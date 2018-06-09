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Отдохнуть от туристических маршрутов и увидеть Барселону с высоты птичьего полета

Дарья
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Дарья – ваш гид
Гора Монтжуик, которую видит каждый путешественник, очутившийся в Барселоне, расположилась в стороне от протоптанных туристических троп.

Именно сюда мы отправимся, чтобы провести целый день, прогуливаясь по цветущим садам, рассматривая город с высоты и наблюдая превращение средневековой Барселоны в современный мегаполис.

Но самое главное, только на Монтжуике вы зарядитесь энергетикой трех каталонских стихий: жаркого воздуха, теплого моря и зеленых гор!
118 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча Канатная дорога
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У этой экскурсии1 отзыв
5
День на горе Монтжуик
День на горе Монтжуик

Что вас ожидает

Барселона с высоты птичьего полета
Мы поднимемся на Монтжуик по канатной дороге, которая проходит над старым портом Барселоны. В кабинке вам откроются потрясающие виды на город и море! С обзорной площадки вы рассмотрите район Пабл Сек и старые рыбацкие причалы, а затем по второй канатной дороге поднимитесь к крепости Монтжуик 17 века. Именно здесь вас ждут лучшие ракурсы для фотографий и великолепная круговая панорама Барселоны от южного моря до северных гор!

Знаковые места горы Монтжуик
Вы прогуляетесь по Олимпийскому парку, который каталонцы поддерживают в идеальном состоянии со времен Олимпиады 1992 года. Пройдете мимо Национального дворца, узнаете, как Барселона принимала Всемирную промышленную выставку, увидите каскад рукотворных водопадов и знаменитый Магический фонтан Монтжуика. А завершим прогулку мы на Площади Испании – самой большой площади Каталонии.

Прожить день по-каталонски
Во время экскурсии вы сможете попробовать традиционную испанскую сангрию в кафе с видом на порт Барселоны, устроить пикник на природе и подняться на смотровую площадку, с которой предстанет во всей красе сама гора Монтжуик.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: канатная дорога от Порта Барселоны до горы Монтжуик – 11 евро с человека; канатная дорога до крепости Монтжуик – 8.20 евро с человека; вход в крепость – 5 евро с человека. Расходы гида также оплачивают путешественники.
  • Во время экскурсии, если вы захотите, гид сделает для вас отличные снимки на зеркальную камеру. А через несколько дней (после обработки) фотографии пришлют вам на электронную почту. Стоимость уточните после заказа экскурсии.
День на горе Монтжуик
День на горе Монтжуик
День на горе Монтжуик
День на горе Монтжуик
День на горе Монтжуик
День на горе Монтжуик
День на горе Монтжуик
День на горе Монтжуик
День на горе Монтжуик
День на горе Монтжуик

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Канатная дорога.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Hola! Привет из Барселоны! Меня зовут Дарья, я профессиональный гид с высшим историческим образованием и поставленной речью благодаря многолетней работе на телевидении. Влюблена в Барселону с первого взгляда, исходила ее пешком вдоль и поперек, знаю то, о чем не расскажут путеводители. Жизнь в Барселоне позволяет мне изучать этот город ежедневно, вновь и вновь открывая его удивительные особенности. Отправляясь на экскурсию со мной, вы можете быть уверены, что получите ответы на любые вопросы, связанные, как с историей города и его достопримечательностями, так и с обычными житейскими ситуациями. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного вам объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 июня 2018
Экскурсия с Дмитрием-как общение с человеком, которого знаешь давно. Несколько часов прогулки прошли интересно и легко. День на горе Монжуик — прекрасная возможность увидеть Барселону с высоты, а послушать рассказ и задать вопросы человеку, который живет в этом городе не первый год, ещё и познавательно. Дмитрий, так держать. Желаю успехов в этой нужной и интересной работе!

Дарья проводит ещё 2 экскурсии

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