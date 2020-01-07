2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас на фотопрогулку по великолепной Барселоне. Мы подберем вместе с вами несколько точек в укромных, немноголюдных уголках города, где его атмосфера переплетется с вашим личным ощущением Барселоны и выразится в снимках, которые станут хранителями ваших воспоминаний о поездке.

Что вас ожидает

Индивидуальный подбор маршрута

В Барселоне много прекрасных мест, которые я могу вам посоветовать для фотопрогулки. Если вы любите природу так же, как и я, мы можем отправиться в пару очаровательных парков. На примете есть и уютные романтичные кафе. А можем поехать на красивый пляж. Лучше всего совместить 2 локации, находящиеся недалеко друг от друга – тогда фотографии будут более разнообразными.

Индивидуальная концепция съемки

Мы можем устроить репортажную, портретную, детскую или семейную съемку. Мы заранее обговорим ваши пожелания и я подскажу лучший вариант фотосессии, который – обещаю вам – обязательно сблизит вас с Барселоной. Ее красками. Громкими и эмоциональными испанцами. Бесконечным морем. Ласковым солнцем. Кружевными пальмами.

Давайте вместе искать, творить и создавать красивые фотографии!

P.S. Я фотографирую только на пленку и очень вдохновляюсь ей, буду рада познакомить вас с этой магией.