Самая полная обзорная экскурсия ⛳ по Барселоне на автобусе 🚌 с остановками у главных достопримечательностей! Лучший экскурсионый тур для первого знакомства с каталонской столицей ⭐️, главными достопримечательностями 🏛️ древней и современной Барселоны.

Полный осмотр всех основных улиц, площадей, монументов и памятников Барселоны: площадь Испании, набережная Колумба, Олимпийский порт, гора Монжуик, Готический квартал, Пасео де Грасия, Кафедральный собор, Собор Святого Семейства, площадь Каталонии и др..

В конце экскурсиии со смотровой площадки холма Монтжуик полюбуетесь неповторимый панорамным видом на город 🏙️ и Средиземное море 🌊 в Барселону серым, скучным, усталым и опустошенным, покидаешь город с таким зарядом творческой энергии, солнца, сил и хорошего настроения, что пограничники в аэропорту опасливо щурятся. Сияние Барселоны еще надолго останется с вами, озаряя вечера средиземноморским флером.

Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется.