Отыскать аутентичные магазины с местным текстилем и кожаными изделиями и увезти частичку Испании
Барселона — это не только потрясающая архитектура, но и отличный шопинг. От обилия магазинов разбегаются глаза. На главной улице города представлены всемирно известные марки от Louis Vuitton до Zara. Но эти бренды есть в любой стране.
Нет, не такой шопинг я предлагаю! Моя прогулка подойдёт вам, если вы ищете что-то особенное, то, что производят только тут. Я с удовольствием поделюсь с вами секретными местами.
Нет, не такой шопинг я предлагаю! Моя прогулка подойдёт вам, если вы ищете что-то особенное, то, что производят только тут. Я с удовольствием поделюсь с вами секретными местами.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Испанские фирмы отличаются своим качеством, разумной ценой и интересным дизайном. Особенно хороши обувь и кожаные сумки. Традиционно Каталония славится своей текстильной промышленностью. Сегодня, когда основной рынок принадлежит крупным компаниям, маленьким производителям приходится непросто, но они продолжают творить.
В рамках шопинг-тура мы:
- прогуляемся по уютным улочкам, где спрятались магазины местных дизайнеров и испанских брендов,
- заглянем в места с хорошей обувью, сумками, одеждой и аксессуарами,
- побываем в аутлетах известных испанских брендов,
- обсудим жизнь в городе и историю испанских марок.
P. S. Я специально отобрала только те места, где можно купить хорошие, качественные вещи по доступным ценам. Вы увезёте с собой не только яркие эмоции и впечатления, но и частичку Барселоны.
P. P. S. Маршрут прогулки разрабатывается индивидуально исходя из вашего запроса. Все детали обсуждаются в переписке.
Организационные детали
- Имейте в виду, что в воскресенье и праздничные дни магазины закрыты
- Расстояния нас ждут небольшие, но при необходимости можем передвигаться на такси или общественном транспорте. Транспортные расходы не входят в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 1258 туристов
Меня зовут Дарья, я из Санкт-Петербурга. В Барселоне живу с 2012 гида. Приехала учиться в магистратуру и не смогла расстаться с этим прекрасным городом. За это время я закончила магистратуру по истории искусства, философии и литературе, сертифицированные курсы гида по Барселоне. Экскурсии я провожу с 2014 года. Мне нравится рассказывать не только об известных достопримечательностях города, но и показывать другую, не туристическую Барселону, со всеми ее плюсами и минусами. Я всегда учитываю пожелания и настроение клиентов. Экскурсия может быть в форме легкой и непринужденной прогулки с легендами и байками о городе или серьезном рассказе об истории города и архитектурных особенностях. Все зависит от ваших интересов.
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