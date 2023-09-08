Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов
Но осмотр снаружи не позволяет узнать колоссальность замысла, а попасть внутрь можно только с лицензированным гидом. Со мной у вас будет такой шанс. Приглашаю познакомиться с одним из самых известных храмов в мире и подняться на башню-колокольню.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Саграда Фамилия снаружи и внутри
Фасады здания — это невероятное переплетение религиозных сюжетов, таинственных символов, растений, животных, реальных персонажей и даже анекдотических историй. Основное пространство внутри сделано в виде платанового леса. Разноцветные колонны расходятся на ветки-нервы, которые поддерживают свод из мозаичных листьев.
Музей и истории
Любопытный музей на нижнем этаже рассказывает историю создания храма через фотографии, рисунки, макеты как самого Гауди, так и его последователей. Дополню это повествование своим — поделюсь увлекательными фактами о строительстве Саграда Фамилия и жизни его знаменитого автора.
Вид на Барселону и не только
Если захотите продлить экскурсию, мы можем подняться на лифте в одной из башен-колоколен. Через многочисленные окна и балкончики нам откроются впечатляющие виды на город, а также неожиданные ракурсы самой церкви. Детали, плохо видимые снизу, будут лежать перед нами как на ладони, необычные и сложные конструкции вырастут всего в нескольких метрах от нас.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в храм — €28 и на башню (по желанию) — €11
- Подъём на башню-колокольню по договорённости с гидом и не входит в основную программу
- Помогу с покупкой билетов. Для бронирования необходима предоплата. Подробности — в переписке.
- Вход в храм строго по времени, учитывайте это при планировании экскурсии
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Саграда Фамилия
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Чудесная экскурсия! Грамотная и вежливая экскурсовод (а с нами было трое детей!). Спасибо за незабываемого ГАУДИ!