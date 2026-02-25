2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для плёночной фотосессии в Барселоне - с июня по сентябрь. В это время город радует тёплой погодой и солнечными днями, что идеально подходит для съёмок на природе и у моря. В апреле, мае и октябре также можно получить отличные снимки, хотя иногда возможны дожди. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но даже зимой Барселона сохраняет своё очарование, позволяя насладиться атмосферой города и сделать уникальные кадры.

Представьте себе прогулку по великолепным улицам Барселоны, где каждый уголок скрывает свою историю.Ваш личный фотограф проведет вас через укромные места, где пульсирует настоящая жизнь города, от уютных кафе до величественных

пляжей. Вместе вы создадите уникальную концепцию съемки, будь то портретная, семейная или репортажная фотография. Исследуя Барселону, вы не только увидите ее красоту глазами местного жителя, но и сможете увековечить эти моменты на пленке, добавив в вашу коллекцию фотографий нечто особенное. Эта фотопрогулка - идеальный способ замедлиться и по-настоящему соединиться с душой Барселоны, позволяя вам заново открыть город через призму ваших личных впечатлений и уникальных снимков, которые станут бесценным сокровищем на долгие годы

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Индивидуальный подбор маршрута

В Барселоне много прекрасных мест, которые я могу вам посоветовать для фотопрогулки. Если вы любите природу так же, как и я, мы можем отправиться в пару очаровательных парков. На примете есть и уютные романтичные кафе. А можем поехать на красивый пляж. Лучше всего совместить 2 локации, находящиеся недалеко друг от друга — тогда фотографии будут более разнообразными.

Индивидуальная концепция съемки

Мы можем устроить репортажную, портретную, детскую или семейную съёмку. Мы заранее обговорим ваши пожелания и я подскажу лучший вариант фотосессии, который, обещаю вам, обязательно сблизит вас с Барселоной. Её красками. Громкими и эмоциональными испанцами. Бесконечным морем. Ласковым солнцем. Кружевными пальмами.

Давайте вместе искать, творить и создавать красивые фотографии!

P.S. Я фотографирую только на пленку и очень вдохновляюсь ей, буду рада познакомить вас с этой магией.

Организационные детали