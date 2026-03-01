Почему стоит посетить Саграда Фамилия? Этот храм не просто архитектурное чудо, он является воплощением мечты и жизни Антонио Гауди. Предлагаем вам не просто увидеть, но и понять каждый фасад, внутреннее убранство и музейный уголок. Проникнитесь идеями великого мастера, его видением природы и религии. Откройте для себя Саграда Фамилия глазами энтузиаста, готового раскрыть каждую деталь этого исторического шедевра

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Идея экскурсии

Более 100 лет назад Антонио Гауди разработал проект, который ему не было суждено увидеть завершенным. Природа, воплощенная в камне, лучи солнца, окрашенные всеми цветами радуги, и Святое Семейство — главные герои этой истории. Архитектор посвятил 43 года строительству, объединив свои профессиональные знания, любовь к природе и отношение к религии. Вместе со мной вы в деталях познакомитесь с работой всей жизни Гауди и раскроете его великий замысел.

Что изучим

Территория вокруг храма. Прежде чем перейти к фасадам, поговорим об истории и расположении Саграда Фамилии. Так, вы услышите ключевые моменты из биографии Антонио Гауди, и поймете, почему храм строят больше 140 лет (и когда закончат). Раскроете, какие проблемы у церкви с мэрией Барселоны, и рассмотрите макет готового шедевра.

Фасад Рождества — старейший, тот, которой Гауди увидел при жизни. Именно поэтому фасад отдельно включен в список наследия ЮНЕСКО. Разберем важнейшие детали этого «песочного замка».

Саграда Фамилия внутри. Осмотрим алтарную часть и обойдем храм по периметру. Как в витражах воплощена идея цикличности? Почему колонны такой формы? Какие материалы здесь использованы? Как сегодняшние архитекторы интерпретируют проект Гауди? По желанию также заглянем в зал с мебелью авторства Гауди.

Фасад Страстей — исследуя его, вы словно прочитаете историю о распятии Христа. «Возможно, для кого-то эта часть храма покажется чудно́й. Но я рассчитываю вызывать ею страх» — поговорим о современном воплощении этой задумки Гауди.

Музей храма. В нижнем помещении вы увидите действующую мастерскую макетов Саграда Фамилии, а также предметы и фото, которые помогут понять, что вдохновляло великого архитектора.

Организационные детали

Важно: необходимо заранее купить входные билеты на официальном сайте Саграда Фамилии — €26 с человека; билеты оплачиваются дополнительно, билет для гида не нужен.

Экскурсия подойдет путешественникам любого возраста — я адаптирую материал под состав вашей группы

Экскурсия состоится в любую погоду. При подборе одежды учитывайте также, пожалуйста, что церковь действующая и важно соблюдать нормы.

При входе в храм проводится контроль безопасности по принципу, как в аэропорту

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