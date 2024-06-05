1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
«что хотели построить на её вершине и как пришла идея возведения храма Святого Сердца»
Сегодня в 08:00
12 июня в 12:00
от €134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Погрузитесь в мир Антонио Гауди и узнайте тайны храма Саграда Фамилия. Рассмотрите библейские сюжеты и фантастические архитектурные детали
«Вы узнаете, почему архитектор посвятил целый фасад Деве Марии, почему украсил храм такими необычными горгульями»
Завтра в 08:00
15 июня в 15:00
€85 за всё до 6 чел.
Билеты
1.5 часа
Храм Святого Семейства (без очередей)
Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов
Начало: У Саграда Фамилия
«Любопытный музей на нижнем этаже рассказывает историю создания храма через фотографии, рисунки, макеты как самого Гауди, так и его последователей»
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Саграда Фамилия - символы и мифы
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Начало: Около Саграда Фамилии
«За 2 часа вы рассмотрите Саграда Фамилию со всех сторон: разберетесь в планировке храма, узнаете о названиях всех фасадов и поймете, на что похожи башни»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €118 за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди
Начало: У собора Саграда Фамилия
«На одном из пригородных полей мальчишки пасли козочек, но однажды… Вы проследите весь путь храма Саграда Фамилия и узнаете:»
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
18 июня в 15:30
16 июля в 15:00
€20 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
Саграда Фамилия: эксклюзивное погружение в мир Гауди
Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение
Начало: Около храма Саграда Фамилия
«Так, вы услышите ключевые моменты из биографии Антонио Гауди, и поймете, почему храм строят больше 140 лет (и когда закончат)»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
181€172 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Саграда Фамилия: Евангелие в камне
Погулять вокруг самого знаменитого храма Барселоны и расшифровать многослойные символы на его фасаде
Начало: У храма Саграда Фамилия
«Какие библейские сцены оживают в деталях храма»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€68 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
«Как раньше назывался буддийский храм в Оливейе и почему его переименовали»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€334 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
- ААндрей28 мая 2024Отличная экскурсия, Ирина молодец, настоящий профессионал. Удалось попасть внутрь, спасибо Ирине!
- ИИнна15 мая 2024спасибо Ирине за замечательную экскурсию в Саграда Фамилию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно!!! Рекомендую!!!
- ЯЯна11 мая 2024Все прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечала на вопросы относительно других мест в Испании. Спасибо!
- ННадежда10 мая 2024Евгений нам сегодня показал Барселону с высоты горы Тибидабо). Очень профессионально рассказывает, все структурировано, отвечает на все вопросы. Мы узнали
- ТТатьяна4 мая 2024Виталий - хорошо знающий свое дело экскурсовод. Очень интересно и детально рассказал нам о Sagrada Familia. Рекомендую.
- ИИнесса12 апреля 2024Очень рада, что заказала эту экскурсию. Евгений подробно и интересно рассказал историю храма, много чего нового узнала. И за очень разумную цену, что немаловажно)). Спасибо, что даёте такие возможности!
- ЮЮлия6 марта 2024Спасибо Виталию за чудесную экскурсию, все было очень интересно и познавательно. Квест для 9-летней дочери был просто супер-ребенок был вовлечен в экскурсию все время👍🏻
- ААлександр5 марта 2024Евгений прекрасный рассказчик, знает множество фактов и просто, связанных с Тибидабо и шире - Барселоной, историй. Сама экскурсия отлично продумана,
- ИИван14 февраля 2024Всё было идеально. Прекрасные знания, поставленный голос, очень приятный экскурсовод и собеседник.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Соборы и храмы»
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Сейчас в Барселоне в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 334 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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