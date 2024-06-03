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Квест
2 часа
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€199 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро барселонетта
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€34 за человека
Индивидуальная
5 часов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от €230 за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€23 за человека
Квест
2 часа
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
Начало: Возле Moll de Barcelona
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
€195 за всё до 12 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Побродить по городу и получить атмосферные снимки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Велокалейдоскоп в Барселоне
Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €169 за всё до 8 чел.
Квест
3 часа
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты
Начало: Pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
Серьёзный подъём к средневековому городку Эль Бруль в горах Монтсени
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€160 за человека
Индивидуальная
6 часов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€100 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Творческое утро в Барселоне
Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города
Начало: Метро Жаумэ 1
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€60 за человека
Индивидуальная
5 часов
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от €180 за всё до 20 чел.
Квест
2 часа
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
Уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от €267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный картинг: следы чемпионов Формулы 1 в Барселоне
Возьмите курс на адреналин с экскурсией «Картинг мирового уровня в Барселоне» - ваш шанс погрузиться в мир гонок
Начало: В месте по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €510 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€260 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€60 за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €1 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€334 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 июня 2024Александр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу города, поделился личным опытом, рассказал про необычные места. Очень довольна!
- ММария30 мая 2024Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
- ВВиктория25 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Спасибо большое, нам очень понравилось.
- ВВиктория16 мая 2024Спасибо большое Александру за экскурсию. Маршрут был очень хорошо продуман с учетом программы всего нашего путешествия. Экскурсия прошла дружелюбно и
- ДДиана11 мая 2024Приехали к выбранному времени, но в группу не попали. На входе была толпа народа, с каждым заключали договор, оплата, т
- ААнтон11 мая 2024Мы недавно вернулись с экскурсии по готическому кварталу Барселоны, которую проводил Арсений, и я просто не могу не поделиться впечатлениями!
- ЖЖанна10 мая 2024Неожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появился Мастер и повел нас
- ККсения5 мая 2024Экскурсия в горы была абсолютно незабываемой и интересной! Никита очень эрудированный и любящий Испанию. Только самые лучшие рекомендации!! Браво)
- ААнна29 апреля 2024Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а после окончания экскурсии проводили
- ООльга9 апреля 2024мы были в Барселоне всего 3 дня, но за эти дни благодаря Владимиру и его экскурссии по городу на велосипедах мы обьехали всё, и это было замечательно и интересно. Всем рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Активности»
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