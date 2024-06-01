Экскурсии на мотоцикле в Барселоне

Найдено 4 экскурсии в категории «На мотоцикле» в Барселоне на русском языке, цены от €107. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
Волнующие мотоприключения и дегустация местных вин и тапаса
Начало: У станции пригородных поездов в Кастельдефельсе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 2 чел.
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 10 чел.
По Барселоне - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
4 часа
По Барселоне - на мотоцикле
Путешествие с ветерком от Готического квартала и шедевров Гауди до современных районов города
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
107 за экскурсию
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2.5 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
334 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах за городом. Исторические справки
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    и любопытные детали от Антона об особенностях местных виноделен и сортов винограда. Прекрасные виды, цветочные ароматы и, конечно, само вино, которое очень удачно дополняет происходящее. А еще улыбки, восхищенные взгляды и удивлённые лица прохожих. И, пусть все они обращены, прежде всего, на мотоцикл, тоже чувствуешь себя немного звездой:-) Таким запомнился нам этот удивительный и незабываемый день с Антоном и его Уралом! Спасибо, отличная была поездка!

    Неординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулахНеординарное и захватывающее путешествие на культовом мотоцикле, который неизбежно вызывает воспоминания о юности и летних каникулах
  • В
    Владимир
    7 мая 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто приятный компаньон. А еще
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    увлеченный фотограф. Наши впечатления остались в прекрасных профессиональных снимках. Погода была прохладной, но нам было очень комфортно - Антон заботливо захватил с собой ветровки. Всем, кто хочет нового яркого опыта путешествий - однозначно рекомендую!

    Незабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и простоНезабываемое путешествие по региону Пенедес на мотоцикле с коляской. Антон интересный рассказчик, аккуратный водитель и просто
  • Е
    Евгений
    6 мая 2024
    На мотоцикле «Урал» с коляской - по виноградникам региона Пенедес
    Экскурсия потрясающая! Возможность прокатиться на легендарном "Урале", ловить на себе восторженные взгляды прохожих, прикоснуться к истории знаменитого винного региона, заслушиваться
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    классным гидом, любоваться головокружительными видами, испробовать местное вино и угоститься локальными продуктами - всё это делает поездку поистине эксклюзивной и запоминающейся на всю жизнь. Большое количество лайков и реакций на посты и сторис обеспечены на все сто!;)

  • А
    Артур
    4 июля 2019
    «Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
    Мне показалось, что это самая лучшая идея, такая обзорная экскурсия на скутерах по городу. За 4-5 часов успеваешь посмотреть то,
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    что не в состоянии увидеть на обычной обзорке пешком и куда вас точно не довезёт экскурсионный автобус! Огромный плюс в том, что эту мототехники можно спокойно припарковать, где хочешь и посетить больше мест. Скутер стоит 20€ в день (плюс 200€ задаток (можно по карте, но наличкой проще) который потом возвращается)) на человека. Скутер достаточно мощный (125сс) и вполне спокойно везёт двух увесистых седаков. Но надо иметь права категории А и/или А1. Категория М не подойдёт т. к. кубатура двигателя у данных скутеров больше 50сс. В моем случае (у меня была только категория В/В1 и М и клерк из прокатной конторы ну никак не хотел давать мне скутер на прокат), гид Кирилл оформил скутеры на себя (т. к. у него есть категория А), а я только всё оплатил и фигурировал в бумагах, как второй водитель. И вообще, Кирилл очень большой молодец! Опекал нас всю поездку и не выпускал из поля зрения на дороге (если взять в расчёт, что мотик я водил последний раз лет 35 назад. ). Прекрасно знает предмет, эрудирован, с хорошим чувством юмора и прекрасный рассказчик! Нам ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! Единственное, что хотелось бы посоветовать Кириллу и Володе, то это удлинить время экскурсии. Думаю, что целый день, с обедом где нибудь в Старом Городе, было бы вполне нормально. 4-5 часов, которые мы провели с Кириллом с утра и до обеда, пролетели незаметно и нам не хотелось расставаться. Мы совсем не устали. В заключении хочу посоветовать, чтобы вы предупреждали клиентов о том, что для управления скутеров надо иметь права категории А (ввиду их большой кубатуры двигателя). Потому что не все имеют их и не задумываются об этом, думая что скутер маленький (до 50сс), и категория М вполне достаточна. Или другой вариант, попросить ваших партнеров из прокатной компании иметь несколько скутеров с объёмом двигателя до 50сс. Тогда и категория А не понадобится вообще. Кирилл, Володя - огромное вам, ребята, спасибо за прекрасную организацию этого тура! Нам с супругой очень всё понравилось! Мы будем вас рекомендовать нашим друзьям. Удачи вам во всём!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На мотоцикле»

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  7. Королевская площадь
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "На мотоцикле" можно забронировать 4 экскурсии от 107 до 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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