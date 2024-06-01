1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Барселоне - на мотоцикле
Путешествие с ветерком от Готического квартала и шедевров Гауди до современных районов города
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€107 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€334 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис1 июня 2024Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
- ВВладимир7 мая 2024Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный компаньон. А еще
- ЕЕвгений6 мая 2024Экскурсия потрясающая! Возможность прокатиться на легендарном "Урале", ловить на себе восторженные взгляды прохожих, прикоснуться к истории знаменитого винного региона, заслушиваться
- ААртур4 июля 2019Мне показалось, что это самая лучшая идея, такая обзорная экскурсия на скутерах по городу. За 4-5 часов успеваешь посмотреть то,
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На мотоцикле»
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