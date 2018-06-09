Что вас ожидает

Барселона с высоты птичьего полета

Мы поднимемся на Монтжуик по канатной дороге, которая проходит над старым портом Барселоны. В кабинке вам откроются потрясающие виды на город и море! С обзорной площадки вы рассмотрите район Пабл Сек и старые рыбацкие причалы, а затем по второй канатной дороге поднимитесь к крепости Монтжуик 17 века. Именно здесь вас ждут лучшие ракурсы для фотографий и великолепная круговая панорама Барселоны от южного моря до северных гор!

Знаковые места горы Монтжуик

Вы прогуляетесь по Олимпийскому парку, который каталонцы поддерживают в идеальном состоянии со времен Олимпиады 1992 года. Пройдете мимо Национального дворца, узнаете, как Барселона принимала Всемирную промышленную выставку, увидите каскад рукотворных водопадов и знаменитый Магический фонтан Монтжуика. А завершим прогулку мы на Площади Испании – самой большой площади Каталонии.

Прожить день по-каталонски

Во время экскурсии вы сможете попробовать традиционную испанскую сангрию в кафе с видом на порт Барселоны, устроить пикник на природе и подняться на смотровую площадку, с которой предстанет во всей красе сама гора Монтжуик.