Море — визитная карточка Барселоны, предмет вечной зависти жителей Мадрида, кормилец и защитник каталонцев на протяжении 2000 лет. Всё это время город и море отвоёвывали территорию друг у друга: то море подходило к городским стенам, то Барселона вытесняла стихию волнорезами и причалами. Давайте разбираться, как это было. А также наслаждаться приморскими видами и кухней.

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Описание

Что вас ожидает

Морские места и истории

Мы заглянем в живописный дворик Морского музея, потрогаем настоящую подводную лодку и обсудим одну из старейших корабельных верфей Средневековой Европы. Далее навестим Колумба на его постаменте и разберёмся, герой он или злодей. А потом отправимся к морю! Я расскажу, почему торговать с Барселоной в Средневековье было опасно для жизни и как сюда попадали товары первой необходимости. А также покажу готический храм Санта-Мария-дель-Мар, где каталонские «маринерос» просили заступничества богов перед выходом в море.

Прогулка по набережной и гастрономический рай

Я раскрою, как людям живётся в прибрежном районе Барселонета и почему все дома здесь раньше были одноэтажными. Поделюсь историей появления барселонских пляжей и расскажу, как их делили между собой женщины и мужчины. Нагуляв аппетит, мы приземлился в уютном ресторане на берегу Средиземного моря. Вы сможете насладиться «тазиком» морепродуктов или огромной сковородой каталонской паэльи с макаронами «фидеуа». На прощание я подарю вам список лучших ресторанов Барселонеты.

Организационные детали