Город и море: авторская экскурсия в Барселоне

Погулять по набережной, увидеть «морские» места и узнать о взаимоотношениях города со стихией

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Море — визитная карточка Барселоны, предмет вечной зависти жителей Мадрида, кормилец и защитник каталонцев на протяжении 2000 лет.

Всё это время город и море отвоёвывали территорию друг у друга: то море подходило к городским стенам, то Барселона вытесняла стихию волнорезами и причалами. Давайте разбираться, как это было. А также наслаждаться приморскими видами и кухней.
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Ближайшие даты:
2
окт
3
окт
4
окт
6
окт
7
окт
8
окт
10
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Морские места и истории

Мы заглянем в живописный дворик Морского музея, потрогаем настоящую подводную лодку и обсудим одну из старейших корабельных верфей Средневековой Европы. Далее навестим Колумба на его постаменте и разберёмся, герой он или злодей. А потом отправимся к морю! Я расскажу, почему торговать с Барселоной в Средневековье было опасно для жизни и как сюда попадали товары первой необходимости. А также покажу готический храм Санта-Мария-дель-Мар, где каталонские «маринерос» просили заступничества богов перед выходом в море.

Прогулка по набережной и гастрономический рай

Я раскрою, как людям живётся в прибрежном районе Барселонета и почему все дома здесь раньше были одноэтажными. Поделюсь историей появления барселонских пляжей и расскажу, как их делили между собой женщины и мужчины. Нагуляв аппетит, мы приземлился в уютном ресторане на берегу Средиземного моря. Вы сможете насладиться «тазиком» морепродуктов или огромной сковородой каталонской паэльи с макаронами «фидеуа». На прощание я подарю вам список лучших ресторанов Барселонеты.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно (посещение ресторана по желанию)
  • Можно подняться на смотровую площадку внутри памятника Колумбу — 6 евро с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на бульваре Лас Рамблас
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Авторские
Набережная
Популярные места

Похожие туры из Барселоны

Обзорная Барселона: детская версия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
262 отзыва
Обзорная Барселона: детская версия
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
30 сен
1 окт
2 окт
3 окт
130 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
192 отзыва
Знакомьтесь, сеньорита Барселона
Открыть всё самое главное в Барселоне за 4 часа
Площадь Ангела (placa de l’Angel)
30 сен
4 окт
10 окт
12 окт
156133 за всё до 4 чел.
Барселона для детей: театрализованная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Барселона для детей: театрализованная экскурсия
Прогуляться по городу с Дали и Пикассо и найти пиратские сокровища
Завтра
30 сен
1 окт
2 окт
от 300 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Барселоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Барселоне
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ