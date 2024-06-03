Изучаем Барселону на велосипеде

Найдено 7 экскурсий в категории «На велосипеде» в Барселоне на русском языке, цены от €23. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Барселона на велосипеде: от готики до современности
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
57 отзывов
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро барселонетта
«Взрослым и детям от 14-15 лет, которые уверенно чувствуют себя на велосипеде»
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
34 за человека
По Барселоне - на велосипеде
🚲 На велосипеде
Групповая
2.5 часа
13 отзывов
Велосипедный тур по Барселоне: от Триумфальной арки до Саграда Фамилия
Откройте для себя красоту Барселоны, катаясь на велосипеде по её знаменитым улицам и паркам в компании опытного гида
Начало: Возле нашего офиса
«Велосипедный тур разработан с учётом всех уровней физической подготовки»
Расписание: ежедневно в 10:15, 13:15 и 16:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
23 за человека
Барселона, которую обожают местные (пешком и на велосипедах)
🚶 Пешая
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Барселона глазами местных: пешеходные и велосипедные маршруты
Погрузитесь в атмосферу настоящей Барселоны, исследуя её улицы и тайны вместе с местными жителями
Начало: Возле Французского вокзала
«Мы проедем на арендованных велосипедах вдоль набережной по живописной пальмовой дорожке»
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
285 за всё до 5 чел.
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
🚲 На велосипеде
🛴 На самокатах
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
Поразиться каталонской предприимчивости и под другим углом рассмотреть достопримечательности города
Начало: У памятника Колумбу
«Или на велосипеде — стоимость от 5 евро в час или 14 евро за целый деньДля аренды транспорта нужно взять с собой документы»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 133 за всё до 10 чел.
Велокалейдоскоп в Барселоне
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Велокалейдоскоп в Барселоне
Исследовать город в удобном формате, открывая его истории и характер
Начало: В районе метро Саграда Фамилия
«Аренда велосипедов оплачивается отдельно (5-9€ с человека)»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 169 за всё до 8 чел.
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
39 отзывов
Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
Почувствовать энергетику города и познакомиться с интересными местами, избежав туристической толчеи
Начало: В районе метро Jaume I
«Погода всегда прекрасная, город максимально комфортен и безопасен для передвижения на велосипедах»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 180 за всё до 20 чел.
Вся Барселона на велосипеде
🚲 На велосипеде
Мини-группа
3 часа
Вся Барселона на велосипеде
Прокатиться по городу в мини-группе и послушать истории о ведьмах, бизнесменах и Олимпийских играх
Начало: У собора Св. Евлалии и Св. Креста
«Аренда электрического велосипеда входит в стоимость»
Расписание: в среду в 10:00
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Александр потрясающий экскурсовод, знаток своего дела, с нестандартным мышлением и широким кругозором. Погрузил в атмосферу города, поделился личным опытом, рассказал про необычные места. Очень довольна!
  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Экскурсия прошла замечательно. Спасибо большое, нам очень понравилось.
  • В
    Виктория
    16 мая 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Спасибо большое Александру за экскурсию. Маршрут был очень хорошо продуман с учетом программы всего нашего путешествия. Экскурсия прошла дружелюбно и
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    информативно, оказалось, что 3х часов мало)). Александр порекомендовал отличные тапас бары. Уже после окончания экскурсии несколько раз обращались к Александру за помощью и он всегда нам помогал, за это также ему отдельное спасибо! Однозначно рекомендую эту экскурсию к посещению.

  • Д
    Диана
    11 мая 2024
    По Барселоне - на велосипеде
    Приехали к выбранному времени, но в группу не попали. На входе была толпа народа, с каждым заключали договор, оплата, т
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    п. Когда до нас дошла очередь (20-25 мин), группа с русскоязычным гидом уже уходила. Я сказала, что нам принципиально на русском и договорилась о переносе на след время. Не сказать, что это было нам удобно и кроме того никто не посчитал должным извиниться. Надо понимать формат правильно: велопрогулка ровно на 10км за 2,5часа - т е в оч размеренном темпе, от гида самая базовая информация о каждой локации. Вопросов гиду лучше не задавать, чтобы не ставить в тупик. В целом, мне больше знаний и не надо. Ну и в целом, проще найти ребят в инэте и забукать у них напрямую

  • В
    Виталий
    30 апреля 2024
    Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
    Прекрасная экскурсия на велосипедах. Детям очень понравилась! Людмила прекрасный гид и человек. У нас случилась проблемка, но с помощью Людмилы мы все решили оптимальным образом, насколько это только было возможно.
  • О
    Ольга
    9 апреля 2024
    Увидеть Барселону на велосипеде и влюбиться
    мы были в Барселоне всего 3 дня, но за эти дни благодаря Владимиру и его экскурссии по городу на велосипедах мы обьехали всё, и это было замечательно и интересно. Всем рекомендуем.
  • I
    Inna
    25 февраля 2024
    По Барселоне - на велосипеде
    We had a nice ride around the city, visiting multiple attractions. They was a tour guide leading the group, telling
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    everyone about the place when we stopped there, we got to walk around and everything and overall had an amazing time. Highly recommend Мы приятно покатались по городу, посетив множество достопримечательностей. Они были гидом, возглавлявшим группу, рассказывая всем об этом месте, когда мы там остановились, нам пришлось прогуляться, и все, и в целом мы прекрасно провели время. Настоятельно рекомендую

  • V
    Vadims
    13 февраля 2024
    По Барселоне - на велосипеде
    Хороший тур. Позволяет увидеть много основных мест быстро и наслаждаясь поездкой на велосипеде.
  • И
    Ирина
    11 января 2024
    Барселона, которую обожают местные (пешком и на велосипедах)
    Искала нестандартный маршрут по Барселоне, с погружением в местный колорит. Маршрут был прекрасный! Елена показала нам новые классные локации и
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    секретные места, дала много информации о местных каталонских традициях и культуре. Елена большой профессионал, увлеченный своим делом! Следующая экскурсия по Барселоне только с ней!

  • А
    Анна
    5 декабря 2023
    Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
    Легкая, познавательная экскурсия в компании с очаровательной девушкой. Мы катались около трех часов на велосипедах, сумели посетить несколько исторических объектов, рассказ о истории Барселоны и его достопримечательностях был замечателен. Мы прекрасно и с большим удовольствием провели время, всем рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «На велосипеде»

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  1. Барселона на велосипеде: от готики до современности
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  3. Барселона, которую обожают местные (пешком и на велосипедах)
  4. Самые красивые места Барселоны: прогулка на велосипеде или электросамокате
  5. Велокалейдоскоп в Барселоне
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  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в июне 2024
Сейчас в Барселоне в категории "На велосипеде" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 23 до 285. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год на велосипеде, 127 ⭐ отзывов, цены от €23. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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