Описание экскурсии

Истинное лицо Жироны занавешено цветными домиками на реке Оньяр. За пестрыми фасадами скрывается внутренний мир города Герунда — старый, уютный, атмосферный и конечно же гастрономический. Здесь знают и умеют готовить, Мишленовские рестораны на каждом шагу, а мы с вами обязательно попробуем необычный жиронский десерт, название которого я подержу пока в тайне… Жирона — это город легенд, таинственных историй, которых здесь так много, вы сможете выбрать свою, на свой вкус, и конечно же преданий. Неудивительно, что именно здесь снимали один из сезонов Игры Престолов. Во время экскурсии мы прогуляемся по Старой и Новой Жироне и увидим: Мостики Жироны и знаменитые цветные фасады домиков на реке Оньяр, Кафедральный Собор Жироны, Церковь Святого Феликса, Сады Алеманас, Арабские бани, Еврейский квартал и многое многое другое. А изюминкой нашей экскурсии станет подъем на настоящую крепостную стену, окружающую город! Важная информация: На экскурсию следует затрачивать несколько часов, если мы выезжаем с утра, то приезд в Барселону будет не ранее 15:30-16 часов дня