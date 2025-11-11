Уличное искусство Барселоны: уникальный опыт на бамбуковом велосипеде
Приглашаем вас открыть для себя удивительный мир уличного искусства в Барселоне на захватывающей групповой экскурсии. Вы сможете насладиться комфортом и стилем на высококачественном бамбуковом велосипеде, который изготовлен вручную с любовью и вниманием к деталям.
Погружение в атмосферу
Эта экскурсия организована в партнерстве с Ассоциацией уличного искусства Барселоны. Вы сможете исследовать альтернативные и промышленные районы города, такие как "Барриос", и почувствовать энергию уличных художников. Каждый уголок Барселоны полон вдохновения и креативности!
Интересные факты
На маршруте вы узнаете о том, где спрятана самая большая стена-граффити, что станет настоящим открытием для любителей искусства. Ваш путь пройдет от станции метро Paral·lel до Poble Nou, и этот путь оставит незабываемые впечатления в вашей памяти.
Уникальный опыт
Каждый бамбуковый велосипед, на котором вы будете кататься, обеспечивает максимальный комфорт и отличные условия для наслаждения поездкой. Уникальность и качество ручной работы делают их идеальными спутниками для ваших приключений по городским улицам.
Не упустите шанс стать частью этого захватывающего путешествия в мир уличного искусства и получить яркие впечатления от Барселоны!
Когда: Ежедневно. Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.