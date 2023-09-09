Барселона — это не только потрясающая архитектура, но и отличный шопинг. От обилия магазинов разбегаются глаза. На главной улице города представлены всемирно известные марки от Louis Vuitton до Zara. Но эти бренды есть в любой стране. Нет, не такой шопинг я предлагаю! Моя прогулка подойдёт вам, если вы ищете что-то особенное, то, что производят только тут. Я с удовольствием поделюсь с вами секретными местами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Испанские фирмы отличаются своим качеством, разумной ценой и интересным дизайном. Особенно хороши обувь и кожаные сумки. Традиционно Каталония славится своей текстильной промышленностью. Сегодня, когда основной рынок принадлежит крупным компаниям, маленьким производителям приходится непросто, но они продолжают творить.

В рамках шопинг-тура мы:

прогуляемся по уютным улочкам, где спрятались магазины местных дизайнеров и испанских брендов,

заглянем в места с хорошей обувью, сумками, одеждой и аксессуарами,

побываем в аутлетах известных испанских брендов,

обсудим жизнь в городе и историю испанских марок.

P. S. Я специально отобрала только те места, где можно купить хорошие, качественные вещи по доступным ценам. Вы увезёте с собой не только яркие эмоции и впечатления, но и частичку Барселоны.

P. P. S. Маршрут прогулки разрабатывается индивидуально исходя из вашего запроса. Все детали обсуждаются в переписке.

Организационные детали