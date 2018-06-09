Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и увидеть впечатляющие панорамы окрестностей
Монжуик — самая знаковая возвышенность города, которая испокон веков принимала гостей. Именно её видят из окна самолёта при приземлении в аэропорту. К ней причаливают круизные лайнеры, мимо неё въезжают в город на машине. А ещё здесь стоял маяк, который давал сигнал морякам, и проходила летняя Олимпиада. Приглашаю и вас познакомиться с Барселоной с горы Монжуик!
Мы начнём с самой большой площади Барселоны и второй по величине в Испании. Её построили ко Всемирной выставке 1929 года. Главным входом в экспоцентр служили венецианские колонны из красного кирпича — точная копия знаменитой Кампанилы Сан-Марко в Венеции.
Магический фонтан Монжуик
По проспекту Королевы Марии-Кристины дойдём до светомузыкального фонтана. Именно здесь на открытии Олимпиады 1992 года впервые прозвучала знаменитая «Барселона» в исполнении Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье.
Национальный дворец
Сразу за фонтаном вы увидите величественный дворец. Построенный в духе испанского Ренессанса как главный павильон Всемирной выставки 1929 года, после он превратился в Музей национального искусства Каталонии. Сегодня тут хранится большая коллекция романского искусства, картины Эль-Греко, Тициана и Рубенса, шедевры модерна.
Олимпийское кольцо
Обогнув дворец, выйдем к Олимпийскому кольцу. Монументальный парковый ансамбль, окружённый спортивными сооружениями. Мы рассмотрим телевышку в виде олимпийского факела и арену Палау Сан-Жорди, распластавшуюся словно гигантская черепаха на гребне горы Монжуик.
Олимпийский стадион
Здесь зажигали огонь XXV Летних Олимпийских игр. После арена стала домашней для футбольного клуба «Эспаньол». Потом превратилась в площадку, где периодические дают концерты звёзды мировой величины. А теперь здесь играет футбольный клуб «Барселона».
Крепость Монжуик
От стадиона мы поднимемся к крепости 17 века. Благодаря строительству этого сооружения Каталония выиграла Войну жнецов и на целых 12 лет получила долгожданную независимость от Испании. А ещё Монжуикская крепость стала колыбелью метрической системы, благодаря которой мир унифицировал систему мер и весов.
Панорамные виды
Завершим прогулку у канатной дороги. Построенная еще в 1928 году, она доставляла участников Всемирной выставки из морского порта в экспоцентр. Cо смотровой площадки Мирадор-де-Мирамар вам откроются фантастические виды на акваторию Барселоны. Вы увидите песчаные пляжи, грузовой и круизный порты, а также исторический центр каталонской столицы.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию, можно обойтись без них): канатная дорога от порта Барселоны до горы Монтжуик — €12,5 с человека; канатная дорога до крепости Монтжуик — €10 с человека; вход в крепость — €12 с человека. Расходы гида также оплачивают путешественники
По запросу я сделаю для вас отличные снимки на зеркальную камеру. А через несколько дней (после обработки) пришлю фотографии на электронную почту. Стоимость уточняйте в переписке
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Испании
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3797 туристов
Hola! Привет из Барселоны! Я профессиональный гид с высшим историческим образованием и поставленной речью благодаря многолетней работе на телевидении.
Влюблена в Барселону с первого взгляда. Исходила её пешком вдоль и поперёк. читать дальшеуменьшить
Знаю то, о чём не расскажут путеводители.
Жизнь в Барселоне позволяет мне изучать этот город ежедневно, вновь и вновь открывая его удивительные особенности.
На моих экскурсиях вы получите ответы на любые вопросы, связанные как с историей города и его достопримечательностями, так и с обычными житейскими ситуациями. Я подскажу, где вкусно поесть и купить оригинальные сувениры, как добраться до нужного вам объекта и правильно спланировать отдых. При необходимости помогу преодолеть трудности языкового барьера.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
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Валерий
Экскурсия с Дмитрием-как общение с человеком, которого знаешь давно. Несколько часов прогулки прошли интересно и легко. День на горе Монжуик — прекрасная возможность увидеть Барселону с высоты, а послушать рассказ и задать вопросы человеку, который живет в этом городе не первый год, ещё и познавательно. Дмитрий, так держать. Желаю успехов в этой нужной и интересной работе!
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А
Александр
Очень интересная экскурсия, которая открыла Барселону нам с новой стороны. Большое спасибо!