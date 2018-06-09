Монжуик — самая знаковая возвышенность города, которая испокон веков принимала гостей. Именно её видят из окна самолёта при приземлении в аэропорту. К ней причаливают круизные лайнеры, мимо неё въезжают в город на машине. А ещё здесь стоял маяк, который давал сигнал морякам, и проходила летняя Олимпиада. Приглашаю и вас познакомиться с Барселоной с горы Монжуик!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Площадь Испании

Мы начнём с самой большой площади Барселоны и второй по величине в Испании. Её построили ко Всемирной выставке 1929 года. Главным входом в экспоцентр служили венецианские колонны из красного кирпича — точная копия знаменитой Кампанилы Сан-Марко в Венеции.

Магический фонтан Монжуик

По проспекту Королевы Марии-Кристины дойдём до светомузыкального фонтана. Именно здесь на открытии Олимпиады 1992 года впервые прозвучала знаменитая «Барселона» в исполнении Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье.

Национальный дворец

Сразу за фонтаном вы увидите величественный дворец. Построенный в духе испанского Ренессанса как главный павильон Всемирной выставки 1929 года, после он превратился в Музей национального искусства Каталонии. Сегодня тут хранится большая коллекция романского искусства, картины Эль-Греко, Тициана и Рубенса, шедевры модерна.

Олимпийское кольцо

Обогнув дворец, выйдем к Олимпийскому кольцу. Монументальный парковый ансамбль, окружённый спортивными сооружениями. Мы рассмотрим телевышку в виде олимпийского факела и арену Палау Сан-Жорди, распластавшуюся словно гигантская черепаха на гребне горы Монжуик.

Олимпийский стадион

Здесь зажигали огонь XXV Летних Олимпийских игр. После арена стала домашней для футбольного клуба «Эспаньол». Потом превратилась в площадку, где периодические дают концерты звёзды мировой величины. А теперь здесь играет футбольный клуб «Барселона».

Крепость Монжуик

От стадиона мы поднимемся к крепости 17 века. Благодаря строительству этого сооружения Каталония выиграла Войну жнецов и на целых 12 лет получила долгожданную независимость от Испании. А ещё Монжуикская крепость стала колыбелью метрической системы, благодаря которой мир унифицировал систему мер и весов.

Панорамные виды

Завершим прогулку у канатной дороги. Построенная еще в 1928 году, она доставляла участников Всемирной выставки из морского порта в экспоцентр. Cо смотровой площадки Мирадор-де-Мирамар вам откроются фантастические виды на акваторию Барселоны. Вы увидите песчаные пляжи, грузовой и круизный порты, а также исторический центр каталонской столицы.

Организационные детали