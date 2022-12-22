Более 100 лет назад Антонио Гауди разработал проект, который ему не было суждено увидеть завершенным. Природа, воплощенная в камне, лучи солнца, окрашенные всеми цветами радуги, и Святое Семейство — главные герои этой истории. Архитектор посвятил 43 года строительству, объединив свои профессиональные знания, любовь к природе и отношение к религии. Вместе со мной вы в деталях познакомитесь с работой всей жизни Гауди и раскроете его великий замысел.
Территория вокруг храма. Прежде чем перейти к фасадам, поговорим об истории и расположении Саграда Фамилии. Так, вы услышите ключевые моменты из биографии Антонио Гауди, и поймете, почему храм строят больше 140 лет (и когда закончат). Раскроете, какие проблемы у церкви с мэрией Барселоны, и рассмотрите макет готового шедевра.
Фасад Рождества — старейший, тот, которой Гауди увидел при жизни. Именно поэтому фасад отдельно включен в список наследия ЮНЕСКО. Разберем важнейшие детали этого «песочного замка».
Саграда Фамилия внутри. Осмотрим алтарную часть и обойдем храм по периметру. Как в витражах воплощена идея цикличности? Почему колонны такой формы? Какие материалы здесь использованы? Как сегодняшние архитекторы интерпретируют проект Гауди? По желанию также заглянем в зал с мебелью авторства Гауди.
Фасад Страстей — исследуя его, вы словно прочитаете историю о распятии Христа. «Возможно, для кого-то эта часть храма покажется чудно́й. Но я рассчитываю вызывать ею страх» — поговорим о современном воплощении этой задумки Гауди.
Музей храма. В нижнем помещении вы увидите действующую мастерскую макетов Саграда Фамилии, а также предметы и фото, которые помогут понять, что вдохновляло великого архитектора.