Увидеть самую популярную среди туристов часть испанского побережья
Я покажу вам лучшие места «берега смелых» — сосновые и оливковые рощи, скалистые берега и уединённые пляжи.
По пути поговорим об истории региона и богатом культурном наследии, местных праздниках и гастрономии.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Природа во всей красе
Наше путешествие начнётся в Барселоне: я заберу вас из отеля на комфортабельном автомобиле и отвезу к северо-западу от города, в направлении Франции. Вас ждёт поездка по горному серпантину, напоминающему о кадрах из романтических фильмов или рекламы суперкаров. По пути рассмотрим сосновые леса, домики рыбаков, дикие пляжи. Полюбуемся бухтами со смотровых площадок и сделаем несколько остановок для купания.
Невыносимая лёгкость бытия
Среди доступных для посещения достопримечательностей — сказочные сады с растениями со всего мира, средневековые замки и живописные деревеньки с памятниками культуры и архитектуры. Я расскажу о том, почему эти места дарили вдохновение таким знаменитостям, как Пабло Пикассо, Рене Магритт, Габриэль Гарсия Маркес и Сальвадор Дали. Когда проголодаетесь, посоветую уютный ресторан, где можно насладиться местной кухней, чашечкой кофе и бокалом холодного игристого. Ну и конечно, сделаю вам множество фотографий!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне бизнес-класса
- Не забудьте взять с собой купальные принадлежности
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.