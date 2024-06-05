Храмы и соборы Барселоны с гидом

Найдено 8 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Барселоне на русском языке, цены от €20, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Священная гора Тибидабо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
63 отзыва
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
«что хотели построить на её вершине и как пришла идея возведения храма Святого Сердца»
Сегодня в 08:00
12 июня в 12:00
от 134 за всё до 10 чел.
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
Храм Саграда Фамилия: библия в камне
Погрузитесь в мир Антонио Гауди и узнайте тайны храма Саграда Фамилия. Рассмотрите библейские сюжеты и фантастические архитектурные детали
«Вы узнаете, почему архитектор посвятил целый фасад Деве Марии, почему украсил храм такими необычными горгульями»
Завтра в 08:00
15 июня в 15:00
85 за всё до 6 чел.
Храм Святого Семейства (без очередей)
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
8 отзывов
Храм Святого Семейства (без очередей)
Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов
Начало: У Саграда Фамилия
«Любопытный музей на нижнем этаже рассказывает историю создания храма через фотографии, рисунки, макеты как самого Гауди, так и его последователей»
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
170 за всё до 4 чел.
Саграда Фамилия - символы и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Саграда Фамилия - символы и мифы
Понять красоту и значение храма-символа Барселоны
Начало: Около Саграда Фамилии
«За 2 часа вы рассмотрите Саграда Фамилию со всех сторон: разберетесь в планировке храма, узнаете о названиях всех фасадов и поймете, на что похожи башни»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 118 за всё до 8 чел.
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди
Начало: У собора Саграда Фамилия
«На одном из пригородных полей мальчишки пасли козочек, но однажды… Вы проследите весь путь храма Саграда Фамилия и узнаете:»
Расписание: во вторник и четверг в 15:00
18 июня в 15:30
16 июля в 15:00
20 за человека
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Саграда Фамилия: эксклюзивное погружение в мир Гауди
Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение
Начало: Около храма Саграда Фамилия
«Так, вы услышите ключевые моменты из биографии Антонио Гауди, и поймете, почему храм строят больше 140 лет (и когда закончат)»
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
181172 за всё до 9 чел.
Саграда Фамилия: Евангелие в камне
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Саграда Фамилия: Евангелие в камне
Погулять вокруг самого знаменитого храма Барселоны и расшифровать многослойные символы на его фасаде
Начало: У храма Саграда Фамилия
«Какие библейские сцены оживают в деталях храма»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
68 за всё до 4 чел.
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2.5 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
«Как раньше назывался буддийский храм в Оливейе и почему его переименовали»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
334 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
    Очень приятно, когда экскурсовод не просто эксперт с глубокими знаниями на тему, но и фанат своего дела. Спасибо Виталию за
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    интересную прогулку по одному из самых невероятных мест в мире, за любовь к своему делу, к Саграда Фамилиа, за уважение к труду всех художников и архитекторов. Мы все почувствовали на экскурсии как неравнодушен наш гид к этому удивительному сооружению.

  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Храм Святого Семейства (без очередей)
    Отличная экскурсия, Ирина молодец, настоящий профессионал. Удалось попасть внутрь, спасибо Ирине!
  • И
    Инна
    15 мая 2024
    Храм Святого Семейства (без очередей)
    спасибо Ирине за замечательную экскурсию в Саграда Фамилию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно!!! Рекомендую!!!
  • Я
    Яна
    11 мая 2024
    Храм Святого Семейства (без очередей)
    Все прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечала на вопросы относительно других мест в Испании. Спасибо!
    Все прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечалаВсе прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечалаВсе прошло отлично, наш гид Ирина отвечала на все вопросы, интересно рассказывала про достопримечательность и отвечала
  • Н
    Надежда
    10 мая 2024
    Священная гора Тибидабо
    Евгений нам сегодня показал Барселону с высоты горы Тибидабо). Очень профессионально рассказывает, все структурировано, отвечает на все вопросы. Мы узнали
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    и об истории Барселоны, и о храме на горе Тибидабо, и о жизни Гауди - просто очарованы его знаниями. Было интересно и детям, и взрослым. Спасибо большое ❤️

  • Т
    Татьяна
    4 мая 2024
    Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
    Виталий - хорошо знающий свое дело экскурсовод. Очень интересно и детально рассказал нам о Sagrada Familia. Рекомендую.
  • И
    Инесса
    12 апреля 2024
    Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
    Очень рада, что заказала эту экскурсию. Евгений подробно и интересно рассказал историю храма, много чего нового узнала. И за очень разумную цену, что немаловажно)). Спасибо, что даёте такие возможности!
  • Ю
    Юлия
    6 марта 2024
    Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
    Спасибо Виталию за чудесную экскурсию, все было очень интересно и познавательно. Квест для 9-летней дочери был просто супер-ребенок был вовлечен в экскурсию все время👍🏻
  • А
    Александр
    5 марта 2024
    Священная гора Тибидабо
    Евгений прекрасный рассказчик, знает множество фактов и просто, связанных с Тибидабо и шире - Барселоной, историй. Сама экскурсия отлично продумана,
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    начиная от перемещения в транспорте, заканчивая индивидуальными наушниками. Ну и плюс мы специально подгадали на закат, так что помимо истории храма и горы, смогли посмотреть на красивейший закат

    Евгений прекрасный рассказчик, знает множество фактов и просто, связанных с Тибидабо и шире - Барселоной, историйЕвгений прекрасный рассказчик, знает множество фактов и просто, связанных с Тибидабо и шире - Барселоной, историйЕвгений прекрасный рассказчик, знает множество фактов и просто, связанных с Тибидабо и шире - Барселоной, историйЕвгений прекрасный рассказчик, знает множество фактов и просто, связанных с Тибидабо и шире - Барселоной, историйЕвгений прекрасный рассказчик, знает множество фактов и просто, связанных с Тибидабо и шире - Барселоной, историйЕвгений прекрасный рассказчик, знает множество фактов и просто, связанных с Тибидабо и шире - Барселоной, историй
  • И
    Иван
    14 февраля 2024
    Священная гора Тибидабо
    Всё было идеально. Прекрасные знания, поставленный голос, очень приятный экскурсовод и собеседник.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Соборы и храмы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Священная гора Тибидабо
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  3. Храм Святого Семейства (без очередей)
  4. Саграда Фамилия - символы и мифы
  5. Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 334 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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