30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по улочкам Старого города и открыть для себя историю Барселоны через судьбы её жителей

Ludmila
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Ludmila – ваш гид
В памяти каталонцев навсегда останутся дела жителей Барселоны, которые изменили ход привычных событий, судьбы людей и даже ландшафт и территорию столицы Каталонии.

На моей экскурсии достопримечательности Старого города предстанут перед вами не как безмолвные камни, но как свидетели важных событий.

Кафедральный собор и римские колонны, домик Алхимика и вечный огонь, дворец Музыки и королевская площадь — история оживет...
15 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча — pla de la Seu
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У этой экскурсии30 отзывов
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Гении и злодеи — герои Барселоны
Гении и злодеи — герои Барселоны

Что вас ожидает

Следы минувших дней
Каждый поступок в прошлом откликается в настоящем. Вы узнаете, что делают 13 белых гусей в Кафедральном соборе и как святая Эулалия, покровительница Барселоны, вдохновляет каталонцев и учит никогда не сдаваться.

Королевская площадь хранит историю любви и расчета королевской четы Изабеллы и Фердинанда, которые жгли ведьм, выдворили из Испании всех евреев и мавров и отправили Колумба в дальнее плавание. Последний, кстати, получил прозвище «одержимый» — я объясню, как он искал деньги на свое безумное путешествие.

У стены церкви Санта-Мария-дель-Мар горит вечный огонь: это память о жертвах войны с войском жестокого французского короля Филиппа Пятого. Он захватил Каталонию и завладел испанской короной  — вы поймете, какие еще причины повлияли на неприязнь местных к этому правителю.

Интерьеры Дворца Музыки производят яркое впечатление. Автор этого и многих других зданий в Барселоне — архитектор Льюис Доменек-и-Монтанер. О его талантливом ученике — Гауди — мы поговорим на площади Нери, притаившейся в глубине квартала. А после я расскажу о другом человеке из мира искусства — Пикассо: когда-то ему не хватало денег, чтобы оплатить ужин, а сегодня он известен во всем мире.

Вереница историй
Это лишь малая часть рассказов, которые вы услышите на прогулке. Возле дома Алхимика узнаете о трагичной любви одной девушки. Анархист Сальвадор Сантьяго оставил рубцы и на «теле» Театра Лисео, и в сердцах каталонцев. Дворик инквизиции — это память о первом великом инквизиторе Испании. Колонны храма Августа расскажут о римской эпохе. Каждая история займет свое место в хрониках Барселоны, а вместе они нарисуют перед вами картину её прошлого.

Гении и злодеи — герои Барселоны
Гении и злодеи — герои Барселоны
Гении и злодеи — герои Барселоны
Гении и злодеи — герои Барселоны
Гении и злодеи — герои Барселоны
Гении и злодеи — герои Барселоны
Гении и злодеи — герои Барселоны
Гении и злодеи — герои Барселоны
Гении и злодеи — герои Барселоны
Гении и злодеи — герои Барселоны

Экскурсия проводится в понедельник и среду в 10:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура — pla de la Seu.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ludmila
Ludmila
Меня зовут Людмила — в прошлой жизни я российский журналист, преподносящий информацию завораживающе интересно. Я влюблена в этот чудесный город и поделюсь всеми вехами его жизни. Легенды оживают в декорациях Барселоны, и каждая история пронизана интригой. Этот город перенес множество важных событий, решений, открытий. Его любили великие безумцы — Колумб, Сальвадор Дали, Пикассо и Гауди. И я вам расскажу, за что.
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30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 февраля 2020
Очень интересная экскурсия )Гид- умница и профессионал! Остались довольны 😍
2 ноября 2019
Экскурсия была интересной и не утомительной, что важно, так как с нами был ребёнок. Ещё хочу отметить оперативность Людмилы, мы не планировали заранее, а написали сообщение за час о возможности провести экскурсию, и у нас все получилось ;)
14 октября 2019
Интересно и увлекательно прошла экскурсия с гидом Людмилой. Рекомендую, не пожалеете.
19 августа 2019
Экскурсию выбрала внучка, она хотела побольше интересных историй, а мне как раз хотелось больше истории Барселоны, но Людмиле отлично удалось совместить одно с другим. Ее рассказы были удачно вписаны в исторический контекст. Рассказывает она очень живо, даже артистично, хорошим литературным языком. Мы остались очень довольны.
13 июля 2019
Большое спасибо Людмиле за отличную экскурсию! Следующий раз, когда будем в Барселоне, закажем "Шедевры модерна от Гауди и других гениев".
6 июля 2019
4 июля гид Людмила провела для нашей семьи очень интересную экскурсию. Увлекательно и эмоционально рассказывала, с готовностью отвечала на все вопросы. Было интересно всем: и моей маме , и дочке- подростку. С удовольствием могу рекомендовать Людмилу, как пунктуального и внимательного гида. Марина.
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30 июня 2019
Превосходная экскурсия! Людмила-отличный рассказчик и очень приятный человек. Я и мои друзья уже не в первый раз в Барселоне, но с удовольствием провели время с Людмилой и узнали много нового. Огромное спасибо!
18 июня 2019
Экскурсия была проведена очень профессмонально и познавательно. Мы узнали очень много интересных фактов из жизни средневековой Барселоны!
8 мая 2019
Нам очень понравилась экскурсия!
Очень живое, интересное и непосредственное преподнесение материала!
Понравится и взрослым и детям.
Если снова будем в Барселоне, с удовольствием
встретимся снова с Людмилой!
Ещё 20 отзывов

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