Природное великолепие каталонского побережья

Эта экскурсия знакомит с живописными пейзажами Коста Брава — скалистого побережья к северо-востоку от Барселоны. Маршрут проходит по извилистым прибрежным дорогам с остановками в бухтах, садах и средневековых деревнях.

Прибрежные пейзажи и бухты

Путешествие начинается с трансфера из Барселоны в направлении французской границы. По пути вы увидите скалистые бухты с высоты птичьего полета и сможете сделать остановки для купания в выбранных локациях. Пляжи Коста Брава известны своей чистотой и экологичностью.

Культурные достопримечательности

Маршрут включает возможное посещение средневековых замков, садов с растениями со всего мира и живописных деревень с памятниками архитектуры. Вы узнаете о культурном наследии этого региона Каталонии.

Гастрономия и отдых

Во время поездки предусмотрены остановки в местных ресторанчиках для обеда или дегустации местных напитков. Гид сделает фотографии на память о посещении самых живописных мест побережья.