Посетите живописное побережье Каталонии, где средневековые крепости встречаются с лазурным морем. Узкие улочки, панорамные виды, тайные бухты и атмосфера Средиземноморья. Путешествие, в которое хочется возвращаться снова.
Описание экскурсииТосса-де-Мар — средневековая романтика у моря Путешествие начинается в Тосса-де-Мар — одном из самых красивых городов Коста-Бравы. Над лазурными водами возвышается крепость Вила-Велья XII века, единственная полностью сохранившаяся средневековая крепость на побережье. Прогулка по крепостным стенам, мощёные улочки старого города и пляж с золотым песком создают атмосферу «живой открытки» Средиземноморья. Ллорет-де-Мар — сердце Коста-Бравы Далее нас ждёт Ллорет-де-Мар — город, где история мореплавателей переплетается с курортной жизнью. Сады Святой Клотильды с террасами, фонтанами и панорамами моря, прогулка по набережной и вид с замка Сан-Хуан позволяют увидеть побережье во всей его красоте. Тайные бухты и вкус Средиземноморья Завершающая часть путешествия — скалистые бухты Коста-Бравы, скрытые между соснами и морем. По дороге мы открываем самые живописные уголки побережья и делаем остановку для каталонского обеда с морепродуктами, рыбой на гриле, паэльей и бокалом освежающего белого вина — вкусное завершение средиземноморской сказки. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Коста-Брава
- Тосса-де-Мар
- Крепость Вила-Велья
- Старый город Тосса-де-Мар
- Пляж Тосса-де-Мар
- Ллорет-де-Мар
- Сады Святой Клотильды
- Набережная Ллорет-де-Мар
- Замок Сан-Хуан
- Скалистые бухты Коста-Бравы
- Уединённые пляжи Коста-Бравы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало в 10:00. Возможен индивидуальный выбор времени по договорённости.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Возможен индивидуальный выбор времени по договорённости
- Для группы 6-7 человек стоимость рассчитывается по запросу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
€460 за экскурсию
Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.