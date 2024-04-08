Почувствовать себя местным – экскурсии в Барселоне

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Барселоне на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Барселона, которую обожают местные (пешком и на велосипедах)
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты
Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями
Начало: Возле Французского вокзала
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
285 за всё до 5 чел.
Тапас, вино, Барселона: гастротур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гастрономический тур по Барселоне: тапас, вино и культура
Исследуйте вкус Барселоны через традиционные тапас и вина, погрузитесь в атмосферу каталонской культуры
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 3 чел.
Коктейль «Барселона»
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Коктейль «Барселона»
Открыть для себя ночную жизнь города, побывать в аутентичных барах и попробовать необычные коктейли
Начало: Около старого рынка Эль Борн
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30
11 июня в 20:30
19 июня в 20:30
100 за человека
Всё о каталонских традициях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Каталонские традиции: экскурсия в мир праздников и обычаев Барселоны
Откройте для себя уникальные каталонские традиции: от рождественских обрядов до карнавального веселья
Начало: В районе Собора Святого Креста и Святой Евлалии
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
94 за всё до 5 чел.
Барселона: покупки и закуски
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Барселона: покупки и закуски
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    8 апреля 2024
    Тапас, вино, Барселона: гастротур
    Спасибо Татьяне за экскурсию! Было вкусно и познавательно. Татьяна услышала мои пожелания к маршруту и наши гастрономические предпочтения (а они очень разные в нашей семье).
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Барселона, которую обожают местные (пешком и на велосипедах)
    Искала нестандартный маршрут по Барселоне, с погружением в местный колорит. Маршрут был прекрасный! Елена показала нам новые классные локации и
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    секретные места, дала много информации о местных каталонских традициях и культуре. Елена большой профессионал, увлеченный своим делом! Следующая экскурсия по Барселоне только с ней!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Почувствовать себя местным»

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  1. Барселона, которую обожают местные (пешком и на велосипедах)
  2. Тапас, вино, Барселона: гастротур
  3. Коктейль «Барселона»
  4. Всё о каталонских традициях
  5. Барселона: покупки и закуски
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 94 до 285. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Почувствовать себя местным», 2 ⭐ отзыва, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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