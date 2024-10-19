6 причин купить эту экскурсию
- 🚴♂️ Уникальный маршрут
- 🏛️ Истории знаменитых зданий
- 🌆 Атмосфера 20-х годов
- 🌍 Международная выставка
- 🎨 Архитектура Гауди
- 🏞️ Прогулка по набережной
Что можно увидеть
- Саграда Фамилия
- Триумфальная арка
- Парк Цитадель
- Дома Рокаморы
- Дом Бальо
- Дом Мила
Описание экскурсии
15 историй города и его жителей
Точкой отсчета буржуазной Барселоны, в которую вы погрузитесь, стал конец 19 века. Мы прокатимся по кварталам, застроенным в это время. Увидим дома видных бизнесменов, которые могли себе позволить заказать проект нового жилища самому Гауди. Дома Рокаморы, Льон и Морера, Бальо, Мила, вдовы Мафры и барона Куадроса — перед вами предстанут красивейшие постройки Барселоны и откроются истории их прежних владельцев. Кроме того, я расскажу, как и почему деловые каталонцы спонсировали строительство церкви Саграда Фамилия. У Триумфальной арки и парка Цитадель поговорим о том, как местная гильдия бизнесменов презентовала себя на международной выставке. А после проедем по набережной, с помпой отстроенной к Олимпиаде.
Барселона в атмосфере 20-х годов
Совершенно неожиданно вы окажетесь в районе Побле Ноу, который перенесет вас в промышленную Барселону начала прошлого века. Вы увидите фабрики, работать на которые съезжался народ со всей Испании. Бульвары, дома смотрителей фабрик, кафе, где встречались анархисты, чтобы придумать очередную акцию протеста со взрывами и стрельбой: всё в Побле Ноу хранит дух того времени, и я помогу вам ощутить его.
Организационные детали
Вы можете выбрать удобный для вас способ передвижения (прокат не входит в стоимость экскурсии):
- На электросамокате — стоимость от 10 евро в час или 35 евро за целый день
- Или на велосипеде — стоимость от 5 евро в час или 14 евро за целый день
Для аренды транспорта нужно взять с собой документы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Мы катались около трех часов на велосипедах, сумели посетить несколько исторических объектов, рассказ о истории Барселоны и его достопримечательностях был замечателен.
Мы прекрасно и с большим удовольствием провели время, всем рекомендуем!!!
Очень хорошее проведение экскурсии) не пожалел ни потраченных денег, ни времени:)
Столько интересной информации и она не наслаивалась в