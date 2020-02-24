15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями Барселоны, но также узнаете малоизвестные факты ее истории, тайны и легенды Готического квартала, мы пройдемся и по старинному еврейскому кварталу, увидим то, что скрыто от постороннего взгляда, а также узнаем, почему так много масонских символов спрятано в декоре старинных зданий.
Вы научитесь читать по стенам историю, а я покажу вам то, что невозможно найти самому. Так что жду вас для захватывающего приключения в неизвестную Барселону в Готическом квартале, Рамбле и Борне.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Дарья, я из Санкт-Петербурга.
В Барселоне живу с 2012 гида.
Приехала учиться в магистратуру и не смогла расстаться с этим прекрасным городом. За это время я закончила магистратуру по истории искусства, философии и литературе, сертифицированные курсы гида по Барселоне.
Экскурсии я провожу с 2014 года. Мне нравится рассказывать не только об известных достопримечательностях города, но и показывать другую, не туристическую Барселону, со всеми ее плюсами и минусами.
Я всегда учитываю пожелания и настроение клиентов.
Экскурсия может быть в форме легкой и непринужденной прогулки с легендами и байками о городе или серьезном рассказе об истории города и архитектурных особенностях. Все зависит от ваших интересов.
Всегда учитываю пожелания и настроение клиентов.
Дарья приятный гид, экскурсия была яркой и информативеной,НО ,между тем,очень легкой,то,что нужно,чтобы понять и прочувствовать город!
Наталья
27 октября 2019
Добрый вечер! Хочу написать отзыв об экскурсии которые провела нам сегодня Дарья. Экскурсия была просто великолепна, несмотря на то что сегодня мы только прилетели, мой сын 12 лет , который пессимистично был настроен:) был в восторге!!!все было очень объективно, интересно! Я рекомендую вам Дарью !!!
Лена
5 сентября 2019
Дарья провела очень интересную познавательную экскурсию.
Наталия
4 сентября 2019
Все было неплохо вроде бы, но человеку, который уже бывал на подобной экскурсии, есть с чем сравнивать... Мне не очень понравилось, хотя дети (ради которых собственно и была эта экскурсия) остались довольны. Дарья - милая девушка, но слишком уж большие паузы были в ее рассказе при переходе из одной улочки в другую. А ведь эта часть города, про которую можно рассказывать бесконечные истории! Может, конечно, мне нужно было заполнять эти паузы своими вопросами.... Или я слишком многого ждала от экскурсии под таким названием и во всем виноваты мои чрезмерные ожидания?! В любом случае, сколько людей, столько и мнений
Дмитрий
6 января 2019
Умница и очень приятная собеседница.
ОЛЬГА
16 августа 2018
Нам очень понравилась экскурсия и гид. Получили большое удовольствие.
Владислав
13 июля 2018
Очень понравилась экскурсия с Дарьей. Удалось посетить уголки старой Барселоны, которые не показывают на быстрых обзорах. Дарья построила маршрут так, чтобы нам было удобно с 5 летним туристом. Спасибо, Дарья.
Людмила
11 марта 2018
Нам очень понравилось. Несмотря на то, что в Барселоне были много раз,эта экскурсия была нам интересна. Отличная подача материала, замечательный гид. Рекомендую всем желающим окунуться в старый город и историю эту экскурсию. Спасибо😊
Лузгина
4 марта 2018
Экскурсия "Что скрывает Старый город" включала Готический квартал довольно подробно, Борн и немного Раваль. Дарья повела нас по Рамбле и вскоре мы уже свернули в лабиринт узких средневековых улочек. Рассказ экскурсовода не был излишне эмоциональным, но и сухим и отстранённым я не могу его назвать. Как раз золотая середина. Историческим материалом Дарья владеет прекрасно, чувствуется, что она знает и любит историю Барселоны и Испании. На все наши вопросы возникшие в ходе экскурсии она отвечала чётко и подробно. Три часа прошли в живом общении быстро, мы узнали много нового и не заметили как прошли несколько километров то задирая голову чтобы разглядеть горгулью, то рассматривая причудливые балконы дворца Гуэля... Очень порадовало, что Дарья уделяет внимание различным тонкостям, связывает исторические события и современность, рассказывает об обычаях каталонцев, что делает экскурсию ёмкой и не поверхностной. Одним словом - рекомендуем!
Ольга
10 ноября 2015
Дарью можем смело рекомендовать для прогулок по Барселоне. Дарья приятный в общении человек, ненавязчиво рассказала много интересных мелочей о старых кварталах и вообще помогла связать их в единое целое. Мы остались очень довольны. Спасибо Дарье.
Погулять по Старому городу, уловить колоритный дух на его улицах и восхититься творениями Гауди
Поверьте, даже если вы в Барселоне в 10 раз, вы всё равно откроете для себя что-то новое на прогулке. Этот город не стоит на месте, даже местные не берутся утверждать, что знают его на все 100%. Я покажу вам самые яркие символы города и поделюсь его секретными местами, достойными внимания. Вперёд за непередаваемой атмосферой столицы Каталонии!
Еженедельная прогулка по легендарному кварталу с погружением в историю Старого города
Каждую субботу в 20 часов приглашаю вас на прогулку по Готическом кварталу Барселоны. Наверняка, вы мы много раз слышали об этом месте и может даже успели самостоятельно по нему побродить. Я же не только покажу вам древние и средневековые достопримечательности района, но и расскажу захватывающие и трагические легенды и истории, которые сильно изменят ваше представление о Барселоне и помогут глубже прочувствовать этот уникальный город!
Услышать, как возникла столица, восхититься любимыми местами богемы и узнать об испанской кухне всё
Эта встреча, как кубик Рубика, сложит для вас разные стороны жизни Барселоны в одну гармоничную и стройную картину! Я проведу вас по легендарным районам, увлеку рассказами о дворцах, колониальных сокровищах, дружбе монашек и проституток, кровожадной таверне — и о многом другом, что имело место на улицах города. А также познакомлю с творческой стороной моей яркой столицы.
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Обойти главные достопримечательности, услышать интересные истории и погрузиться в местный колорит
Вы осмотрите знаменитую Площадь Каталонии, пройдетесь по легендарному бульвару Лас Рамблас, заглянете на рынок Бокерия, в аутентичный район Борн и Готический квартал. Колоритные улочки, атмосферные дворики и захватывающие факты из истории города поджидают за каждым углом. Идемте гулять!
Погулять по старейшей части города, узнать ее историю и почувствовать дух Средневековья
Вы исследуете улочки, дома и площади Готического квартала, заглянете во все тайные уголки и раскроете самые интересные городские секреты. Я расскажу об истоках и современных реалиях каталонской столицы и помогу понять менталитет местных жителей.