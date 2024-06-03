1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро барселонетта
«Взрослым и детям от 14-15 лет, которые уверенно чувствуют себя на велосипеде»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€34 за человека
Групповая
2.5 часа
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
«Велосипедный тур разработан с учётом всех уровней физической подготовки»
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
€23 за человека
Индивидуальная
6 часов
Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты
Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями
Начало: Возле Французского вокзала
«Мы проедем на арендованных велосипедах вдоль набережной по живописной пальмовой дорожке»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
€285 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
Поразиться каталонской предприимчивости и под другим углом рассмотреть достопримечательности города
Начало: У памятника Колумбу
«Или на велосипеде — стоимость от 5 евро в час или 14 евро за целый деньДля аренды транспорта нужно взять с собой документы»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €133 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Велокалейдоскоп в Барселоне
Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
«Аренда велосипедов оплачивается отдельно (5-9€ с человека)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €169 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
«Погода всегда прекрасная, город максимально комфортен и безопасен для передвижения на велосипедах»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от €180 за всё до 20 чел.
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
«Аренда электрического велосипеда входит в стоимость»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария3 июня 2024Александр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу города, поделился личным опытом, рассказал про необычные места. Очень довольна!
- ВВиктория25 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Спасибо большое, нам очень понравилось.
- ВВиктория16 мая 2024Спасибо большое Александру за экскурсию. Маршрут был очень хорошо продуман с учетом программы всего нашего путешествия. Экскурсия прошла дружелюбно и
- ДДиана11 мая 2024Приехали к выбранному времени, но в группу не попали. На входе была толпа народа, с каждым заключали договор, оплата, т
- ВВиталий30 апреля 2024Прекрасная экскурсия на велосипедах. Детям очень понравилась! Людмила прекрасный гид и человек. У нас случилась проблемка, но с помощью Людмилы мы все решили оптимальным образом, насколько это только было возможно.
- ООльга9 апреля 2024мы были в Барселоне всего 3 дня, но за эти дни благодаря Владимиру и его экскурссии по городу на велосипедах мы обьехали всё, и это было замечательно и интересно. Всем рекомендуем.
- IInna25 февраля 2024We had a nice ride around the city, visiting multiple attractions. They was a tour guide leading the group, telling
- VVadims13 февраля 2024Хороший тур. Позволяет увидеть много основных мест быстро и наслаждаясь поездкой на велосипеде.
- ИИрина11 января 2024Искала нестандартный маршрут по Барселоне, с погружением в местный колорит. Маршрут был прекрасный! Елена показала нам новые классные локации и
- ААнна5 декабря 2023Легкая, познавательная экскурсия в компании с очаровательной девушкой. Мы катались около трех часов на велосипедах, сумели посетить несколько исторических объектов, рассказ о истории Барселоны и его достопримечательностях был замечателен. Мы прекрасно и с большим удовольствием провели время, всем рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На велосипеде»
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Сейчас в Барселоне в категории "На велосипеде" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 23 до 285. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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