Описание экскурсииХрам Святого Семейства или Саграда Фамилия - произведение великого Антонио Гауди - уже давно стало своеобразным символом города. Вечно строящееся здание в чаще строительных лесов и кранов – это первое, что советуют посмотреть в Барселоне. Не пропустите и Вы одно из самых впечатляющих строений города! Сооружение восхитительно своим масштабом, монументальностью, сложностью и реалистичностью каменных скульптур на одном фасаде, жесткостью и драматичностью линий на другом… Однако торопливый осмотр снаружи не позволяет узнать всей колоссальности замысла архитектора. Гауди вложил в храм всю свою жизнь, все его философские идеи и инженерные разработки были воплощены именно здесь. Фасады здания можно рассматривать бесконечно - это невероятное сплетение из религиозных сюжетов, таинственных эзотерических символов, растений, животных, реальных персонажей и даже анекдотичных историй… Как говорил мастер: «Каждый найдет в храме что то свое». Но Саграда Фамилия интересна не только снаружи, но и внутри. Ее основное пространство выполненно в виде стилизованного леса из платанов - деревьев, которыми засажена основная часть улиц Барселоны. Разноцветные колонны разного диаметра расходятся в своей верхней части на ветки-нервы, поддерживающие своды из объемных мозаичных листьев, сквозь которые пробиваются лучи солнца. Проемы заполнены яркими витражами, благодаря которым пространство залито тысячами разноцветных бликов. На нижнем этаже находится очень любопытный музей, рассказывающих об истории создания храма и содержащий различные фотографии, рисунки, макеты, как самого Гауди, так и его последователей. Как дополнительная возможность (по желанию и с дополнительным билетом): Помимо осмотра основных пространств мы можем подняться на лифте в одной из башень-колоколен, с многочисленных окон и балкончиков которой открываются замечательные виды на город, а также неожиданные ракурсы самой церкви - детали, плохо видимые снизу, откроются перед Вами как на ладони, необычные и сложные конструкции вырастут всего в нескольких метрах. В последнее время попасть внутрь самого известного здания Барселоны стало довольно сложной задачей, без предварительного бронирования билетов сделать это практически невозможно. Вам предоставляется возможность зайти в храм без очередей и необходимости самостоятельной покупки билетов, а также узнать любопытнейшие факты, услышать анекдоты и истории о его строительстве и знаменитом авторе – Антонио Гауди.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Святого Семейства снаружи: фасад Рождества
- Фасад Страстей. Интерьер церкви - главный неф
- Алтарь
- Крипта. Музей в подземной части
Что включено
- Услуги лицензированного гида
Что не входит в цену
- Билеты в храм - 30 евро взрослый (от 11 лет)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Испания, автономное сообщество Каталония, Барселона, проспект Гауди
Завершение: Фасад Страстей храма Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
