Автомобильная экскурсия по побережью Коста Брава с посещением скалистых бухт, средневековых деревень и садов. Вас ждут остановки для купания, обед в местном ресторане и фотографии на память о живописных видах.
Описание фото-прогулки
Природное великолепие каталонского побережья
Эта экскурсия знакомит с живописными пейзажами Коста Брава — скалистого побережья к северо-востоку от Барселоны. Маршрут проходит по извилистым прибрежным дорогам с остановками в бухтах, садах и средневековых деревнях.
Прибрежные пейзажи и бухты
Путешествие начинается с трансфера из Барселоны в направлении французской границы. По пути вы увидите скалистые бухты с высоты птичьего полета и сможете сделать остановки для купания в выбранных локациях. Пляжи Коста Брава известны своей чистотой и экологичностью.
Культурные достопримечательности
Маршрут включает возможное посещение средневековых замков, садов с растениями со всего мира и живописных деревень с памятниками архитектуры. Вы узнаете о культурном наследии этого региона Каталонии.
Гастрономия и отдых
Во время поездки предусмотрены остановки в местных ресторанчиках для обеда или дегустации местных напитков. Гид сделает фотографии на память о посещении самых живописных мест побережья. Важная информация: Экскурсия длится от 7 до 9 часов. Стоимость дополнительного времени — от 49 € с группы за 1 час.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Скалистые бухты Коста Брава
- Пляжи с чистой водой
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Фотосъемка
Что не входит в цену
- Дополнительное время (49 € с группы за 1 час)
- Обед
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Барселоне
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия длится от 7 до 9 часов. Стоимость дополнительного времени - от 49 € с группы за 1 час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Барселоны
Похожие экскурсии из Барселоны
Индивидуальная
до 6 чел.
Барселона на велосипеде: от готики до современности
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро liceo
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Побережье Коста-Брава: путешествие по лазурным пляжам и скалистым бухтам
Вас ждёт путешествие по живописным местам Коста-Брава. Насладитесь видами, историей и культурой региона, посетив уникальные природные и архитектурные объекты
Завтра в 10:00
20 дек в 10:00
€380 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Знакомство с Коста Бравой
Начало: Plaza Catalunya
Расписание: По вторникам в 9:00
23 дек в 09:00
30 дек в 09:00
€70 за человека