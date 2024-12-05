Для тех, кто ищет гармонию между активным отдыхом, исследованием достопримечательностей, любованием природой и заботой о себе. Вы зарядитесь позитивной энергией и восстановите баланс на утренней практике йоги. Насладитесь видами с горы Монжуик и погуляете по Саду кактусов. Откроете для себя скрытые уголки Барселоны и услышите их истории.

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за 1–2 человек или €140 за человека, если вас больше

от €380 за 1–2 человек или €140 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Начнём наш wellness-день с практики йоги у моря или в студии в центре города (в зависимости от погоды) с сертифицированным преподавателем. После вдохновляющего занятия вы получите небольшие подарки от учителя.

Поедем на метро до нижней станции канатной дороги. Поднимемся на гору Монжуик, наслаждаясь видами города и моря с высоты.

Займёмся лёгким хайкингом по горной местности и полюбуемся колючими жителями Сада кактусов.

Спустимся обратно на землю и отправимся на экскурсию по Старому городу. Я расскажу историю Барселоны и её достопримечательностей, а ещё подскажу, где находятся магазинчики с wellness-продуктами.

Завершим день заботы о себе ланчем в стильном кафе с уютной террасой на крыше.

Организационные детали