Мотопрогулка по Барселоне с фотосъемкой позволяет увидеть город без пробок и парковок.
Вы посетите ключевые достопримечательности, узнаете местные истории и легенды, а при желании сможете продолжить маршрут по живописным серпантинам окрестностей.
Описание экскурсии
Природное великолепие каталонского побережья
Эта экскурсия знакомит с живописными пейзажами Коста Брава — скалистого побережья к северо-востоку от Барселоны. Маршрут проходит по извилистым прибрежным дорогам с остановками в бухтах, садах и средневековых деревнях.
Прибрежные пейзажи и бухты
Путешествие начинается с трансфера из Барселоны в направлении французской границы. По пути вы увидите скалистые бухты с высоты птичьего полета и сможете сделать остановки для купания в выбранных локациях. Пляжи Коста Брава известны своей чистотой и экологичностью.
Культурные достопримечательности
Маршрут включает возможное посещение средневековых замков, садов с растениями со всего мира и живописных деревень с памятниками архитектуры. Вы узнаете о культурном наследии этого региона Каталонии.
Гастрономия и отдых
Во время поездки предусмотрены остановки в местных ресторанчиках для обеда или дегустации местных напитков. Гид сделает фотографии на память о посещении самых живописных мест побережья.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурные достопримечательности Барселоны
- Серпантины Монтсеррата
- Побережье Гаррафа
- Панорамные виды на море и горы
Что включено
- Услуги гида
- Одно посадочное место на скутере
- Фотосъемка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
