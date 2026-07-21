Фасады здания — это невероятное переплетение религиозных сюжетов, таинственных символов, растений, животных, реальных персонажей и даже анекдотических историй. Основное пространство внутри сделано в виде платанового леса. Разноцветные колонны расходятся на ветки-нервы, которые поддерживают свод из мозаичных листьев. А через витражи всех цветов радуги храм освещается тысячами ярких бликов.
Музей и истории
Любопытный музей на нижнем этаже рассказывает историю создания храма через фотографии, рисунки, макеты как самого Гауди, так и его последователей. Дополню это повествование своим — поделюсь увлекательными фактами о строительстве Саграда Фамилия и жизни его знаменитого автора.
Вид на Барселону и не только
Если захотите продлить экскурсию, мы можем подняться на лифте в одной из башен-колоколен. Через многочисленные окна и балкончики нам откроются впечатляющие виды на город, а также неожиданные ракурсы самой церкви. Детали, плохо видимые снизу, будут лежать перед нами как на ладони, необычные и сложные конструкции вырастут всего в нескольких метрах от нас.
Организационные детали
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — подробности в переписке
Дополнительно оплачиваются входные билеты в храм — €33 и на башню (по желанию) — €13
Подъём на башню-колокольню по договорённости с гидом и не входит в основную программу
Помогу с покупкой билетов. Для бронирования необходима предоплата. Подробности — в переписке.
Вход в храм строго по времени, учитывайте это при планировании экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Саграда Фамилия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1000 туристов
Я архитектор и профессиональный лицензированный гид по Барселоне. Живу в Барселоне и работаю здесь гидом. Легко и увлекательно рассказываю об архитектуре и истории города, местных традициях, известных персонажах и современной читать дальшеуменьшить
жизни. Имею право организовывать экскурсии в любых музеях и достопримечательностях. Помогаю с бронированием билетов и проходом без очереди. Создаю авторские маршруты по Барселоне пешком и на автомобиле, загородные поездки. Провожу специализированные экскурсии для архитекторов.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
62
4
1
3
–
2
–
1
1
Виктор
Огромное спасибо за экскурсию. Я лично поставил жирную галочку в своих путешествиях. Действительно было важно увидеть и ощутить внутри масштаб. Много узнал интересного. Четыре раза был в Барселоне и только сейчас получилось увидеть Храм Святого Семейства изнутри… это было впечатляюще!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дарья
Нам понравилась экскурсия, которую провела Ирина. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Назиля
Очень интересная экскурсия! Ирина - отличный гид, прекрасный рассказчик и специалист своего дела. Однозначно рекомендую!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Angelina
Ирина отличный экскурсовод) быстро прояснила ситуацию с билетами и помогла забронировать на нужную дату посещение Саграды. Сама экскурсия прошла легко и быстро) было очень интересно послушать историю создания одного из читать дальшеуменьшить
самых великолепных готических Храмов. Внутри храма также великолепно как и снаружи. Экскурсия вместе с билетами обходится достаточно дорого, но всё окупается впечатлениями и эмоциями! Спасибо большое Ирине за компетентность и увлекательный рассказ об истории Саграда Фамилия
Вам был полезен этот отзыв?
Vitaly
Великолепное экскурсия. Экскурсовод Ирина выше всяческих похвал. Профессионально очень интересно. Обязательно буду рекомендовать друзьям. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Илона
Чудесный гид Ирина, провела нам замечательную экскурсию по Барселоне! Легко, не принуждено, очень интересно, 4 часа пролетели незаметно! Прошли без очереди в Саграда, с таким интересом я давно никого не слушала! Ирина просто находка для любителей красоты и истории! Потрясающая и интересная гид! Очень приятный и красивый человек! Уже рекомендовала ее своим друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии на «Храм Святого Семейства с гидом-архитектором (без очередей)»