Шопинг-тур по Барселоне: вся прелесть локальных брендов

Отыскать аутентичные магазины с местным текстилем и кожаными изделиями и увезти частичку Испании

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Ответы на вопросы
Барселона — это не только потрясающая архитектура, но и отличный шопинг. От обилия магазинов разбегаются глаза. На главной улице города представлены всемирно известные марки от Louis Vuitton до Zara. Но эти бренды есть в любой стране.

Нет, не такой шопинг я предлагаю! Моя прогулка подойдёт вам, если вы ищете что-то особенное, то, что производят только тут. Я с удовольствием поделюсь с вами секретными местами.
Шопинг-тур по Барселоне: вся прелесть локальных брендов
Шопинг-тур по Барселоне: вся прелесть локальных брендов
Шопинг-тур по Барселоне: вся прелесть локальных брендов
Шопинг-тур по Барселоне: вся прелесть локальных брендов
Шопинг-тур по Барселоне: вся прелесть локальных брендов
Шопинг-тур по Барселоне: вся прелесть локальных брендов
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Испанские фирмы отличаются своим качеством, разумной ценой и интересным дизайном. Особенно хороши обувь и кожаные сумки. Традиционно Каталония славится своей текстильной промышленностью. Сегодня, когда основной рынок принадлежит крупным компаниям, маленьким производителям приходится непросто, но они продолжают творить.

В рамках шопинг-тура мы:

  • прогуляемся по уютным улочкам, где спрятались магазины местных дизайнеров и испанских брендов,
  • заглянем в места с хорошей обувью, сумками, одеждой и аксессуарами,
  • побываем в аутлетах известных испанских брендов,
  • обсудим жизнь в городе и историю испанских марок.

P. S. Я специально отобрала только те места, где можно купить хорошие, качественные вещи по доступным ценам. Вы увезёте с собой не только яркие эмоции и впечатления, но и частичку Барселоны.

P. P. S. Маршрут прогулки разрабатывается индивидуально исходя из вашего запроса. Все детали обсуждаются в переписке.

Организационные детали

  • Имейте в виду, что в воскресенье и праздничные дни магазины закрыты
  • Расстояния нас ждут небольшие, но при необходимости можем передвигаться на такси или общественном транспорте. Транспортные расходы не входят в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Улицы и переулки

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