Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма

Совершить путешествие в сознание Гауди и узнать всё о его великом проекте

Стоит ли заходить в Саграда Фамилию? Мой ответ — несомненно да! Для полноценного понимания «Библии в камне» я предлагаю вам изучить фасады Рождества и Страстей, внутренние помещения и музей. Вы посмотрите на храм как на реализацию мечты одного человека — архитектора Антонио Гауди. Поймете его идеи, отношение к природе и религии. И просто полюбуетесь этим зданием-чудом.
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
Саграда Фамилия: экскурсия с посещением храма
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Описание

Идея экскурсии

Более 100 лет назад Антонио Гауди разработал проект, который ему не было суждено увидеть завершенным. Природа, воплощенная в камне, лучи солнца, окрашенные всеми цветами радуги, и Святое Семейство — главные герои этой истории. Архитектор посвятил 43 года строительству, объединив свои профессиональные знания, любовь к природе и отношение к религии. Вместе со мной вы в деталях познакомитесь с работой всей жизни Гауди и раскроете его великий замысел.

Что изучим

Территория вокруг храма. Прежде чем перейти к фасадам, поговорим об истории и расположении Саграда Фамилии. Так, вы услышите ключевые моменты из биографии Антонио Гауди, и поймете, почему храм строят больше 140 лет (и когда закончат). Раскроете, какие проблемы у церкви с мэрией Барселоны, и рассмотрите макет готового шедевра.

Фасад Рождества — старейший, тот, которой Гауди увидел при жизни. Именно поэтому фасад отдельно включен в список наследия ЮНЕСКО. Разберем важнейшие детали этого «песочного замка».

Саграда Фамилия внутри. Осмотрим алтарную часть и обойдем храм по периметру. Как в витражах воплощена идея цикличности? Почему колонны такой формы? Какие материалы здесь использованы? Как сегодняшние архитекторы интерпретируют проект Гауди? По желанию также заглянем в зал с мебелью авторства Гауди.

Фасад Страстей — исследуя его, вы словно прочитаете историю о распятии Христа. «Возможно, для кого-то эта часть храма покажется чудно́й. Но я рассчитываю вызывать ею страх» — поговорим о современном воплощении этой задумки Гауди.

Музей храма. В нижнем помещении вы увидите действующую мастерскую макетов Саграда Фамилии, а также предметы и фото, которые помогут понять, что вдохновляло великого архитектора.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (их можно купить на официальном сайте Саграда Фамилии) — 26€ с человека. Билет для гида не нужен.
  • Экскурсия подойдет путешественникам любого возраста — я адаптирую материал под состав вашей группы
  • Экскурсия состоится в любую погоду. При подборе одежды учитывайте также, пожалуйста, что церковь действующая и важно соблюдать нормы.
  • При входе в храм проводится контроль безопасности по принципу, как в аэропорту

Дополнительные опции

  • По договоренности экскурсию можно продлить. Стоимость дополнительного времени — 45 €/час.
  • По запросу экскурсию можно провести для большего количества человек (до 30)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около храма Саграда Фамилия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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