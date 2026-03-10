Описание экскурсииМонжуик - это больше, чем просто холм. В начале XX века именно отсюда Барселона начала свой большой разговор с миром, и сегодня здесь по-прежнему чувствуется масштаб этого замысла. Во время прогулки увидим сады, архитектуру разных эпох, олимпийские пространства и лучшие панорамы города - и постепенно станет понятно, почему без Монжуика картина Барселоны неполная. Завершим маршрут спуском на канатной дороге к морю - короткий полёт над портом, и мы уже в Барселонете.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Испании
- Аренас де Барселона
- Скульптура «Женщина и птица»
- Венецианские башни
- Fira Барселона
- CaixaForum
- Вертикальный лес
- Павильон Германии
- Фонтан Монжуик
- Здание Национального музея искусства Каталонии
- Объекты Олимпийского кольца
- Парки Монжуика и смотровые площадки
- Канатная дорога
- Барселонета
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Напитки и перекус, стоимость билета на канатную дорогу (12, 5 евро на человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Испания, автономное сообщество Каталония, Барселона, площадь Испания
Завершение: Район Барселонета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии на «Монжуик без спешки: прогулка через сады к морю»
Индивидуальная
до 8 чел.
Wellness-день в Барселоне
Заняться йогой, погулять по горе и прикоснуться к истории города
Начало: В Барселоне
13 мар в 08:00
14 мар в 08:00
от €380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Морские истории и приморские виды Барселоны. Узнайте о Средневековых верфях, Колумбе и насладитесь каталонской кухней
Начало: На бульваре Лас Рамблас
12 мар в 10:30
18 мар в 10:00
€140 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и увидеть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: На площади Испании
Завтра в 11:00
12 мар в 14:00
€187 за всё до 10 чел.
Билеты
Захватывающий Монжуик: билет на канатную дорогу и аудиоэкскурсия
Оценить панорамы, увидеть знаковые локации и узнать о богатой истории знаменитой барселонской горы
Начало: У станции канатной дороги на Монжуик
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
12 мар в 15:00
€30 за билет