Увидеть более 25 достопримечательностей на групповой велоэкскурсии
Самые важные и красивые места Барселоны за один день не обойти.
Зато их можно объехать! А если на велосипеде, то удовольствие будет двойным: и на обзорной экскурсии побываете, и всласть покатаетесь по одному из самых удивительных европейских городов.
Обещаем вам насыщенный, но не перегруженный маршрут, чтобы усталость не затмила восторг от поездки с ветерком по столице Каталонии.
Зато их можно объехать! А если на велосипеде, то удовольствие будет двойным: и на обзорной экскурсии побываете, и всласть покатаетесь по одному из самых удивительных европейских городов.
Обещаем вам насыщенный, но не перегруженный маршрут, чтобы усталость не затмила восторг от поездки с ветерком по столице Каталонии.
Ближайшие даты:
13
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14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы будем крутить педали по знаменитым авенидам и кварталам города. И сделаем остановки у:
- величественной Триумфальной арки
- очаровательного парка «Цитадель»
- замка Трёх драконов
- башни Агбар (знаменитого «огурца»)
- собора Святого Семейства
- домов Мило и Бальо
- фонтана «Большой каскад»
- и многих других замечательных мест!
Маршрут простирается на 12 км, и за 3 часа мы посетим более 25 достопримечательностей, а наш гид увлекательно расскажет о каждой. У вас будет достаточно времени, чтобы немного отдохнуть и сделать яркие фотографии возле всех локаций.
Кому подойдёт
Велосипедный тур разработан с учётом всех уровней физической подготовки. Для тех, кто не знаком с ездой на велосипеде, в качестве альтернативы предлагается электросамокат высшего класса.
Организационные детали
- Велосипеды включены в стоимость. Никаких дополнительных расходов не предполагается.
- Дети до 6 лет едут бесплатно в детском кресле на одном велосипеде с родителем. Детям от 6 лет предоставляются детские или взрослые велосипеды, а место в группе оплачивается по полному тарифу.
ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле нашего офиса
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Барселоне
Провёл экскурсии для 26 туристов
Наша команда — это люди с активной позицией: мы все любим спорт и активно им занимаемся. Всегда на позитиве и именно с позитивной стороны видим и любим Барселону. Мы готовы делиться с вами своим зарядом энергии и наполнять вас положительными эмоциями!
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Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Vadim
4 окт 2023
Если вы ожидаете увлекательной обзорной экскурсии по достопримечательностям Барселоны, тогда вам не сюда. Это скорей аренда и поездка на велосипедах в сопровождении представителя фирмы, который следит за теми же велосипедами (чтоб их не украли) когда вы останавливаетесь, чтоб пофотографировать красивые виды Барселоны.
Экскурсия началась с сильным опозданием, девушка организатор беспорядочно бегала из офиса к другой группе и обратно, не справляясь с определенными задачами.
Вы не получите увлекательную экскурсию и тем тем более увлекательного рассказа о достопримечательностях Барселоны.
Вы получите прокат велосипедов и аудиогид. Это все, чтоб надо знать о данной услуге.
"Маршрут простирается на 12 км, и за 3 часа мы посетим более 25 достопримечательностей, а наш гид увлекательно расскажет о каждой."
Наш гид (скорее он был сопровождающим нашей группы) в сильных переживаниях, каждую остановку извинялся, что не сможет ничего рассказать и включал нам технический перевод аудиогида. Все было бы смешно если бы не доходило до абсурда, когда находясь на последней локации площади Каталонии тот самый гид даже не смог показать нам где находится памятник Франческу Месиа (если быть более точным, показал на абсолютно противоположную точку на площади) или не помнить (не сказать) название достопримечательности куда мы направлялись дома Мила.
Но если вы хотите взять на прокат велосипед или экскременты самокат думаю местоположение данной фирмы вам подойдёт
Экскурсия началась с сильным опозданием, девушка организатор беспорядочно бегала из офиса к другой группе и обратно, не справляясь с определенными задачами.
Вы не получите увлекательную экскурсию и тем тем более увлекательного рассказа о достопримечательностях Барселоны.
Вы получите прокат велосипедов и аудиогид. Это все, чтоб надо знать о данной услуге.
"Маршрут простирается на 12 км, и за 3 часа мы посетим более 25 достопримечательностей, а наш гид увлекательно расскажет о каждой."
Наш гид (скорее он был сопровождающим нашей группы) в сильных переживаниях, каждую остановку извинялся, что не сможет ничего рассказать и включал нам технический перевод аудиогида. Все было бы смешно если бы не доходило до абсурда, когда находясь на последней локации площади Каталонии тот самый гид даже не смог показать нам где находится памятник Франческу Месиа (если быть более точным, показал на абсолютно противоположную точку на площади) или не помнить (не сказать) название достопримечательности куда мы направлялись дома Мила.
Но если вы хотите взять на прокат велосипед или экскременты самокат думаю местоположение данной фирмы вам подойдёт
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