Захватывающий Монжуик: билет на канатную дорогу и аудиоэкскурсия

Погрузитесь в атмосферу Монжуика с билетом на канатную дорогу и аудиоэкскурсией. Откройте для себя историю, искусство и природу Барселоны
Монжуик - это место, где история и современность переплетаются в уникальном сочетании.

Здесь можно посетить крепость XVII века, насладиться коллекцией каталонского искусства в Национальном музее и вдохновиться творчеством Жоана Миро. Прогулка
читать дальше

по садам и панорамные виды с канатной дороги оставят незабываемые впечатления. Аудиоэкскурсия проведёт по всем значимым местам, делая путешествие комфортным и познавательным. Билет включает канатную дорогу, что делает его отличным выбором для знакомства с Барселоной

4
1 отзыв

5 причин купить этот билет

  • 🌄 Уникальные виды на Барселону
  • 🎨 Искусство и культура в одном месте
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 📱 Удобное приложение с аудиогидом
  • 🚡 Включён билет на канатную дорогу
Захватывающий Монжуик: билет на канатную дорогу и аудиоэкскурсия© Экскурсии с аудиогидом
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Сад «Мирамар»
  • Фонд Жоана Миро
  • Национальный музей искусства Каталонии
  • Испанский посёлок
  • Олимпийский стадион
  • Крепость Монжуик
  • Сады «Мирадора»
  • Памятник сардане
  • Сад Моссен Коста и Льобера

Описание билета

  • Сад «Мирамар» с панорамными видами на город, популярное место для фотосессий и отдыха.
  • Фонд Жоана Миро — архитектурный комплекс, посвящённый творчеству знаменитого каталонского художника.
  • Национальный музей искусства Каталонии, где хранится крупнейшая в стране коллекция каталонского искусства от средневековья до современности.
  • Испанский посёлок, где представлены национальные архитектурные стили в миниатюре, популярная локация для экскурсий и фотосессий.
  • Олимпийский стадион, построенный к Играм 1992 года — вы узнаете, как они преобразили всю Барселону.
  • Крепость Монжуик 17 века с богатой историей и великолепной панорамой Барселоны.
  • Сады «Мирадора» с видами на море и город, созданные как часть олимпийского комплекса.
  • Памятник cардане — монумент, посвящённый традиционному каталонскому танцу.
  • Сад Моссен Коста и Льобера, где можно отдохнуть в тени деревьев и насладиться спокойной атмосферой в центре города.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • В стоимость экскурсии включён входной билет на канатную дорогу.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.

ежедневно в 15:00

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиотур€30
Детский: билет + аудиотур€21
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции канатной дороги на Монжуик
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Барселоне
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
И
Ирина
28 мар 2025
Из описания я поняла что надо сразу на фаникулере подниматься, а оказывается сначала надо было обойти все внизу. Хорошо бы это описать в начале экскурсии

Входит в следующие категории Барселоны

