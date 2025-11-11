Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Урок фотографии, на который вы всегда хотели пойти! Позвольте гиду-фотографу показать вам приемы для отличных фотоснимков в ходе вашей прогулки по парку и Старому городу.



Вы получите полезные навыки, научитесь во всю силу использовать камеру своего смартфона и, конечно, удивите своих близких и друзей впечатляющими фотографиями самых фотогеничных мест Барселоны.