Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате

Погрузитесь в атмосферу Барселоны, прокатившись на велосипеде или электросамокате, и узнайте о её буржуазном прошлом и промышленном наследии
Барселона раскрывает свои секреты на уникальной экскурсии, где каждый поворот дороги открывает новые горизонты. Прогулка по кварталам конца 19 века покажет, как город стал буржуазным центром. Уникальные здания, созданные Гауди
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для видных бизнесменов, расскажут о жизни их владельцев. Побле Ноу перенесет в промышленную эпоху, где фабрики и бульвары хранят дух 20-х годов. Экскурсия предлагает выбрать удобный способ передвижения: велосипед или электросамокат.

Это шанс увидеть Барселону с новой стороны и понять её историю через призму архитектуры и промышленности

5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚴‍♂️ Уникальный маршрут
  • 🏛️ Истории знаменитых зданий
  • 🌆 Атмосфера 20-х годов
  • 🌍 Международная выставка
  • 🎨 Архитектура Гауди
  • 🏞️ Прогулка по набережной
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Саграда Фамилия
  • Триумфальная арка
  • Парк Цитадель
  • Дома Рокаморы
  • Дом Бальо
  • Дом Мила

Описание экскурсии

15 историй города и его жителей

Точкой отсчета буржуазной Барселоны, в которую вы погрузитесь, стал конец 19 века. Мы прокатимся по кварталам, застроенным в это время. Увидим дома видных бизнесменов, которые могли себе позволить заказать проект нового жилища самому Гауди. Дома Рокаморы, Льон и Морера, Бальо, Мила, вдовы Мафры и барона Куадроса — перед вами предстанут красивейшие постройки Барселоны и откроются истории их прежних владельцев. Кроме того, я расскажу, как и почему деловые каталонцы спонсировали строительство церкви Саграда Фамилия. У Триумфальной арки и парка Цитадель поговорим о том, как местная гильдия бизнесменов презентовала себя на международной выставке. А после проедем по набережной, с помпой отстроенной к Олимпиаде.

Барселона в атмосфере 20-х годов

Совершенно неожиданно вы окажетесь в районе Побле Ноу, который перенесет вас в промышленную Барселону начала прошлого века. Вы увидите фабрики, работать на которые съезжался народ со всей Испании. Бульвары, дома смотрителей фабрик, кафе, где встречались анархисты, чтобы придумать очередную акцию протеста со взрывами и стрельбой: всё в Побле Ноу хранит дух того времени, и я помогу вам ощутить его.

Организационные детали

Вы можете выбрать удобный для вас способ передвижения (прокат не входит в стоимость экскурсии):

  • На электросамокате — стоимость от 10 евро в час или 35 евро за целый день
  • Или на велосипеде — стоимость от 5 евро в час или 14 евро за целый день
    Для аренды транспорта нужно взять с собой документы.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Колумбу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Юлия
19 окт 2024
Динамичная, увлекательная, экскурсия-на-одном-дыхании!! За 3 часа побывали в разных точках города и это создало общую, объёмную картину о Барселоне. Огромный плюс - при таком охвате мест ноги совершенно не устали. Людмила - талантливый рассказчик, умело и легко интересно погружает в атмосферу города, абсолютный профессионал своего дела!
Максим
18 окт 2024
Все супер, отличная прогулка выдалась)
В
30 апр 2024
Прекрасная экскурсия на велосипедах. Детям очень понравилась! Людмила прекрасный гид и человек. У нас случилась проблемка, но с помощью Людмилы мы все решили оптимальным образом, насколько это только было возможно.
А
5 дек 2023
Легкая, познавательная экскурсия в компании с очаровательной девушкой.
Мы катались около трех часов на велосипедах, сумели посетить несколько исторических объектов, рассказ о истории Барселоны и его достопримечательностях был замечателен.
Мы прекрасно и с большим удовольствием провели время, всем рекомендуем!!!
С
6 ноя 2023
Очень рады, что выбрали эту экскурсию. Людмила великолепно провела нас по местам Барселоны! Да еще и на электросамокатах и электровелосипедах. Мы столько много увидели!!! Дети- подростки были увлечены! Рекомендуем эту экскурсию с Людмилой, не пожалеете!
Очень рады, что выбрали эту экскурсию. Людмила великолепно провела нас по местам Барселоны! Да еще иОчень рады, что выбрали эту экскурсию. Людмила великолепно провела нас по местам Барселоны! Да еще и
В
16 окт 2023
Нам проводила экскурсию Людмила, очень понравилось, даже дети заинтересовались, получалось их завлечь, 3 часа пролетели, хотелось бы больше побыть в Барселоне ❤️
Андрей
15 июн 2023
Очень грамотно и профессионально! Чувствуется, что экскурсовод влюблена в Барселону!
Igor
13 мар 2023
Договорились об удачном месте встречи и времени. Даже с учетом того, что из группы я, по итогу, был один - экскурсия была проведена.
Очень хорошее проведение экскурсии) не пожалел ни потраченных денег, ни времени:)
Г
10 авг 2022
Потрясающая экскурсия! Людмила тот гид, который превратил нашу прогулку по городу в увлекательное путешествие. Настолько увлекательно рассказывает о городе, в который влюблена, что мы даже не обращали внимания на жару. Мы не первый раз в Барсе, но сейчас открыли его совершено с другой стороны. Узнали много нюансов и других исторических моментов. Огромное спасибо, Людмила!
К
9 июл 2022
Люси очень вкусно рассказывала и так получилось, что мы с мамой были вдвоём) это была вся наша группа - нам очень повезло! 💕

Столько интересной информации и она не наслаивалась в
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голове. Людмила водила нас по колоритным и ярким улочкам, рассказывала исторические моменты, но так, чтоб мы слушали с открытым ртом)

Благодарна за эту встречу и знаю, что этот отзыв даст толчок другим туристам! 🦋

Люси очень вкусно рассказывала и так получилось, что мы с мамой были вдвоём) это была вся наша группа - нам очень повезло! 💕Люси очень вкусно рассказывала и так получилось, что мы с мамой были вдвоём) это была вся наша группа - нам очень повезло! 💕

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