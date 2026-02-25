2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Барселоны через объектив камеры. Ваша индивидуальная фотопрогулка оставит яркие воспоминания на долгие годы
Представьте себе прогулку по великолепным улицам Барселоны, где каждый уголок скрывает свою историю.
Ваш личный фотограф проведет вас через укромные места, где пульсирует настоящая жизнь города, от уютных кафе до величественных читать дальшеуменьшить
пляжей.
Вместе вы создадите уникальную концепцию съемки, будь то портретная, семейная или репортажная фотография.
Исследуя Барселону, вы не только увидите ее красоту глазами местного жителя, но и сможете увековечить эти моменты на пленке, добавив в вашу коллекцию фотографий нечто особенное.
Эта фотопрогулка - идеальный способ замедлиться и по-настоящему соединиться с душой Барселоны, позволяя вам заново открыть город через призму ваших личных впечатлений и уникальных снимков, которые станут бесценным сокровищем на долгие годы
Лучшее время для плёночной фотосессии в Барселоне - с июня по сентябрь. В это время город радует тёплой погодой и солнечными днями, что идеально подходит для съёмок на природе и у моря. В апреле, мае и октябре также можно получить отличные снимки, хотя иногда возможны дожди. В остальное время года погода может быть менее предсказуемой, но даже зимой Барселона сохраняет своё очарование, позволяя насладиться атмосферой города и сделать уникальные кадры.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Пляж Барселонета
Описание фото-прогулки
Индивидуальный подбор маршрута
В Барселоне много прекрасных мест, которые я могу вам посоветовать для фотопрогулки. Если вы любите природу так же, как и я, мы можем отправиться в пару очаровательных парков. На примете есть и уютные романтичные кафе. А можем поехать на красивый пляж. Лучше всего совместить 2 локации, находящиеся недалеко друг от друга — тогда фотографии будут более разнообразными.
Индивидуальная концепция съемки
Мы можем устроить репортажную, портретную, детскую или семейную съёмку. Мы заранее обговорим ваши пожелания и я подскажу лучший вариант фотосессии, который, обещаю вам, обязательно сблизит вас с Барселоной. Её красками. Громкими и эмоциональными испанцами. Бесконечным морем. Ласковым солнцем. Кружевными пальмами.
Давайте вместе искать, творить и создавать красивые фотографии!
P.S. Я фотографирую только на пленку и очень вдохновляюсь ей, буду рада познакомить вас с этой магией.
Организационные детали
Съёмка проходит на фотоаппарат Yashica FX-3 Super
Если вы заказываете фотосессию с 1 пленкой, то получите около 30 фото в течение недели
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 62 туристов
Я переехала в Барселону 1,5 года назад после того как прожила в Праге 6 лет; я моментально влюбилась в Барселону и захотела тут жить уже на первый день. Испанцы очаровательны читать дальшеуменьшить
и эмоциональны, мне интересна их культура и я впечатлена природой и морем конечно! Работаю я по специальности – всегда с детками – больными и здоровыми! Люблю языки, путешествия, книги и здоровый образ жизни – вегетарианствую 7 лет,не курю, не пью алкоголь, занимаюсь духовными практиками. Открыта новым знакомствам
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Екатерина
Большое-большое спасибо Александре за нашу фотосессию! Честно говоря я не ожидала, что получу столько красивых фотографий тк съемка происходит на пленку, можно сказать, что все меня радуют! Александра профессионал и талант! Удачно ловит момент и настроение, фотографии получились живые и душевные! Рекомендую каждому такие фото на память.
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Д
Дария
Ну что, я теперь знаю, как чувствуют себя девушки в фильмах Вонга Карвая.
Саша — не туристический фотограф. Это больше похоже на выдуманную ситуацию, когда твой старый знакомый из парижской богемы читать дальшеуменьшить
неожиданно оказался с антикварным фотоаппаратом в руках и внезапно сказал: «а пройди-ка вот туда…». Ты идёшь, потому что интересно, что получится. Получается магия "я —в городе, город — во мне".
И да, снимает он на плёнку. Именно пленка даёт лицу и жестам ту правду, которой не хватает в "цифровом мире". Дабы не быть голословной, фото прилагаю. Саша, спасибо! Си ю некст тайм!
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Анастасия
Наш семейный отдых в Барселоне теперь навсегда сохранится в памяти благодаря Саше и её тёплой-тёплой фотосессии ☺️ с двумя малышами провернуть это было не очень просто, но нам было всё читать дальшеуменьшить
понятно и приятно:) с Сашей еще до живого знакомства мы нашли много общего, она поделилась с нами волшебным местом для съемки, и время там пролетело так быстро и совсем незаметно) фото были готовы буквально через пару дней, за что отдельное спасибо! - и каждый кадр оказался наполнен любовью, очень ценно 🥰 Съемка на плёнку оказалась отдельным видом искусства:) Теперь всем эту фотосессию с Сашей советуем и рекомендуем брать с 2 плёнками) Благодарим тебя, желаем мягкого света и передаем привет четвероногому помощнику!) П. с. фото мое с морского места съемки)
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Н
Наталия
Это потрясающая экскурсия по Барселоне и прекрасные фото:) Саша помогла подобрать локацию, а на деле мы сделали 2 локации + отель. Было очень душевно и приятно, а фотки получились бомбические.
Я уже советую Сашу друзьям, и сама еще точно к ней схожу)
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А
Анастасия
В жизни случаются моменты, которые особо хочется оставить в своих воспоминаниях. В один из таких моментов я обратилась к Александре - фотосессия отличный способ придать бесконечную жизнь ситуации) А фотосессия читать дальшеуменьшить
на пленку так и вовсе обладает особым шармом. Александра оперативно ответила, услышала пожелания, предложила возможные варианты. Как результат - прекрасные теплые памятные фото) Отдельно хочется отметить, что Александра не только чуткий творец, но и крайне приятный и отзывчивый человек. Большое спасибо ей за всё!)
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Д
Дарья
Невероятно довольна фотосессией и получившимися фотографиями! Пленочная съемка несомненно обладает своим очарованием, а ограниченное количество снимков добавляет ценность каждому. У меня не было четкого плана и картинки того, какими должны быть фотографии, но Александра помогла найти интересную локацию и снимки вышли превосходные. Атмосфера во время фотосессии дружелюбная и весёлая, то что надо для хороших живых фото!
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