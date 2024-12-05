Для тех, кто ищет гармонию между активным отдыхом, исследованием достопримечательностей, любованием природой и заботой о себе. Вы зарядитесь позитивной энергией и восстановите баланс на утренней практике йоги. Насладитесь видами с горы Монжуик и погуляете по Саду кактусов. Откроете для себя скрытые уголки Барселоны и услышите их истории.
Описание экскурсии
Начнём наш wellness-день с практики йоги у моря или в студии в центре города (в зависимости от погоды) с сертифицированным преподавателем. После вдохновляющего занятия вы получите небольшие подарки от учителя.
Поедем на метро до нижней станции канатной дороги. Поднимемся на гору Монжуик, наслаждаясь видами города и моря с высоты.
Займёмся лёгким хайкингом по горной местности и полюбуемся колючими жителями Сада кактусов.
Спустимся обратно на землю и отправимся на экскурсию по Старому городу. Я расскажу историю Барселоны и её достопримечательностей, а ещё подскажу, где находятся магазинчики с wellness-продуктами.
Завершим день заботы о себе ланчем в стильном кафе с уютной террасой на крыше.
Организационные детали
- Преподаватель йоги ведёт практику на английском языке и показывает каждое движение
- В стоимость включено: сопровождение гида, практика йоги, аренда ковриков для йоги, проезд на канатной дороге, проезд в метро
- Выбирайте одежду, удобную для йоги
- Дополнительные расходы: ланч — в среднем €25 за чел. (можно больше или меньше по желанию)
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 74 туристов
Привет! Меня зовут Лилия. Я живу в Барселоне 6 лет и развиваю здесь свой проект для путешественников. Чем он отличается от других? Я предлагаю нишевые темы, на 100 % индивидуальный подход, необычный взгляд на привычные достопримечательности. Хотите получить уникальный опыт с уникальным подходом? Забронируйте одну из экскурсий — и до скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
5 дек 2024
Было супер! Это даже не тур, а хорошо организованный маленький ретрит в Барселоне в сочетании с экскурсией по интересным местам старой части города. Йога сессия точно одна из лучших, на которой я был. И Лиля выбрала классное место для ланча, стильное и с вкусной едой.
Очень рекомендую тур всем!
Очень рекомендую тур всем!
Д
Дмитрий
4 дек 2024
От тура остались только положительные впечатления! Это был даже не просто тур, а целый опыт, наполненный разными активностями!
Занятия йогой с инструктором Кэтс были просто супер! . Я сам занимаюсь йогой
Занятия йогой с инструктором Кэтс были просто супер! . Я сам занимаюсь йогой
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная Барселона: детская версия
Путешествие по Барселоне для детей, полное приключений и сказок. Исследуйте город, играя и узнавая его тайны, без скучных лекций
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа
Начало: Площадь Ангела (placa de l’Angel)
Сегодня в 10:00
13 мая в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Монтсеррат и Чёрная Мадонна
Погрузитесь в атмосферу священной горы Монтсеррат, где легенды и история переплетаются с природной красотой. Узнайте о Чёрной Мадонне и попробуйте местные сыры
Начало: У монастыря Монсеррат
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 3 чел.