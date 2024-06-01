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что не в состоянии увидеть на обычной обзорке пешком и куда вас точно не довезёт экскурсионный автобус! Огромный плюс в том, что эту мототехники можно спокойно припарковать, где хочешь и посетить больше мест. Скутер стоит 20€ в день (плюс 200€ задаток (можно по карте, но наличкой проще) который потом возвращается)) на человека. Скутер достаточно мощный (125сс) и вполне спокойно везёт двух увесистых седаков. Но надо иметь права категории А и/или А1. Категория М не подойдёт т. к. кубатура двигателя у данных скутеров больше 50сс. В моем случае (у меня была только категория В/В1 и М и клерк из прокатной конторы ну никак не хотел давать мне скутер на прокат), гид Кирилл оформил скутеры на себя (т. к. у него есть категория А), а я только всё оплатил и фигурировал в бумагах, как второй водитель. И вообще, Кирилл очень большой молодец! Опекал нас всю поездку и не выпускал из поля зрения на дороге (если взять в расчёт, что мотик я водил последний раз лет 35 назад. ). Прекрасно знает предмет, эрудирован, с хорошим чувством юмора и прекрасный рассказчик! Нам ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! Единственное, что хотелось бы посоветовать Кириллу и Володе, то это удлинить время экскурсии. Думаю, что целый день, с обедом где нибудь в Старом Городе, было бы вполне нормально. 4-5 часов, которые мы провели с Кириллом с утра и до обеда, пролетели незаметно и нам не хотелось расставаться. Мы совсем не устали. В заключении хочу посоветовать, чтобы вы предупреждали клиентов о том, что для управления скутеров надо иметь права категории А (ввиду их большой кубатуры двигателя). Потому что не все имеют их и не задумываются об этом, думая что скутер маленький (до 50сс), и категория М вполне достаточна. Или другой вариант, попросить ваших партнеров из прокатной компании иметь несколько скутеров с объёмом двигателя до 50сс. Тогда и категория А не понадобится вообще. Кирилл, Володя - огромное вам, ребята, спасибо за прекрасную организацию этого тура! Нам с супругой очень всё понравилось! Мы будем вас рекомендовать нашим друзьям. Удачи вам во всём!