2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальный подбор маршрута В Барселоне много прекрасных мест, которые я могу вам посоветовать для фотопрогулки. Если вы любите природу так же, как и я, мы можем отправиться в пару очаровательных парков. На примете есть и уютные романтичные кафе. А можем поехать на красивый пляж. Лучше всего совместить 2 локации, находящиеся недалеко друг от друга – тогда фотографии будут более разнообразными.
Индивидуальная концепция съемки Мы можем устроить репортажную, портретную, детскую или семейную съемку. Мы заранее обговорим ваши пожелания и я подскажу лучший вариант фотосессии, который – обещаю вам – обязательно сблизит вас с Барселоной. Ее красками. Громкими и эмоциональными испанцами. Бесконечным морем. Ласковым солнцем. Кружевными пальмами.
Давайте вместе искать, творить и создавать красивые фотографии!
P.S. Я фотографирую только на пленку и очень вдохновляюсь ей, буду рада познакомить вас с этой магией.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я переехала в Барселону 1,5 года назад после того как прожила в Праге 6 лет; я моментально влюбилась в Барселону и захотела тут жить уже на первый день. Испанцы очаровательны и эмоциональны, мне интересна их культура и я впечатлена природой и морем конечно! Работаю я по специальности – всегда с детками – больными и здоровыми! Люблю языки, путешествия, книги и здоровый образ жизни – вегетарианствую 7 лет,не курю, не пью алкоголь, занимаюсь духовными практиками. Открыта новым знакомствам
Прогулка по городу античному, средневековому и современному под увлекательные истории о нём
Чтобы понять, почему Барселона выглядит именно так, а не иначе, — стоит начать знакомство с момента её основания. Мы пройдём от сохранившихся фрагментов римской эпохи до современных зданий. Таким образом, архитектура и мои рассказы помогут сложить в вашей голове правильное представление о городе и разобрать основные вехи его истории по полочкам.
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Средневековые улочки или модный бульвар Рамбла, древние легенды или смелые замыслы Гауди — выбирайте один из двух маршрутов и погружайтесь в ритм каталонской столицы! Вы узнаете, почему самая старая в мире синагога находится под землёй, что особенного в каталонских улитках и кто придумал хамон, а также увидите главные достопримечательности.
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Таинственный монастырь в окружении скал и самая высокая точка Барселоны на автомобильной экскурсии
Вы узнаете историю происхождения горы Монтсеррат и одноименного монастыря, познакомитесь с легендарной Черной мадонной и послушаете хор мальчиков. А еще посетите храм Святого Сердца и впечатлитесь видами Барселоны с вершины Тибидабо!