  1. Испания
  2. Барселона
  3. Экскурсии

Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»

4.2
73 отзыва
Novovira
Novovira – Гид из Барселоны
Выбирайте автобусную обзорную экскурсию ⛳, если хотите за один раз увидеть все достопримечательности 🏛️ Барселоны.

Маршрут рассчитан на 3, 5 часа и охватывает всю историческую часть города: вы увидите церковь ⛪ Саграда Фамилия и Кафедральный собор, площадь Испании и площадь Каталонии, средневековый Готический квартал.

Мы остановимся у главных достопримечательностей, чтобы вы сделали фотографии 📸.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €35 за человека

    Заказать экскурсию
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»

Что вы увидите

  • Саграда фамилия
  • Площадь Испании
  • Площадь Каталонии
  • Монжуик
  • Набережная Колумба
  • Кафедральный собор
  • Готический квартал
  • Пасео де Грасия
  • Колония Баркино
  • Олимпийский порт
  • Башня Акбар
Самая полная обзорная экскурсия ⛳ по Барселоне на автобусе 🚌 с остановками у главных достопримечательностей! Лучший экскурсионый тур для первого знакомства с каталонской столицей ⭐️, главными достопримечательностями 🏛️ древней и современной Барселоны.
Полный осмотр всех основных улиц, площадей, монументов и памятников Барселоны: площадь Испании, набережная Колумба, Олимпийский порт, гора Монжуик, Готический квартал, Пасео де Грасия, Кафедральный собор, Собор Святого Семейства, площадь Каталонии и др..
В конце экскурсиии со смотровой площадки холма Монтжуик полюбуетесь неповторимый панорамным видом на город 🏙️ и Средиземное море 🌊 в Барселону серым, скучным, усталым и опустошенным, покидаешь город с таким зарядом творческой энергии, солнца, сил и хорошего настроения, что пограничники в аэропорту опасливо щурятся. Сияние Барселоны еще надолго останется с вами, озаряя вечера средиземноморским флером.
Для тех, кто не совершил на сайте предварительную оплату, просим посетить наш офис в Барселоне за 48 часов до экскурсии 🧭. Иначе бронь аннулируется.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 plaza Catalunya
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»
Автобусная обзорная экскурсия «Панорамная Барселона»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Novovira
Novovira
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

73 отзыва оставили туристы

Novovira проводит ещё 5 экскурсий

Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
70
9 часов
Автобусная экскурсия "Театр-музей Сальвадора Дали и Жирона"
204 отзыва
Выездная экскурсия в Монтсеррат (пн, чт)
45
5 часов
Выездная экскурсия в Монтсеррат (пн, чт)
120 отзывов
Готический квартал и Рамблас (по средам и воскресеньям)
15
2 часа
Готический квартал и Рамблас (по средам и воскресеньям)
22 отзыва
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
40
3.5 часа
Незнакомая Барселона (подъем на Тибидабо)
19 отзывов
Монтсеррат и Крипта Гюэль
65
7 часов
Монтсеррат и Крипта Гюэль
13 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Барселоне

Первые шаги в Барселоне
35
3 часа
Первые шаги в Барселоне
376 отзывов
Дружеская групповая прогулка по главным местам города
Пешком по Барселоне
От 110
6 часов
Пешком по Барселоне
331 отзыв
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
Обзорная Барселона: детская версия
скидка50%
130
65
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия
226 отзывов
Волшебное прочтение Барселоны для детей и их родителей
Пешеходная экскурсия по Барселоне
20
2 часа
Пешеходная экскурсия по Барселоне
220 отзывов
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
8
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — самый необычный храм на свете»
211 отзывов
Разобраться в истории и символах шедевра Гауди
Готическая Барселона вечером
13
2 часа
Готическая Барселона вечером
181 отзыв
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города