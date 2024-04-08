1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты
Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями
Начало: Возле Французского вокзала
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
€285 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Коктейль «Барселона»
Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
Начало: Около старого рынка Эль Борн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
€100 за человека
Индивидуальная
2 часа
Каталонские традиции: экскурсия в мир праздников и обычаев Барселоны
Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья
Начало: В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона: покупки и закуски
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena8 апреля 2024Спасибо Татьяне за экскурсию! Было вкусно и познавательно. Татьяна услышала мои пожелания к маршруту и наши гастрономические предпочтения (а они очень разные в нашей семье).
- ИИрина11 января 2024Искала нестандартный маршрут по Барселоне, с погружением в местный колорит. Маршрут был прекрасный! Елена показала нам новые классные локации и
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Почувствовать себя местным»
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Сейчас в Барселоне в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 94 до 285. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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