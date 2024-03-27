1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
«Мы заедем на настоящий фермерский рынок чтобы попробовать шикарный местный сыр»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Барселона за 1 день: На авто с фотопрогулкой
Начало: La Rambla 61
«После этого мы отправимся длинный пешеходный бульвар Рамбла, где ненадолго попадём в старый район Раваль, здесь мы обязательно посетим Гастрономическую Мекку Барселоны — старинный рынок 19 века»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Барселона: покупки и закуски
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
«Вас ждёт самый известный рынок города с историческими барами и самая популярная улица, где расположился красочный рынок цветов, а ещё есть классный магазин с нетипичными сувенирами»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€95 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 марта 2024Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!
- ННаталья9 января 2024Потрясающая экскурсия в Монастырь Монсеррат. Все было шикарно организовано. Интересно рассказано, Но, главное, что дочка 13 лет была счастлива на
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Шопинг»
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