15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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экскурсовода не был излишне эмоциональным, но и сухим и отстранённым я не могу его назвать. Как раз золотая середина. Историческим материалом Дарья владеет прекрасно, чувствуется, что она знает и любит историю Барселоны и Испании. На все наши вопросы возникшие в ходе экскурсии она отвечала чётко и подробно. Три часа прошли в живом общении быстро, мы узнали много нового и не заметили как прошли несколько километров то задирая голову чтобы разглядеть горгулью, то рассматривая причудливые балконы дворца Гуэля… Очень порадовало, что Дарья уделяет внимание различным тонкостям, связывает исторические события и современность, рассказывает об обычаях каталонцев, что делает экскурсию ёмкой и не поверхностной. Одним словом - рекомендуем!