, легко располагающий к себе человек - для нас это очень важно, знает огромное количество исторических фактов и житейских историй. Целый день с ним пролетел очень быстро, обязательно буду рекомендовать друзьям эту программу! Большое спасибо за эмоции - и фотографии)
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Это будет одним из запоминающихся моментов нашего визита в Испанию. Коста Брава прекрасна,и именно благодаря Вадиму, мы влюбились в эти прекрасные бухты,пляжи,шикарные смотровые площадки(только знающие люди могут правильно показать красоту читать дальшеуменьшить
красивых мест с нужной точки),….. и конечно вкусная еда😋В небольшом городке Тоссо мы попробовали шикарное местное блюдо Сим-и-томба,это вот рекомендую всем!!! Было много всего интересного в живом общении с гидом за что ему огромная благодарность от всей нашей семьи,и мы рекомендуем всем эту экскурсию и другие,которые проводит Вадим,он очень крутой и профессиональный гид!!! Вадим
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
нам с Вадимом было легко, экскурсия прошла на позитиве добрались с ветерком на комфортабельном автомобиле, увидели красивейшие места, сделали замечательные фото (вернее гид Вадим нас фоткал) покушали традиционные блюда Испании, искупались в чистейшем море, поднялись на башню в снаряжении в общем получили массу приятных впечатлений, очень рекомендуем посетить данную экскурсию. спасибо за внимание)))
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Получился супе-день!!! Вадим очень увлекательно все рассказывает, показал массу утренних мест, о которых сами мы никогда бы не узнали. Сделал нам красивые фото, останавливался в самых живописных местах, никуда не читать дальшеуменьшить
торопил и с удовольствием отвечал на все наши вопросы. Чувствуется, что человек искренне любит своё дело и город, в котором живёт. Огромное спасибо за прекрасные эмоции, отличное настроение и незабываемые впечатления! Однозначно рекомендуем всем, кто хочет провести день интересно, комфортно и с удовольствием.
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Хочу сказать огромное спасибо за наш чудесный день в Испании. Я изначально выбирала программу, чтобы насладиться красивыми видами и все так и было!!!! По моим пожеланиям Вадим изменил маршрут, дополнив читать дальшеуменьшить
его посещением Саграда Фамилия и видовой площадкой на Барселону со стороны Тибидабо - как же это красиво! Мы затем посетили замечательный городок Sitges - я всем советую: и море и пляжи и есть что посмотреть и что покушать. Благодаря Вадиму это был счастливый и незабываемый выходной в Испании. Отдельное спасибо за красивые фото))
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Людмила
Вадим провел прекрасную экскурсию. Он энтузиаст и знаток своего дела. Приятный, воспитанный, вежливый и располагающий к себе. Мы получили массу позитивны впечатлений и знаний. Надеюсь что в будущем он поможет нам познавать новые места. И еще у него очень удобная машина:) Спасибо, Вадим
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии на «Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам»