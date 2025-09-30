Море - визитная карточка Барселоны, предмет вечной зависти жителей Мадрида. На этой экскурсии вы узнаете, как город и море взаимодействовали на протяжении 2000 лет. Посетите Морской музей, потрогайте подводную лодку, узнайте о старейших корабельных верфях и разберитесь, кем был Колумб. Прогуляйтесь по набережной Барселонеты, узнайте историю барселонских пляжей и насладитесь блюдами каталонской кухни в уютном ресторане на берегу Средиземного моря

Описание экскурсии

Морские места и истории

Мы заглянем в живописный дворик Морского музея, потрогаем настоящую подводную лодку и обсудим одну из старейших корабельных верфей Средневековой Европы. Далее навестим Колумба на его постаменте и разберёмся, герой он или злодей. А потом отправимся к морю! Я расскажу, почему торговать с Барселоной в Средневековье было опасно для жизни и как сюда попадали товары первой необходимости. А также покажу готический храм Санта-Мария-дель-Мар, где каталонские «маринерос» просили заступничества богов перед выходом в море.

Прогулка по набережной и гастрономический рай

Я раскрою, как людям живётся в прибрежном районе Барселонета и почему все дома здесь раньше были одноэтажными. Поделюсь историей появления барселонских пляжей и расскажу, как их делили между собой женщины и мужчины. Нагуляв аппетит, мы приземлился в уютном ресторане на берегу Средиземного моря. Вы сможете насладиться «тазиком» морепродуктов или огромной сковородой каталонской паэльи с макаронами «фидеуа». На прощание я подарю вам список лучших ресторанов Барселонеты.

Организационные детали