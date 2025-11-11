Урок фотографии, на который вы всегда хотели пойти! Позвольте гиду-фотографу показать вам приемы для отличных фотоснимков в ходе вашей прогулки по парку и Старому городу.
Вы получите полезные навыки, научитесь во всю силу использовать камеру своего смартфона и, конечно, удивите своих близких и друзей впечатляющими фотографиями самых фотогеничных мест Барселоны.
Описание фото-прогулкиЭто не очередной опыт фотосессии! Это интерактивный мини-курс по телефонной фотографии, который подарит вам новые полезные навыки в управлении камерой вашего смартфона. Вы встретитесь со своим гидом-инструктором у Триумфальной арки, где вы изучите и отработаете простые в применении приемы, касающиеся самого важного аспекта фотографии: кадрирования и позиционирования. Затем вы отправитесь в живописный городской парк Сьютаделья с его огромным фонтаном, скульптурой мамонта, пальмами, деревьями и растениями. На этом фоне вы будете экспериментировать с камерой, открывая малоизвестные секреты зума. Затем вы отправитесь в старинный район Эль-Борн, где прогуливаясь между улицами и дворами узнаете больше об архитектуре, людях и уличной фотографии. Завершим экскурсию коктейлем и рассмотрим простые методы редактирования на вашем телефоне, чтобы придать вашим впечатляющим фотографиям последний волшебный штрих! Важная информация:
- Вам понадобится заряженный смартфон;
- Экскурсия подходит для любого смартфона, но лучше всего для i.
- Phone и более продвинутых Android;
- Доступно для участников на инвалидных колясках.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эль-Борн
- Парк
Что включено
- Услуги гида-преподавателя фотографии
- Основные советы, приемы и методы телефонной фотографии.
Что не входит в цену
- Камера
- Чаевые.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Meet at Arc de Triomf, Ciutat Vella, 08018 Barcelona
Завершение: Barcelona
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Вам понадобится заряженный смартфон
- Экскурсия подходит для любого смартфона, но лучше всего для iPhone и более продвинутых Android
- Доступно для участников на инвалидных колясках
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
