Храм Святого Семейства (без очередей)

Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Храм Святого Семейства давно стал символом Барселоны. Гауди вложил в него все свои философские идеи и разработки.

Но осмотр снаружи не позволяет узнать колоссальность замысла, а попасть внутрь можно только с лицензированным гидом. Со мной у вас будет такой шанс. Приглашаю познакомиться с одним из самых известных храмов в мире и подняться на башню-колокольню.
Храм Святого Семейства (без очередей)
Храм Святого Семейства (без очередей)
Храм Святого Семейства (без очередей)
Храм Святого Семейства (без очередей)
Храм Святого Семейства (без очередей)
Храм Святого Семейства (без очередей)
Храм Святого Семейства (без очередей)
Ближайшие даты:
8
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Саграда Фамилия снаружи и внутри

Фасады здания — это невероятное переплетение религиозных сюжетов, таинственных символов, растений, животных, реальных персонажей и даже анекдотических историй. Основное пространство внутри сделано в виде платанового леса. Разноцветные колонны расходятся на ветки-нервы, которые поддерживают свод из мозаичных листьев.

Музей и истории

Любопытный музей на нижнем этаже рассказывает историю создания храма через фотографии, рисунки, макеты как самого Гауди, так и его последователей. Дополню это повествование своим — поделюсь увлекательными фактами о строительстве Саграда Фамилия и жизни его знаменитого автора.

Вид на Барселону и не только

Если захотите продлить экскурсию, мы можем подняться на лифте в одной из башен-колоколен. Через многочисленные окна и балкончики нам откроются впечатляющие виды на город, а также неожиданные ракурсы самой церкви. Детали, плохо видимые снизу, будут лежать перед нами как на ладони, необычные и сложные конструкции вырастут всего в нескольких метрах от нас.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в храм — €28 и на башню (по желанию) — €11
  • Подъём на башню-колокольню по договорённости с гидом и не входит в основную программу
  • Помогу с покупкой билетов. Для бронирования необходима предоплата. Подробности — в переписке.
  • Вход в храм строго по времени, учитывайте это при планировании экскурсии

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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8 сен 2023
Нам удалось попасть в Храм только благодаря экскурсии! Другие билеты были раскуплены, а в Барселоне у нас было лишь два дня.
Чудесная экскурсия! Грамотная и вежливая экскурсовод (а с нами было трое детей!). Спасибо за незабываемого ГАУДИ!

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