30 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Следы минувших дней

Каждый поступок в прошлом откликается в настоящем. Вы узнаете, что делают 13 белых гусей в Кафедральном соборе и как святая Эулалия, покровительница Барселоны, вдохновляет каталонцев и учит никогда не сдаваться.

Королевская площадь хранит историю любви и расчета королевской четы Изабеллы и Фердинанда, которые жгли ведьм, выдворили из Испании всех евреев и мавров и отправили Колумба в дальнее плавание. Последний, кстати, получил прозвище «одержимый» — я объясню, как он искал деньги на свое безумное путешествие.

У стены церкви Санта-Мария-дель-Мар горит вечный огонь: это память о жертвах войны с войском жестокого французского короля Филиппа Пятого. Он захватил Каталонию и завладел испанской короной — вы поймете, какие еще причины повлияли на неприязнь местных к этому правителю.

Интерьеры Дворца Музыки производят яркое впечатление. Автор этого и многих других зданий в Барселоне — архитектор Льюис Доменек-и-Монтанер. О его талантливом ученике — Гауди — мы поговорим на площади Нери, притаившейся в глубине квартала. А после я расскажу о другом человеке из мира искусства — Пикассо: когда-то ему не хватало денег, чтобы оплатить ужин, а сегодня он известен во всем мире.

Вереница историй

Это лишь малая часть рассказов, которые вы услышите на прогулке. Возле дома Алхимика узнаете о трагичной любви одной девушки. Анархист Сальвадор Сантьяго оставил рубцы и на «теле» Театра Лисео, и в сердцах каталонцев. Дворик инквизиции — это память о первом великом инквизиторе Испании. Колонны храма Августа расскажут о римской эпохе. Каждая история займет свое место в хрониках Барселоны, а вместе они нарисуют перед вами картину её прошлого.