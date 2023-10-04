Самые важные и красивые места Барселоны за один день не обойти. Зато их можно объехать! А если на велосипеде, то удовольствие будет двойным: и на обзорной экскурсии побываете, и всласть покатаетесь по одному из самых удивительных европейских городов. Обещаем вам насыщенный, но не перегруженный маршрут, чтобы усталость не затмила восторг от поездки с ветерком по столице Каталонии.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы будем крутить педали по знаменитым авенидам и кварталам города. И сделаем остановки у:

величественной Триумфальной арки

очаровательного парка «Цитадель»

замка Трёх драконов

башни Агбар (знаменитого «огурца»)

собора Святого Семейства

домов Мило и Бальо

фонтана «Большой каскад»

и многих других замечательных мест!

Маршрут простирается на 12 км, и за 3 часа мы посетим более 25 достопримечательностей, а наш гид увлекательно расскажет о каждой. У вас будет достаточно времени, чтобы немного отдохнуть и сделать яркие фотографии возле всех локаций.

Кому подойдёт

Велосипедный тур разработан с учётом всех уровней физической подготовки. Для тех, кто не знаком с ездой на велосипеде, в качестве альтернативы предлагается электросамокат высшего класса.

Организационные детали