Мы с вами начнем наше путешествие из центра Барселоны, откуда на удобном поезде отправимся в соседний городок, любуясь прекрасными видами из окна. Жирона — это чудесная книга с картинками, где рассказываются легенды на каждом углу.
Маленький, спокойный, загадочный город, с исключительным архитектурным наследием и с более двухтысячелетней историей.
Маленький, спокойный, загадочный город, с исключительным архитектурным наследием и с более двухтысячелетней историей.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что вас ожидает:
- Кафедральный Собор Жироны
- Церковь Святого Феликса
- Сады Алеманас
- Арабские бани
- Еврейский квартал
Описание экскурсии
Истинное лицо Жироны занавешено цветными домиками на реке Оньяр. За пестрыми фасадами скрывается внутренний мир города Герунда — старый, уютный, атмосферный и конечно же гастрономический. Здесь знают и умеют готовить, Мишленовские рестораны на каждом шагу, а мы с вами обязательно попробуем необычный жиронский десерт, название которого я подержу пока в тайне… Жирона — это город легенд, таинственных историй, которых здесь так много, вы сможете выбрать свою, на свой вкус, и конечно же преданий. Неудивительно, что именно здесь снимали один из сезонов Игры Престолов. Во время экскурсии мы прогуляемся по Старой и Новой Жироне и увидим: Мостики Жироны и знаменитые цветные фасады домиков на реке Оньяр, Кафедральный Собор Жироны, Церковь Святого Феликса, Сады Алеманас, Арабские бани, Еврейский квартал и многое многое другое. А изюминкой нашей экскурсии станет подъем на настоящую крепостную стену, окружающую город! Важная информация: На экскурсию следует затрачивать несколько часов, если мы выезжаем с утра, то приезд в Барселону будет не ранее 15:30-16 часов дня
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный Собор Жироны
- Церковь Святого Феликса
- Сады Алеманас
- Арабские бани
- Еврейский квартал
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты на поезд 9-11 евро с чел
Место начала и завершения?
Барселона, Passage de Gracia, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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