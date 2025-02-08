Давайте-ка мы устроим пешую прогулку по главным достопримечательностям города. Никакой другой способ знакомства с городом не сравнится с этим.
Особенности таких прогулок состоят ещё и в том, что, в сотый раз проходя по одному и тому же месту, открываешь для себя что-то новое и удивительное, незабываемое.
Особенности таких прогулок состоят ещё и в том, что, в сотый раз проходя по одному и тому же месту, открываешь для себя что-то новое и удивительное, незабываемое.
Описание экскурсии
Пешие прогулки по городу
Давайте устроим пешую прогулку по основным достопримечательностям нашего города. Прогулка на ногах — это уникальный способ познакомиться с окружающим миром, который не сравним ни с каким другим. Каждая такая прогулка открывает перед нами новые горизонты и дарит удивительные открытия.
Уникальность пеших прогулок
Особенность пеших прогулок заключается в том, что даже проходя по одному и тому же маршруту в сотый раз, вы можете обнаружить что-то новое и поразительное. Это может быть:
- Необычная архитектура зданий;
- Маленькие уютные кафе;
- Интересные уличные художники;
- Зеленые уголки, о которых вы не знали.
Незабываемые моменты
Каждая прогулка — это возможность насладиться атмосферой города, увидеть его в новом свете и запомнить яркие моменты. Не упустите шанс открыть для себя что-то удивительное, даже если вы уже давно знакомы с этим местом. Вперед, к новым открытиям!
Согласно расписанию.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект La Rambla
- Готический квартал
- Кафедральный собор
- Королевский дворец
- Архитектурное чудо Гауди - Каса Мила
- Храм Саграда Фамилия
- Главная площадь San Jaume
- Старинные здания мэрии и правительства Каталунии
- Площадь Сан Филипп Нери
- Квартал раздора
- Древнеримское кладбище
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Carrer de la Marina 255
Завершение: Plaza San Jaume
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 31 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
8 фев 2025
12/10. Замечательно прошлись по центру Барселоны и узнали много неожиданного и впечатляющего! Валерий отлично погружает в исторический контекст, невозможно оторваться от повествования, а часы с ним пролетели как минуты. Однозначно стоит того!
Т
Татьяна
5 фев 2025
Все было круто, интересная экскурсия
А
Артем
2 фев 2025
Побывали на интереснейшей экскурсии по Барселоне и действительно влюбились в этот город! Валерий ответил на все наши вопросы относительно Барселоны и даже подсказал где вкусно поесть (там действительно вкусно!). Время на экскурсии прошло незаметно и впечатлений осталось огромное количество! Спасибо за вашу работу, надеюсь скоро увидимся вновь!
О
Ольга
31 янв 2025
Огромная благодарность за насыщенную и увлекательную экскурсию! 3 часа пролетели на одном дыхании. Частая смена локаций и интересная подача информации, сделали наше маленькое путешествие незабываемым. Рекомендую гида от всей души!!!
I
Ilinov
30 янв 2025
Валерий провел с нами чудесную экскурсию, показав город и рассказав об интереснейших объектах Барселоны. Мы и не предполагали, что за 3 часа сможем узнать так много интересного. Пересекли центр города,
A
Anastasiia
20 янв 2025
Сегодня были на обзорной экскурсии с Валерием, остались в полном восторге от всего услышанного и увиденного. Экскурсия построена таким образом, что за 3 часа мы обошли все знаковые места города. Камера не выключалась ни на минуту😁 Спасибо Валерию за такую интересную и познавательную экскурсию. Однозначный рекомендасьон✨😊
I
Irina
16 янв 2025
Вчера провели замечательный вечер с гидом Валерием по Барселоне. Узнали очень много нового о чудесных творениях Гауди и многом другом. Очень приятно было познакомится и начать первый день в Барселоне с таким знатоком города и истории. Очень благодарны!
Ирина и Татьяна
Ирина и Татьяна
О
Олег
12 янв 2025
Прекрасная экскурсия, Валерий рассказывает о городе с большой любовью и крайне интересно. Обзорная экскурсия - прекрасный способ познакомиться с основными улицами и кварталами Барселоны, чтобы составить первое впечатление о городе. Живо, весело, познавательно.
A
Anton
30 дек 2024
Y
Yulia
29 дек 2024
N
Nikita
24 дек 2024
Было информативно, весело, много полезного и с кайфом
A
Alena
31 окт 2024
Просто потрясающие впечатления, наверно самая насыщенная и информативная экскурсия, на которой мы были. Валерий - просто кладезь информации, рассказывает очень подробно, интересно и практически не останавливаясь. Мы даже в 3 часа не уложились:) Совсем по-другому смотрим на Барселону. Очень рекомендуем!
В
Вика
24 окт 2024
Спасибо вам большое за такую фантастическую экскурсию! За то, что вы такой позитивный, добрый! Настолько вы прекрасно рассказываете, осведомлён во всех вопросах! Интересно, познавательно, позитивно и комфортно было с вами
А
Андрей
15 окт 2024
Огромная благодарность нашему гиду Валерию! Мы очень довольны экскурсией! Мы отлично провели время! Обзорная экскурсия по Барселоне, это было открытие Благодаря Валерию! Обязательно приедем ещё! Мы обязательно снова приедем в Барселону потому что она стала для нас такая интересная, именно благодаря Валерию!
М
Марина
3 окт 2024
"Спасибо вам большое за очень интересную экскурсию! За то, что вы нас выдержали, прошли с нами по городу. Так интересно рассказали и даже нашему молодому человеку понравилось! Мы надеемся ещё вернёмся сюда, и обязательно с вами встретимся. Спасибо!
"
"
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