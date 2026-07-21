Храм Святого Семейства давно стал символом Барселоны. Гауди вложил в него все свои философские идеи и разработки. Но осмотр снаружи не позволяет узнать колоссальность замысла, а попасть внутрь можно только с лицензированным гидом. Со мной у вас будет такой шанс. Приглашаю познакомиться с одним из самых известных храмов в мире и насладиться настоящим спектаклем света и форм.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Саграда Фамилия снаружи и внутри

Фасады здания — это невероятное переплетение религиозных сюжетов, таинственных символов, растений, животных, реальных персонажей и даже анекдотических историй. Основное пространство внутри сделано в виде платанового леса. Разноцветные колонны расходятся на ветки-нервы, которые поддерживают свод из мозаичных листьев. А через витражи всех цветов радуги храм освещается тысячами ярких бликов.

Музей и истории

Любопытный музей на нижнем этаже рассказывает историю создания храма через фотографии, рисунки, макеты как самого Гауди, так и его последователей. Дополню это повествование своим — поделюсь увлекательными фактами о строительстве Саграда Фамилия и жизни его знаменитого автора.

Вид на Барселону и не только

Если захотите продлить экскурсию, мы можем подняться на лифте в одной из башен-колоколен. Через многочисленные окна и балкончики нам откроются впечатляющие виды на город, а также неожиданные ракурсы самой церкви. Детали, плохо видимые снизу, будут лежать перед нами как на ладони, необычные и сложные конструкции вырастут всего в нескольких метрах от нас.

Организационные детали