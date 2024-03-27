Шопинг в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Барселоне на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Монастырь Монтсеррат и кулинарное приключение на ферме
Откройте для себя духовное наследие Каталонии и погрузитесь в мир гастрономических удовольствий
«Мы заедем на настоящий фермерский рынок чтобы попробовать шикарный местный сыр»
Сегодня в 09:00
Завтра в 19:00
350 за всё до 4 чел.
Барселона за 1 день: На авто с фотопрогулкой
Индивидуальная
5 часов
Барселона за 1 день: На авто с фотопрогулкой
Начало: La Rambla 61
«После этого мы отправимся длинный пешеходный бульвар Рамбла, где ненадолго попадём в старый район Раваль, здесь мы обязательно посетим Гастрономическую Мекку Барселоны — старинный рынок 19 века»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
380 за всё до 3 чел.
Барселона: покупки и закуски
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Барселона: покупки и закуски
Продегустировать самое аутентичное: тапас, туррон и чуррос, заглянуть к ювелиру и в винтажные бутики
Начало: Возле скульптуры El Gato de Botero
«Вас ждёт самый известный рынок города с историческими барами и самая популярная улица, где расположился красочный рынок цветов, а ещё есть классный магазин с нетипичными сувенирами»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
95 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 марта 2024
    Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
    Очень много впечатлений от экскурсии! Интересно, увлекательно и познавательно. Хочется приехать ещё очень много раз. Были утчены все мои пожелания и даже больше. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    9 января 2024
    Монастырь Монтсеррат и гастрономическое путешествие на ферму
    Потрясающая экскурсия в Монастырь Монсеррат. Все было шикарно организовано. Интересно рассказано, Но, главное, что дочка 13 лет была счастлива на
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    протяжении всей экскурсии (родители подростков меня поймут). Особенная благодарность за необычайно вкусный обед:) Обязательно поедем с Александром и на другие его экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Шопинг»

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  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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