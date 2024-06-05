🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 57 отзывов Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест Начало: Метро барселонетта «С ветерком исследуя район Борн и готические улицы, вы уловите дух Средневековья: постоите под сводами церкви Санта-Мария-дель-Мар и увидите, как живут ремесленники 21 века в экстерьерах далекого прошлого» Расписание: ежедневно в 10:30 € 34 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы «Мы погуляем по богемному Борну, заглянем ненадолго в Раваль (Китайский квартал), увидим самую старинную церковь, которая сохранилась до наших дней и узнаем, где провел свои последние дни Антонио Гауди» € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 32 отзыва Барселона: путешествие от старинных улиц до фешенебельных районов Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Барселоне, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Каталунии «Я покажу вам не только популярный Кафедральный собор, но и менее известные храмы:» Расписание: в будние дни в 10:00 и 19:30 € 36 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 44 отзыва Гении и злодеи - герои Барселоны Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей Начало: pla de la Seu «Вы узнаете, что делают 13 белых гусей в Кафедральном соборе и как святая Эулалия, покровительница Барселоны, вдохновляет каталонцев и учит никогда не сдаваться» от € 85 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 280 отзывов Обзорная Барселона: детская версия - путешествие по сказочным местам Приглашаем юных путешественников и их родителей на увлекательное путешествие по волшебным уголкам Барселоны «Сфотографируемся на фоне самой необычной в мире церкви, которая напоминает огромную пещеру» € 134 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Круиз 4 часа 24 отзыва С корабля на бал: самое интересное в Барселоне за 4 часа Проведите 4 часа в Барселоне: шедевры Гауди, виды с Монтжуика и ключевые достопримечательности. Узнайте всё о жизни города на индивидуальном круизе «Чтобы постичь всё величие шедевра каталонского зодчества, у вас будет час: я расскажу, как строился грандиозный собор, и покажу фасад со всех ракурсов» € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 89 отзывов Индивидуальная экскурсия «Ваш идеальный день в Барселоне» Откройте для себя Барселону с эксклюзивным маршрутом, составленным под ваши интересы и предпочтения Начало: На площади Каталонии «Вы «заплутаете» в Готическом квартале, заглянете в Кафедральный собор и храм Санта-Мария-дель-Пи, постоите на древнеримском кладбище и ощутите себя в Средних веках» € 165 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 63 отзыва Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое Начало: На площади Каталонии «что хотели построить на её вершине и как пришла идея возведения храма Святого Сердца» от € 134 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 26 отзывов В Монсеррат из Барселоны: путешествие к монастырю у самого неба Погрузитесь в атмосферу тысячелетней истории и культуры, посетив монастырь Монсеррат. Откройте для себя его тайны и насладитесь великолепными видами Начало: На площади Испании «Разрозненные скиты объединил аббат Олиба — так здесь появился монастырь бенедиктинцев» € 184 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов Храм Саграда Фамилия: библия в камне Погрузитесь в мир Антонио Гауди и узнайте тайны храма Саграда Фамилия. Рассмотрите библейские сюжеты и фантастические архитектурные детали «Вы узнаете, почему архитектор посвятил целый фасад Деве Марии, почему украсил храм такими необычными горгульями» € 85 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой Начало: В деревне Aiguafreda «Пикник в горах у церкви Айгвафреда де Дальт» € 80 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 31 отзыв Многоликая Барселона: Путешествие по Готике, Равалю и Борну Погрузитесь в историю трех уникальных кварталов Барселоны. Легенды, архитектура и неповторимая атмосфера ждут вас Начало: Площадь Каталонии «Здесь жили аристократы и служители церкви, ремесленники и интеллигенты» € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 20 отзывов Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера Начало: на площади Испании «Быт и архитектура бенедиктинского монастыря» € 196 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 9 часов 14 отзывов Самый лучший день в Барселоне 9 часов на то, чтобы навсегда влюбиться в город Начало: По договоренности «На горе высотой 564 метра над уровнем моря находится Храм Святого Сердца и статуя Иисуса Христа, а также самый старый парк аттракционов в Европе» от € 400 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Готический квартал в деталях Расшифровать старинные вывески, фрески и мозаики на стенах исторического района Барселоны Начало: На Площади Каталонии «Мы увидим старейшую церковь Барселоны и величественный Кафедральный собор» € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 35 отзывов Модерн и готика: два лица Барселоны - путешествие в историю Погрузитесь в атмосферу Барселоны, открывая тайны готических кварталов и великолепие модернистской архитектуры «Осмотрим театры, знаменитый рынок Бокерия, великолепные дворцы, Кафедральный собор и церкви 13-14 веков» от € 143 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Таинственные лабиринты Готического квартала Прогулка по знаменитым местам одного из самых красивых районов Барселоны Начало: Площадь Каталонии «Я расскажу, почему в дворике Кафедрального собора живут 13 белых гусей и какая трагедия произошла в стенах церкви Сан Филипп Нери» € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 4 отзыва Барселона для начинающих (в мини-группе) Пройти по знаковым местам города и погрузиться в его традиции, характеры, моменты печали и счастья Начало: У храма Святого Семейства «Вы увидите кафедральный собор, королевский дворец и узкие улочки еврейского квартала Эль-Каль» Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа 8 отзывов Храм Святого Семейства (без очередей) Изучить вместе с архитектором невероятное творение Гауди и не тратить время на покупку билетов Начало: У Саграда Фамилия «Любопытный музей на нижнем этаже рассказывает историю создания храма через фотографии, рисунки, макеты как самого Гауди, так и его последователей» € 170 за всё до 4 чел.

🚲 На велосипеде Групповая 2.5 часа 13 отзывов Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида Начало: Возле нашего офиса Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15 € 23 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 5 отзывов «Городу две тысячи лет». Барселона - от римлян до современности История, архитектура и мифы столицы Каталонии на дружеской экскурсии Начало: На Новой площади «Экскурсия завершится возле храма Саграда Фамилия» € 110 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Прогулка по Готическому кварталу Исследовать место, где рождалась Барселона Начало: На площади Каталунии «Кафедральный собор, с его историей, реликвиями и символами» € 60 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Рупит и душевная Каталония: взгляд изнутри Открыть один из самых красивых уголков региона, где сохранились традиции, быт и архитектура 16 века Начало: В Барселоне «Покажу уютную приходскую церковь Архангела Михаила и заведу в самые атмосферные закоулки Рупита» € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Невероятный Ситжес, или Испанский Сен-Тропе Погрузиться в жизнь курортной столицы каталонской богемы Начало: На ближайшей к вам жд станции Барселоны или на пер... «А на туристическом паровозике доедете до храма Nuestra Señora del Vinyet, где услышите историю о волшебной виноградной лозе» € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Готический квартал Барселоны: историческое погружение с экспертом Исследуйте душу Барселоны: узкие улочки, исторические памятники и секреты Готического квартала в индивидуальной экскурсии Начало: На площади Каталонии «А еще мы зайдем в готический Кафедральный собор, который впечатлит вас великолепным убранством и очаровательным внутренним двориком» 89 € 67 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Истории и легенды Готического квартала Окунуться в атмосферу, культуру и быт старой Барселоны Начало: В районе кафедрального собора «Вы рассмотрите фасад и внутреннее убранство главной постройки Готического квартала — Кафедрального собора Святого Креста и Святой Евлалии» от € 91 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Рандеву с каталонской столицей Прогуляться по Старому городу, оценить модернизм Гауди и заглянуть за вкуснейшими пирожными Начало: На площади Каталонии «впитать дух Средневековья в Готическом и Еврейском кварталах, поразиться красоте фасада Кафедрального собора и истории живущих внутри белых гусей» € 160 за всё до 8 чел.

🚲 На велосипеде 🛴 На самокатах Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате Поразиться каталонской предприимчивости и под другим углом рассмотреть достопримечательности города Начало: У памятника Колумбу «Вы услышите удивительные истории о людях, чьи бизнес-идеи навсегда изменили жизнь и облик города, по-новому взглянете на Гауди и собор Саграда Фамилия и откроете такую Барселону, о которой вы еще не знали» от € 133 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 40% скидка Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Забыть о времени в квартале Эль Борн И с головой погрузиться в колорит и жизнь места, где начала отсчёт история Барселоны Начало: У входа во Дворец каталонской музыки «Обязательно осмотрите непременный образец готики — церковь Санта Мария дель Мар, а также понаблюдаете за жизнью местных с каменных лавочек на улице Пассейч дель Борн» 250 € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Восхождение на Тибидабо: историческая экскурсия с видами Барселоны Поднимитесь на вершину Тибидабо, чтобы увидеть Барселону с высоты птичьего полета и погрузиться в её удивительную историю Начало: На площади Каталунии «Вы увидите, как квадратная сетка городских кварталов уходит к морю, и рассмотрите доминанты каталонской столицы: шпили собора Саграда Фамилия, башню Акбар, готический Кафедральный собор, возвышающуюся фигуру Колумба и гору Монтжуик» € 139 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Барселона: «А я иду, шагаю по Рамбле…» Содержательно, увлекательно и, конечно, вкусно - по солнечной столице Каталонии Начало: На площади Каталонии «В Кафедральном соборе я поделюсь с вами историей создания и развития города» от € 200 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Коридоры времени, или Приключение в Готическом квартале Погрузиться в пучину барселонской истории в самом старом и эффектном районе города Начало: На площади Каталония «Услышите, чем прославились Ворота Слепых, сфотографируетесь с ангелами Кафедрального собора и «спрячетесь» от язычников в подземных ходах одной из самых старых городских площадей» € 135 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 40% скидка Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Мистика и очарование Готического квартала Погрузиться в атмосферу средневековой Барселоны через городские легенды и исторические детали Начало: напротив дома Каса Бальо «Жемчужина квартала — Кафедральный собор Барселоны» 250 € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Саграда Фамилия - символы и мифы Понять красоту и значение храма-символа Барселоны Начало: Около Саграда Фамилии «За 2 часа вы рассмотрите Саграда Фамилию со всех сторон: разберетесь в планировке храма, узнаете о названиях всех фасадов и поймете, на что похожи башни» от € 118 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Рамбла и Готика - прогулка в самом сердце Барселоны Оживить сногсшибательные памятники неожиданными фактами, бородатыми историями и секретными деталями Начало: На площади Каталонии «Возле Кафедрального собора я удивлю вас историей любви, а на площади Короля перенесу в эпоху графов и средневековых правителей» € 118 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Готический квартал, Раваль и Рибера Три главы из жизни Старого города за 3 часа Начало: На Площади Каталонии «Кафедральный собор — дух и сердце Готического квартала» € 113 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 12 отзывов «Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты Начало: Pla de la Seu «Вы узнаете романтичную историю любви еврейки Сары и Энрике — храмовника из ордена Тамплиеров» € 150 за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 11 отзывов Духовный символ Каталонии - монастырь Монтсеррат Древняя обитель: история, легенды и живописные пейзажи Начало: По договоренности «Экскурсию лучше всего начинать в 7:00 — вы увидите, как с восходом солнца просыпается Каталония, понаблюдаете за утренней неспешной работой монахов монастыря и настроитесь на посещение важного религиозного памятника региона» от € 400 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 10 отзывов Творческое утро в Барселоне Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города Начало: Метро Жаумэ 1 «Церковь Сан-Франсеско-де-Салес» Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00 € 60 за человека

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 12 часов 6 отзывов В Княжество Андорра на весь день Природные памятники, чудесные виды и вкусная кухня - незабываемая поездка в высокогорное княжество Начало: В вашем отеле «После прибытия в столицу Андорры — Андорру-ла-Велья — и сытного завтрака, мы отправимся в Ла Массана (второй по величине город), где нас ждут незабываемые виды на долину и церковь, которой более 400 лет» от € 600 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Неизведанная Барселона на автомобиле Узнать историю города и увидеть его глазами каталонцев от дракона Гауди до горы Тибидабо «В финальной части вы побываете на горе Тибидабо, высочайшей точке Барселоны: узнаете историю храма Святого Сердца и подниметесь по винтовой лестнице к скульптуре Христа на вершине церкви» € 300 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Квартал ведьм и секреты Барселонеты О тайнах моряков и жителей побережья на прогулке по колоритному району города «Здесь же находится самая красивая в Барселоне церковь — Санта Мария дель Мар или Морской Собор» € 130 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий «Мы отправимся за 50 км от Барселоны, чтобы увидеть священную гору Монтсеррат, на вершине которой расположен древний монастырь» € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 5 отзывов Вокруг храма Саграда Фамилия: экскурсия в мини-группе Разобраться в истории, тайнах и символах шедевра Гауди Начало: У собора Саграда Фамилия «На одном из пригородных полей мальчишки пасли козочек, но однажды… Вы проследите весь путь храма Саграда Фамилия и узнаете:» Расписание: во вторник и четверг в 15:00 € 20 за человека