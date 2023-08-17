Впечатляющие скалы, пляжи и бухты, средиземноморские пейзажи — всё это побережье Коста-Брава. Лучше всего объехать его на машине, останавливаясь в каждом живописном уголке. Я покажу вам лучшие места «берега смелых» — сосновые и оливковые рощи, скалистые берега и уединённые пляжи. По пути поговорим об истории региона и богатом культурном наследии, местных праздниках и гастрономии.

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Описание

Что вас ожидает

Природа во всей красе

Наше путешествие начнётся в Барселоне: я заберу вас из отеля на комфортабельном автомобиле и отвезу к северо-западу от города, в направлении Франции. Вас ждёт поездка по горному серпантину, напоминающему о кадрах из романтических фильмов или рекламы суперкаров. По пути рассмотрим сосновые леса, домики рыбаков, дикие пляжи. Полюбуемся бухтами со смотровых площадок и сделаем несколько остановок для купания.

Невыносимая лёгкость бытия

Среди доступных для посещения достопримечательностей — сказочные сады с растениями со всего мира, средневековые замки и живописные деревеньки с памятниками культуры и архитектуры. Я расскажу о том, почему эти места дарили вдохновение таким знаменитостям, как Пабло Пикассо, Рене Магритт, Габриэль Гарсия Маркес и Сальвадор Дали. Когда проголодаетесь, посоветую уютный ресторан, где можно насладиться местной кухней, чашечкой кофе и бокалом холодного игристого. Ну и конечно, сделаю вам множество фотографий!

Организационные детали