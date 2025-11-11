Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии

Уличное искусство Барселоны: уникальный опыт на бамбуковом велосипеде

Приглашаем вас открыть для себя удивительный мир уличного искусства в Барселоне на захватывающей групповой экскурсии. Вы сможете насладиться комфортом и стилем на высококачественном бамбуковом велосипеде, который изготовлен вручную с любовью и вниманием к деталям.

Погружение в атмосферу

Эта экскурсия организована в партнерстве с Ассоциацией уличного искусства Барселоны. Вы сможете исследовать альтернативные и промышленные районы города, такие как "Барриос", и почувствовать энергию уличных художников. Каждый уголок Барселоны полон вдохновения и креативности!

Интересные факты

На маршруте вы узнаете о том, где спрятана самая большая стена-граффити, что станет настоящим открытием для любителей искусства. Ваш путь пройдет от станции метро Paral·lel до Poble Nou, и этот путь оставит незабываемые впечатления в вашей памяти.

Уникальный опыт

Каждый бамбуковый велосипед, на котором вы будете кататься, обеспечивает максимальный комфорт и отличные условия для наслаждения поездкой. Уникальность и качество ручной работы делают их идеальными спутниками для ваших приключений по городским улицам.

Не упустите шанс стать частью этого захватывающего путешествия в мир уличного искусства и получить яркие впечатления от Барселоны!