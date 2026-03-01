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Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма

Откройте для себя Саграда Фамилия глазами Гауди: уникальная возможность понять его великое творение
Почему стоит посетить Саграда Фамилия? Этот храм не просто архитектурное чудо, он является воплощением мечты и жизни Антонио Гауди. Предлагаем вам не просто увидеть, но и понять каждый фасад, внутреннее убранство и музейный уголок. Проникнитесь идеями великого мастера, его видением природы и религии.

Откройте для себя Саграда Фамилия глазами энтузиаста, готового раскрыть каждую деталь этого исторического шедевра
5
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальный архитектурный шедевр
  • 📚 Глубокое понимание творчества Гауди
  • 🕍 Исследование фасадов и интерьера
  • 🎨 Вдохновляющие витражи и скульптуры
  • 🏛 Посещение музея с макетами и фото
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма

Что можно увидеть

  • Саграда Фамилия
  • Фасад Рождества
  • Фасад Страстей
  • Алтарная часть
  • Музей храма

Описание экскурсии

Идея экскурсии

Более 100 лет назад Антонио Гауди разработал проект, который ему не было суждено увидеть завершенным. Природа, воплощенная в камне, лучи солнца, окрашенные всеми цветами радуги, и Святое Семейство — главные герои этой истории. Архитектор посвятил 43 года строительству, объединив свои профессиональные знания, любовь к природе и отношение к религии. Вместе со мной вы в деталях познакомитесь с работой всей жизни Гауди и раскроете его великий замысел.

Что изучим

Территория вокруг храма. Прежде чем перейти к фасадам, поговорим об истории и расположении Саграда Фамилии. Так, вы услышите ключевые моменты из биографии Антонио Гауди, и поймете, почему храм строят больше 140 лет (и когда закончат). Раскроете, какие проблемы у церкви с мэрией Барселоны, и рассмотрите макет готового шедевра.

Фасад Рождества — старейший, тот, которой Гауди увидел при жизни. Именно поэтому фасад отдельно включен в список наследия ЮНЕСКО. Разберем важнейшие детали этого «песочного замка».

Саграда Фамилия внутри. Осмотрим алтарную часть и обойдем храм по периметру. Как в витражах воплощена идея цикличности? Почему колонны такой формы? Какие материалы здесь использованы? Как сегодняшние архитекторы интерпретируют проект Гауди? По желанию также заглянем в зал с мебелью авторства Гауди.

Фасад Страстей — исследуя его, вы словно прочитаете историю о распятии Христа. «Возможно, для кого-то эта часть храма покажется чудно́й. Но я рассчитываю вызывать ею страх» — поговорим о современном воплощении этой задумки Гауди.

Музей храма. В нижнем помещении вы увидите действующую мастерскую макетов Саграда Фамилии, а также предметы и фото, которые помогут понять, что вдохновляло великого архитектора.

Организационные детали

Важно: необходимо заранее купить входные билеты на официальном сайте Саграда Фамилии — €26 с человека; билеты оплачиваются дополнительно, билет для гида не нужен.

  • Экскурсия подойдет путешественникам любого возраста — я адаптирую материал под состав вашей группы
  • Экскурсия состоится в любую погоду. При подборе одежды учитывайте также, пожалуйста, что церковь действующая и важно соблюдать нормы.
  • При входе в храм проводится контроль безопасности по принципу, как в аэропорту

Дополнительные опции

  • По договоренности экскурсию можно продлить. Стоимость дополнительного времени — €50/час
  • По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек (до 30), детали уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около храма Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 265 туристов
С 2010 года занимаюсь любимым делом — помогаю путешественникам экономить до трёх и более дней на поиске информации о Барселоне. Вы получаете всю эту информацию во время нашей встречи на
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экскурсиях! И конечно, рассказываю вам истории о городе, от которого сам в восторге! Высшее образование в сфере туризма, лицензия гида по Барселоне, свободное владение испанским языком — это моя опора и ваша гарантия качества. Вы готовы знакомиться с настоящей Барселоной?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
3
2
1
Y
Потрясающий экскурсовод. Благодарим Виталия за чудесное времяпрепровождение в Саграде. Как же было интересно слушать, смотреть, отвечать на вопросы, анализировать и восхищаться. Так не хотелось окончания экскурсии. Рекомендуем! взрослые и дети в восторге
Потрясающий экскурсовод. Благодарим Виталия за чудесное времяпрепровождение в Саграде. Как же было интересно слушать, смотреть, отвечать
Потрясающий экскурсовод. Благодарим Виталия за чудесное времяпрепровождение в Саграде. Как же было интересно слушать, смотреть, отвечать
Потрясающий экскурсовод. Благодарим Виталия за чудесное времяпрепровождение в Саграде. Как же было интересно слушать, смотреть, отвечать
Потрясающий экскурсовод. Благодарим Виталия за чудесное времяпрепровождение в Саграде. Как же было интересно слушать, смотреть, отвечать
Виталий
Виталий
Ответ организатора:
Юлия, спасибо за ваш отзыв и за то, что так точно передали атмосферу экскурсии в храме Саграда Фамилия.
Рад, что вам
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было интересно слушать, задавать вопросы и вместе разбирать детали — именно в этом и есть суть живого формата.
Стараюсь делать экскурсии понятными, динамичными и содержательными как для взрослых, так и для детей.
Буду рад видеть вас снова в Барселоне.

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Н
Были проездом в Барселоне, хотели быстро посмотреть все достопримечательности, с помощью гида Виталия, нам удалось за пару часов окунуться в история и восхититься красотаии города. Очень знающий, интересный и увлекательный гид. Спасибо!
Виталий
Виталий
Ответ организатора:
Нелли, большое спасибо за Bаш отзыв! Очень рад, что даже за короткое время в Барселоне мне удалось показать вам главное
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и помочь почувствовать атмосферу города. Спасибо за тёплые слова — для меня особенно ценно, когда гости уезжают с яркими впечатлениями. Буду рад видеть вас снова в Барселоне!

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D
Виталий провёл очень увлекательную экскурсию внутри и вокруг Саграды. Он очень интересно рассказал про фасады и Библию в них. Очень удивило внутреннее убранство Саграды. Мы никогда не видели такого современного
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убранства храма. Виталий дополнял рассказ историями из своих наблюдений, поскольку он давно живёт в Барселоне и лично следил за строительством последние несколько лет.

Виталий очень хорошо разбирается в истории создания собора и даже может рассказать о всех этапах строительства настоящего времени.

В итоге получился связный увлекательны рассказ о мире Гауди в рамках одного храма.

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Эдик
Отличный гид 02:00 пролетело как 10 минут увлекательный рассказчик Всем очень рекомендую
Отличный гид 02:00 пролетело как 10 минут увлекательный рассказчик Всем очень рекомендую
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А
Ужасно обидно, но у меня просто нет шансов придумать что-либо улучшить! Вся экскурсия с момента встречи до момента расставания прошла просто в дружеской изумительной обстановке с моментами шуток, смеха и вопросов-ответов. Спасибо большое Виталию, буду рекомендовать его всем своим друзьям и знакомым.
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Л
Очень понравилась экскурсия «Саграда Фамилия с посещением храма». Экскурсия была очень интересной и увлекательной. Прекрасный профессиональный рассказ. Мы увидели множество деталей и узнали связанные с ними истории. Спасибо Виталию. Всем рекомендую, получите большое удовольствие.
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