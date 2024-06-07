1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро барселонетта
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€34 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы
«Мы погуляем по богемному Борну, заглянем ненадолго в Раваль (Китайский квартал), увидим самую старинную церковь, которая сохранилась до наших дней и узнаем, где провел свои последние дни Антонио Гауди»
Завтра в 12:00
10 июня в 08:30
€140 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Каталунии
«Церковь святого Юста и Пастора, история которой уходит вглубь языческих времен»
Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
2 часа
Гении и злодеи - герои Барселоны
Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей
Начало: pla de la Seu
«Колонны храма Августа расскажут о римской эпохе»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам
Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны
Сегодня в 08:30
11 июня в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
Круиз
4 часа
С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа
Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе
«Чтобы постичь всё величие шедевра каталонского зодчества, у вас будет час: я расскажу, как строился грандиозный собор, и покажу фасад со всех ракурсов»
Сегодня в 12:00
10 июня в 07:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне»
Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения
Начало: На площади Каталонии
«Вы «заплутаете» в Готическом квартале, заглянете в Кафедральный собор и храм Санта-Мария-дель-Пи, постоите на древнеримском кладбище и ощутите себя в Средних веках»
Сегодня в 09:00
13 июня в 13:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
«что хотели построить на её вершине и как пришла идея возведения храма Святого Сердца»
Сегодня в 08:00
12 июня в 12:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба
Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами
Начало: На площади Испании
«Разрозненные скиты объединил аббат Олиба — так здесь появился монастырь бенедиктинцев»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€184 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Погрузитесь в мир Антонио Гауди и узнайте тайны храма Саграда Фамилия. Рассмотрите библейские сюжеты и фантастические архитектурные детали
«Такого количества библейских сюжетов вы не увидите ни в одном другом религиозном сооружении»
Завтра в 08:00
15 июня в 15:00
€85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
Завтра в 19:30
10 июня в 10:30
€80 за человека
Индивидуальная
3 часа
Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну
Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас
Начало: Площадь Каталонии
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: на площади Испании
«Быт и архитектура бенедиктинского монастыря»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Самый лучший день в Барселоне
9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город
Начало: По договоренности
«На горе высотой 564 метра над уровнем моря находится Храм Святого Сердца и статуя Иисуса Христа, а также самый старый парк аттракционов в Европе»
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал в деталях
Расшифровать старинные вывески, фрески и мозаики на стенах исторического района Барселоны
Начало: На Площади Каталонии
«Мы увидим старейшую церковь Барселоны и величественный Кафедральный собор»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры
«Осмотрим театры, знаменитый рынок Бокерия, великолепные дворцы, Кафедральный собор и церкви 13-14 веков»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €143 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Таинственные лабиринты Готического квартала
Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны
Начало: Площадь Каталонии
«Мы пройдем с вами дорогой, по которой ходили древние римляне, увидим их кладбище и колонны языческого храма Августа»
12 июня в 12:00
13 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Барселона для начинающих (в мини-группе)
Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья
Начало: У храма Святого Семейства
«Храм Саграда Фамилия — легендарный шедевр и конечная точка нашего маршрута»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Билеты
1.5 часа
Храм Святого Семейства (без очередей)
Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов
Начало: У Саграда Фамилия
«Фасады здания — это невероятное переплетение религиозных сюжетов, таинственных символов, растений, животных, реальных персонажей и даже анекдотических историй»
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
€170 за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€23 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности
История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии
Начало: На Новой площади
«Экскурсия завершится возле храма Саграда Фамилия»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Авторский тур по Старой Барселоне - всё о любви
Познакомиться с Готическим и Еврейским кварталами через истории о любви в её самом широком смысле
Начало: На площади Каталонии
«У подножья Кафедрального собора я расскажу, кого любила одна из покровительниц города, Святая Евлалия, и с кем она сейчас «в ссоре»»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Готическому кварталу
Исследовать место, где рождалась Барселона
Начало: На площади Каталунии
«Церковь Сан-Фелипе Нери, прихожанином которой был сам Антонио Гауди»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
3 часа
Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри
Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века
Начало: В Барселоне
«Покажу уютную приходскую церковь Архангела Михаила и заведу в самые атмосферные закоулки Рупита»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе
Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы
Начало: На ближайшей к вам жд станции Барселоны или на пер...
«А на туристическом паровозике доедете до храма Nuestra Señora del Vinyet, где услышите историю о волшебной виноградной лозе»
Сегодня в 10:30
13 июня в 11:30
€150 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Готический квартал Барселоны: историческое погружение с экспертом
Исследуйте душу Барселоны: узкие улочки, исторические памятники и секреты Готического квартала в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Каталонии
«Я покажу вам следы римской эпохи — стены, башни, акведук и колонны храма, возведенные 2 тысячи лет назад»
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
89€67 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории и легенды Готического квартала
Окунуться в атмосферу, культуру и быт старой Барселоны
Начало: В районе кафедрального собора
«Вы осмотрите колонны храма Августа, возведенного римлянами, увидите римский некрополь и пройдете по площади, где находился римский Форум»
15 июня в 15:00
16 июня в 08:00
от €91 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рандеву с каталонской столицей
Прогуляться по Старому городу, оценить модернизм Гауди и заглянуть за вкуснейшими пирожными
Начало: На площади Каталонии
«полакомиться вкуснейшими пирожными и круассанами с видом на старинную церковь Санта-Мария-дель-Мар»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
Поразиться каталонской предприимчивости и под другим углом рассмотреть достопримечательности города
Начало: У памятника Колумбу
«Вы услышите удивительные истории о людях, чьи бизнес-идеи навсегда изменили жизнь и облик города, по-новому взглянете на Гауди и собор Саграда Фамилия и откроете такую Барселону, о которой вы еще не знали»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €133 за всё до 10 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
Забыть о времени в квартале Эль Борн
И с головой погрузиться в колорит и жизнь места, где начала отсчёт история Барселоны
Начало: У входа во Дворец каталонской музыки
«Обязательно осмотрите непременный образец готики — церковь Санта Мария дель Мар, а также понаблюдаете за жизнью местных с каменных лавочек на улице Пассейч дель Борн»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
250€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Тибидабо: историческая экскурсия с видами Барселоны
Поднимитесь на вершину Тибидабо, чтобы увидеть Барселону с высоты птичьего полета и погрузиться в её удивительную историю
Начало: На площади Каталунии
«И даже увидите следы этой борьбы: на горе аттракционы до сих пор соседствуют с храмом Святого Сердца Христа, и у лестницы церкви кружится яркая карусель»
10 июня в 15:30
11 июня в 10:30
€139 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…»
Содержательно, увлекательно и, конечно, вкусно - по солнечной столице Каталонии
Начало: На площади Каталонии
«В Кафедральном соборе я поделюсь с вами историей создания и развития города»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале
Погрузиться в пучину барселонской истории в самом старом и эффектном районе города
Начало: На площади Каталония
«Кроме того, я расскажу, что значил в Испании статус клятвенного храма, и отведу в старейший магазин города, где до сих пор продают свечки»
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€135 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
Мистика и очарование Готического квартала
Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали
Начало: напротив дома Каса Бальо
«А также услышите странную историю появления в храме 13 гусей»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
250€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Саграда Фамилия - символы и мифы
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Начало: Около Саграда Фамилии
«За 2 часа вы рассмотрите Саграда Фамилию со всех сторон: разберетесь в планировке храма, узнаете о названиях всех фасадов и поймете, на что похожи башни»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €118 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны
Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями
Начало: На площади Каталонии
«За почтенный возраст готический храм обзавелся солидной историей, в которой не обошлось и без легенд, с которыми я вас познакомлю»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Готический квартал, Раваль и Рибера
Три главы из жизни Старого города за 3 часа
Начало: На Площади Каталонии
«Евлалии — одного из самых ярких готических храмов мира — вы узнаете об истории строительства, длившегося несколько веков»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€113 за всё до 12 чел.
Квест
3 часа
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты
Начало: Pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат
Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи
Начало: По договоренности
«Экскурсию лучше всего начинать в 7:00 — вы увидите, как с восходом солнца просыпается Каталония, понаблюдаете за утренней неспешной работой монахов монастыря и настроитесь на посещение важного религиозного памятника региона»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €400 за всё до 15 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Творческое утро в Барселоне
Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города
Начало: Метро Жаумэ 1
«Церковь Сан-Франсеско-де-Салес»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€60 за человека
Индивидуальная
12 часов
В Княжество Андорра на весь день
Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество
Начало: В вашем отеле
«После прибытия в столицу Андорры — Андорру-ла-Велья — и сытного завтрака, мы отправимся в Ла Массана (второй по величине город), где нас ждут незабываемые виды на долину и церковь, которой более 400 лет»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €600 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неизведанная Барселона на автомобиле
Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо
«В финальной части вы побываете на горе Тибидабо, высочайшей точке Барселоны: узнаете историю храма Святого Сердца и подниметесь по винтовой лестнице к скульптуре Христа на вершине церкви»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал ведьм и секреты Барселонеты
О тайнах моряков и жителей побережья на прогулке по колоритному району города
«Здесь же находится самая красивая в Барселоне церковь — Санта Мария дель Мар или Морской Собор»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
«Мы отправимся за 50 км от Барселоны, чтобы увидеть священную гору Монтсеррат, на вершине которой расположен древний монастырь»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди
Начало: У собора Саграда Фамилия
«На одном из пригородных полей мальчишки пасли козочек, но однажды… Вы проследите весь путь храма Саграда Фамилия и узнаете:»
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
18 июня в 15:30
16 июля в 15:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna7 июня 2024Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
- ИИрина6 июня 2024После экскурсии «Барселона для начинающих» остались приятные впечатления от экскурсовода Валерия и интерес изучать этот город в различных исторических ракурсах. Благодарна организатору за интересную подачу материала и полезные рекомендации по ознакомлению с кухней, культурой и историей!
- ММария6 июня 2024Просто восторг!!! Валерий влюбил меня в Барселону с первых минут. Наше 3-х часовое путешествие пронеслось пулей. Я окунулась в эпоху
- ЕЕвгений6 июня 2024Отличная экскурсия от Дарьи! Нам удалось за 3 часа пройти по основным местам Барселоны, послушать увлекательный рассказ об истории города и задать интересующие вопросы, на которые смогли получить подробные ответы! Огромное спасибо, Дарья!
- ЕЕлена5 июня 2024Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
- ММария3 июня 2024Александр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу города, поделился личным опытом, рассказал про необычные места. Очень довольна!
- ААндрей28 мая 2024Отличная экскурсия, Ирина молодец, настоящий профессионал. Удалось попасть внутрь, спасибо Ирине!
- ЛЛюдмила27 мая 2024Большое спасибо Валерию за прекрасное знакомство с Барселоной. Рекомендуем!
- ЕЕва27 мая 2024Спасибо за экскурсию
- ААнатолий26 мая 2024Спасибо Наталье за экскурсию по Барселоне. Все было великолепно, встреча нас с круизного лайнера, подача материала, манера поведения. Не говорю уже про знание материала, владеет великолепно.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Святые места»
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