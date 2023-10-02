Погулять по набережной, увидеть «морские» места и узнать о взаимоотношениях города со стихией
Всё это время город и море отвоёвывали территорию друг у друга: то море подходило к городским стенам, то Барселона вытесняла стихию волнорезами и причалами. Давайте разбираться, как это было. А также наслаждаться приморскими видами и кухней.
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Описание
Что вас ожидает
Морские места и истории
Мы заглянем в живописный дворик Морского музея, потрогаем настоящую подводную лодку и обсудим одну из старейших корабельных верфей Средневековой Европы. Далее навестим Колумба на его постаменте и разберёмся, герой он или злодей. А потом отправимся к морю! Я расскажу, почему торговать с Барселоной в Средневековье было опасно для жизни и как сюда попадали товары первой необходимости. А также покажу готический храм Санта-Мария-дель-Мар, где каталонские «маринерос» просили заступничества богов перед выходом в море.
Прогулка по набережной и гастрономический рай
Я раскрою, как людям живётся в прибрежном районе Барселонета и почему все дома здесь раньше были одноэтажными. Поделюсь историей появления барселонских пляжей и расскажу, как их делили между собой женщины и мужчины. Нагуляв аппетит, мы приземлился в уютном ресторане на берегу Средиземного моря. Вы сможете насладиться «тазиком» морепродуктов или огромной сковородой каталонской паэльи с макаронами «фидеуа». На прощание я подарю вам список лучших ресторанов Барселонеты.
Организационные детали
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно (посещение ресторана по желанию)
- Можно подняться на смотровую площадку внутри памятника Колумбу — 6 евро с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на бульваре Лас Рамблас
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.