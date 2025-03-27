Монжуик - это место, где история и современность переплетаются в уникальном сочетании.
Здесь можно посетить крепость XVII века, насладиться коллекцией каталонского искусства в Национальном музее и вдохновиться творчеством Жоана Миро. Прогулка
5 причин купить этот билет
- 🌄 Уникальные виды на Барселону
- 🎨 Искусство и культура в одном месте
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📱 Удобное приложение с аудиогидом
- 🚡 Включён билет на канатную дорогу
Что можно увидеть
- Сад «Мирамар»
- Фонд Жоана Миро
- Национальный музей искусства Каталонии
- Испанский посёлок
- Олимпийский стадион
- Крепость Монжуик
- Сады «Мирадора»
- Памятник сардане
- Сад Моссен Коста и Льобера
Описание билета
- Сад «Мирамар» с панорамными видами на город, популярное место для фотосессий и отдыха.
- Фонд Жоана Миро — архитектурный комплекс, посвящённый творчеству знаменитого каталонского художника.
- Национальный музей искусства Каталонии, где хранится крупнейшая в стране коллекция каталонского искусства от средневековья до современности.
- Испанский посёлок, где представлены национальные архитектурные стили в миниатюре, популярная локация для экскурсий и фотосессий.
- Олимпийский стадион, построенный к Играм 1992 года — вы узнаете, как они преобразили всю Барселону.
- Крепость Монжуик 17 века с богатой историей и великолепной панорамой Барселоны.
- Сады «Мирадора» с видами на море и город, созданные как часть олимпийского комплекса.
- Памятник cардане — монумент, посвящённый традиционному каталонскому танцу.
- Сад Моссен Коста и Льобера, где можно отдохнуть в тени деревьев и насладиться спокойной атмосферой в центре города.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом.
- Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- В стоимость экскурсии включён входной билет на канатную дорогу.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый: билет + аудиотур
|€30
|Детский: билет + аудиотур
|€21
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции канатной дороги на Монжуик
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 15:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Барселоне
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
28 мар 2025
Из описания я поняла что надо сразу на фаникулере подниматься, а оказывается сначала надо было обойти все внизу. Хорошо бы это описать в начале экскурсии
Входит в следующие категории Барселоны
