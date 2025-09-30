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Город и море: авторская экскурсия в Барселоне

Морские истории и приморские виды Барселоны. Узнайте о Средневековых верфях, Колумбе и насладитесь каталонской кухней
Море - визитная карточка Барселоны, предмет вечной зависти жителей Мадрида. На этой экскурсии вы узнаете, как город и море взаимодействовали на протяжении 2000 лет.

Посетите Морской музей, потрогайте подводную лодку, узнайте о старейших корабельных верфях и разберитесь, кем был Колумб.

Прогуляйтесь по набережной Барселонеты, узнайте историю барселонских пляжей и насладитесь блюдами каталонской кухни в уютном ресторане на берегу Средиземного моря
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные морские истории
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🍽️ Гастрономический рай
  • 🚶 Прогулка по набережной
  • 📜 Интересные факты о Барселоне
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне
Город и море: авторская экскурсия в Барселоне

Что можно увидеть

  • Морской музей
  • Памятник Колумбу
  • Готический храм Санта-Мария-дель-Мар
  • Барселонета

Описание экскурсии

Морские места и истории

Мы заглянем в живописный дворик Морского музея, потрогаем настоящую подводную лодку и обсудим одну из старейших корабельных верфей Средневековой Европы. Далее навестим Колумба на его постаменте и разберёмся, герой он или злодей. А потом отправимся к морю! Я расскажу, почему торговать с Барселоной в Средневековье было опасно для жизни и как сюда попадали товары первой необходимости. А также покажу готический храм Санта-Мария-дель-Мар, где каталонские «маринерос» просили заступничества богов перед выходом в море.

Прогулка по набережной и гастрономический рай

Я раскрою, как людям живётся в прибрежном районе Барселонета и почему все дома здесь раньше были одноэтажными. Поделюсь историей появления барселонских пляжей и расскажу, как их делили между собой женщины и мужчины. Нагуляв аппетит, мы приземлился в уютном ресторане на берегу Средиземного моря. Вы сможете насладиться «тазиком» морепродуктов или огромной сковородой каталонской паэльи с макаронами «фидеуа». На прощание я подарю вам список лучших ресторанов Барселонеты.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно (посещение ресторана по желанию)
  • Можно подняться на смотровую площадку внутри памятника Колумбу — 6 евро с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На бульваре Лас Рамблас
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 3458 туристов
Добрый день, друзья! Я — журналист по образованию, «барселонолюб» и «барселоновед» по призванию. Вот уже десять лет я живу в этом городе, дышу им и, самое главное, ни на что
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его не поменяю, даже свой отпуск я провожу исключительно здесь, так что отправиться на экскурсию со мной можно в любое время года! Мой муж — испанец и коренной барселонец, моя дочь — русская «испанка», мой сын — наполовину испанец, так что смогу познакомить вас не только со своей любимой Барселоной, но и со всеми тонкостями и нюансами местной жизни! Я открою вам «другую» Барселону, расскажу истории, о которых «молчат» аудиогиды и покажу места, в которые не заезжают туристические автобусы. Погуляем?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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О
Приятная прогулка по городу.
Приятная прогулка по городу.
Приятная прогулка по городу.
Приятная прогулка по городу.
Приятная прогулка по городу.
Приятная прогулка по городу.
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Т
Отличная экскурсия с Еленой. Смело рекомендую как для взрослых, так и для детей. Наши 4,5 часа с сыном (8 лет) пролетели незаметно и очень интересно! Отдельное спасибо Елене за то, что адаптировала информацию и маршрут чтобы было интересно и ребенку.
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