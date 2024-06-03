Активности – экскурсии в Барселоне

Найдено 20 экскурсий в категории «Активности» в Барселоне на русском языке, цены от €23. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
48 отзывов
Сюрреалистический квест в Барселоне: Прогулка с Сальвадором Дали
Погрузитесь в мир фантазий Сальвадора Дали, исследуя Готический квартал Барселоны с увлекательными заданиями и перформансами
Начало: У кафе «Els 4 gats» (Четыре Кота)
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
199 за всё до 10 чел.
Барселона на велосипеде: от готики до современности
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
57 отзывов
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро барселонетта
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
34 за человека
Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Приготовьте свою каву на винодельне Каталонии: незабываемый опыт
Погрузитесь в мир каталонского виноделия, создайте уникальную каву и заберите домой лучший сувенир из Барселоны
Начало: На винодельне
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:00
от 230 за всё до 4 чел.
По Барселоне - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Групповая
2.5 часа
13 отзывов
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
23 за человека
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Интерактивная историческая экскурсия по Старому и Новому порту в компании великого мореплавателя
Начало: Возле Moll de Barcelona
Завтра в 14:30
10 июня в 09:30
195 за всё до 12 чел.
Фотосессия в живописных местах Барселоны
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Фотосессия в живописных местах Барселоны
Побродить по городу и получить атмосферные снимки
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.
Велокалейдоскоп в Барселоне
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Велокалейдоскоп в Барселоне
Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 169 за всё до 8 чел.
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
12 отзывов
«Мистика и реальность Готического квартала» - экскурсия-квест
Пройтись по лабиринту улочек в Старом городе и раскрыть его секреты
Начало: Pla de la Seu
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 8 чел.
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Древней дорогой Айгвафреда: треккинг
Серьёзный подъём к средневековому городку Эль Бруль в горах Монтсени
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
160 за человека
Треккинг на вершину горы Тагаманент
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Треккинг на вершину горы Тагаманент
Древняя крепость, пикник на вершине горы и восхитительные пейзажи горной Каталонии
Начало: В деревне Aiguafreda
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
100 за человека
Творческое утро в Барселоне
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
10 отзывов
Творческое утро в Барселоне
Создать свой собственный сувенир - красивую открытку с видом города
Начало: Метро Жаумэ 1
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 11:00, 14:00 и 17:00, в среду в 11:00 и 14:00
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
60 за человека
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Три метра над уровнем неба» - по Барселоне на скутере
Максимум интересного на обзорной экскурсии по городу
Начало: в месте по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 400 за всё до 10 чел.
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 180 за всё до 20 чел.
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Квест «Спасение мира» на горе Монтжуик
Уникальное сочетание познавательной экскурсии с городским приключением
Сегодня в 07:30
11 июня в 00:00
134 за всё до 10 чел.
Невероятные приключения детей в Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Приключения детей в Барселоне: шесть часов волшебства
Забудьте о заботах, пока ваш ребенок становится рыцарем или принцессой в волшебном мире Барселоны
Начало: В районе метро Arc de Triumf
12 июня в 12:00
14 июня в 08:30
от 267 за всё до 6 чел.
Картинг мирового уровня в Барселоне
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивный картинг: следы чемпионов Формулы 1 в Барселоне
Возьмите курс на адреналин с экскурсией «Картинг мирового уровня в Барселоне» - ваш шанс погрузиться в мир гонок
Начало: В месте по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 510 за всё до 15 чел.
Рисовальный тур по Барселоне
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Рисовальный тур по Барселоне
Исследуйте Барселону кистью и карандашом: создайте уникальные рисунки знаменитых мест и уличных сцен вместе с экспертом
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
260 за всё до 5 чел.
Вся Барселона на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
60 за человека
Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 1 000 за всё до 10 чел.
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2.5 часа
На мотоцикле «Урал» с коляской - по парку Гарраф
Перенестись во времена неолита, узнать о виноделии в регионе Гарраф и посмотреть необычный храм
Начало: На станции Кастельдельфельс
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
334 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Александр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу города, поделился личным опытом, рассказал про необычные места. Очень довольна!
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Прогулка в компании Дали вышла волшебная, как и ожидалось) мы не стали говорить детям как именно будет проходить экскурсия, поэтому
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    они шли на нее без особого воодушевления. Какого было их удивление, когда появился Арсений! И завертелось…! Полный восторг! Два часа пролетели незаметно и очень интересно. Спасибо!

  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Экскурсия прошла замечательно. Спасибо большое, нам очень понравилось.
  • В
    Виктория
    16 мая 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Спасибо большое Александру за экскурсию. Маршрут был очень хорошо продуман с учетом программы всего нашего путешествия. Экскурсия прошла дружелюбно и
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    информативно, оказалось, что 3х часов мало)). Александр порекомендовал отличные тапас бары. Уже после окончания экскурсии несколько раз обращались к Александру за помощью и он всегда нам помогал, за это также ему отдельное спасибо! Однозначно рекомендую эту экскурсию к посещению.

  • Д
    Диана
    11 мая 2024
    По Барселоне - на велосипеде
    Приехали к выбранному времени, но в группу не попали. На входе была толпа народа, с каждым заключали договор, оплата, т
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    п. Когда до нас дошла очередь (20-25 мин), группа с русскоязычным гидом уже уходила. Я сказала, что нам принципиально на русском и договорилась о переносе на след время. Не сказать, что это было нам удобно и кроме того никто не посчитал должным извиниться. Надо понимать формат правильно: велопрогулка ровно на 10км за 2,5часа - т е в оч размеренном темпе, от гида самая базовая информация о каждой локации. Вопросов гиду лучше не задавать, чтобы не ставить в тупик. В целом, мне больше знаний и не надо. Ну и в целом, проще найти ребят в инэте и забукать у них напрямую

  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Мы недавно вернулись с экскурсии по готическому кварталу Барселоны, которую проводил Арсений, и я просто не могу не поделиться впечатлениями!
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    Это было не просто знакомство с историческим центром города, а настоящее театрализованное представление с Арсением в роли великого Сальвадора Дали. Арсений — артист и актер. Он с удивительной точностью перевоплотился в Дали, передав все его манеры и характерные черты. Экскурсия превратилась в захватывающее шоу, где каждый уголок готического квартала оживал благодаря его таланту и импровизации. Арсений шутил, рассказывал истории, вовлекая в процесс не только взрослых, но и детей, что сделало наш опыт поистине уникальным и незабываемым. Несмотря на дождь, который застал нас врасплох, время пролетело незаметно. Арсений сумел адаптировать программу так, чтобы погода не испортила настроение, и каждый момент экскурсии был наполнен интересом и весельем. Если вы ищете нечто большее, чем просто стандартную экскурсию по Барселоне, и хотите погрузиться в мир искусства и театра, настоятельно рекомендую воспользоваться услугами Арсения. Это не только образовательный, но и крайне развлекательный опыт, который останется с вами на долгое время.

    Мы недавно вернулись с экскурсии по готическому кварталу Барселоны, которую проводил Арсений, и я просто неМы недавно вернулись с экскурсии по готическому кварталу Барселоны, которую проводил Арсений, и я просто не
  • Ж
    Жанна
    10 мая 2024
    Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
    Неожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появился Мастер и повел нас
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    в историю Барселоны. И не просто легким и доступным языком рассказывал нам об образовании и истоках этого города, но и заставлял нас думать, разгадывать и понимать знаки, расставленные буквально на каждом метре. Нам очень понравилось! Мы обязательно встретимся вновь и всем рекомендуем провести время с Дали!!!

    Неожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появилсяНеожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появилсяНеожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появилсяНеожиданное и увлекательное приключение произошло у нашей компании с Замечательным Сальвадором Дали)) неожиданно из-за угла появился
  • К
    Ксения
    5 мая 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Экскурсия в горы была абсолютно незабываемой и интересной! Никита очень эрудированный и любящий Испанию. Только самые лучшие рекомендации!! Браво)
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Треккинг на вершину горы Тагаманент
    Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а после окончания экскурсии проводили
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    на поезд. Подъем на гору комфортный, пикник на вершине незабываемый. Друзья, рекомендую экскурсию! Никита, как местный житель, с любовью рассказывает о растениях и животных, встречающихся в горах. О том, как живут в испанской деревне и хранят древние традиции. Отлично подойдет любителям активного отдыха!

    Замечательное однодневное путешествие! Никита, большое спасибо! Мне очень понравилось, что вы меня встретили на платформе, а
  • О
    Ольга
    9 апреля 2024
    Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
    мы были в Барселоне всего 3 дня, но за эти дни благодаря Владимиру и его экскурссии по городу на велосипедах мы обьехали всё, и это было замечательно и интересно. Всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Активности»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Прогулка с Сальвадором Дали. Сюрреалистический квест
  2. Барселона на велосипеде: от готики до современности
  3. Приготовить свою каву на винодельне Каталонии
  4. По Барселоне - на велосипеде
  5. Прогулка-квест по Барселоне с Христофором Колумбом
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
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