2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Магия сотворчества в фотосъемке

Alexandra
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Alexandra – ваш гид
Приглашаю вас на фотопрогулку по великолепной Барселоне.

Мы подберем вместе с вами несколько точек в укромных, немноголюдных уголках города, где его атмосфера переплетется с вашим личным ощущением Барселоны и выразится в снимках, которые станут хранителями ваших воспоминаний о поездке.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне

Что вас ожидает

Индивидуальный подбор маршрута
В Барселоне много прекрасных мест, которые я могу вам посоветовать для фотопрогулки. Если вы любите природу так же, как и я, мы можем отправиться в пару очаровательных парков. На примете есть и уютные романтичные кафе. А можем поехать на красивый пляж. Лучше всего совместить 2 локации, находящиеся недалеко друг от друга – тогда фотографии будут более разнообразными.

Индивидуальная концепция съемки
Мы можем устроить репортажную, портретную, детскую или семейную съемку. Мы заранее обговорим ваши пожелания и я подскажу лучший вариант фотосессии, который – обещаю вам – обязательно сблизит вас с Барселоной. Ее красками. Громкими и эмоциональными испанцами. Бесконечным морем. Ласковым солнцем. Кружевными пальмами.

Давайте вместе искать, творить и создавать красивые фотографии!

P.S. Я фотографирую только на пленку и очень вдохновляюсь ей, буду рада познакомить вас с этой магией.

Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне
Теплая пленочная фотосессия в Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexandra
Alexandra
Я переехала в Барселону 1,5 года назад после того как прожила в Праге 6 лет; я моментально влюбилась в Барселону и захотела тут жить уже на первый день. Испанцы очаровательны и эмоциональны, мне интересна их культура и я впечатлена природой и морем конечно! Работаю я по специальности – всегда с детками – больными и здоровыми! Люблю языки, путешествия, книги и здоровый образ жизни – вегетарианствую 7 лет,не курю, не пью алкоголь, занимаюсь духовными практиками. Открыта новым знакомствам
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Нам очень понравилось, Александра рассказала о личном опыте в Барселоне, показала красивые места, фотосессия прошла прекрасно.
14 июня 2017
Как и было обещано, теплые пленочные фото. Александра творческая личность, приятная в общении. Спасибо.

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