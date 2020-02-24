15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство со знаковыми городскими памятниками и малоизвестными историческими фактами

Дарья
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Дарья – ваш гид
Барселона — это настоящее сокровище, город контрастов, где древность переплетается с модерном, где можно наслаждаться морем, а через час уже любоваться горными пейзажами.

Здесь есть всё, что нужно для счастья! Если вы хотите получить свой собственный незабываемый опыт, открыть Барселону, которую не показывают обычным туристам, то приглашаю вас на свою прогулку.
€90
81 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Что скрывает старый город: истории, легенды, тайные знаки
Что скрывает старый город: истории, легенды, тайные знаки

Программа

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями Барселоны, но также узнаете малоизвестные факты ее истории, тайны и легенды Готического квартала, мы пройдемся и по старинному еврейскому кварталу, увидим то, что скрыто от постороннего взгляда, а также узнаем, почему так много масонских символов спрятано в декоре старинных зданий.

Вы научитесь читать по стенам историю, а я покажу вам то, что невозможно найти самому. Так что жду вас для захватывающего приключения в неизвестную Барселону в Готическом квартале, Рамбле и Борне.

Что скрывает старый город: истории, легенды, тайные знаки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Меня зовут Дарья, я из Санкт-Петербурга. В Барселоне живу с 2012 гида. Приехала учиться в магистратуру и не смогла расстаться с этим прекрасным городом. За это время я закончила магистратуру по истории искусства, философии и литературе, сертифицированные курсы гида по Барселоне. Экскурсии я провожу с 2014 года. Мне нравится рассказывать не только об известных достопримечательностях города, но и показывать другую, не туристическую Барселону, со всеми ее плюсами и минусами. Я всегда учитываю пожелания и настроение клиентов. Экскурсия может быть в форме легкой и непринужденной прогулки с легендами и байками о городе или серьезном рассказе об истории города и архитектурных особенностях. Все зависит от ваших интересов. Всегда учитываю пожелания и настроение клиентов.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Дарья приятный гид, экскурсия была яркой и информативеной,НО ,между тем,очень легкой,то,что нужно,чтобы понять и прочувствовать город!
27 октября 2019
Добрый вечер! Хочу написать отзыв об экскурсии которые провела нам сегодня Дарья. Экскурсия была просто великолепна, несмотря на то что сегодня мы только прилетели, мой сын 12 лет , который пессимистично был настроен:) был в восторге!!!все было очень объективно, интересно! Я рекомендую вам Дарью !!!
5 сентября 2019
Дарья провела очень интересную познавательную экскурсию.
4 сентября 2019
Все было неплохо вроде бы, но человеку, который уже бывал на подобной экскурсии, есть с чем сравнивать... Мне не очень понравилось, хотя дети (ради которых собственно и была эта экскурсия) остались довольны. Дарья - милая девушка, но слишком уж большие паузы были в ее рассказе при переходе из одной улочки в другую. А ведь эта часть города, про которую можно рассказывать бесконечные истории! Может, конечно, мне нужно было заполнять эти паузы своими вопросами.... Или я слишком многого ждала от экскурсии под таким названием и во всем виноваты мои чрезмерные ожидания?! В любом случае, сколько людей, столько и мнений
6 января 2019
Умница и очень приятная собеседница.
16 августа 2018
Нам очень понравилась экскурсия и гид. Получили большое удовольствие.
13 июля 2018
Очень понравилась экскурсия с Дарьей. Удалось посетить уголки старой Барселоны, которые не показывают на быстрых обзорах. Дарья построила маршрут так, чтобы нам было удобно с 5 летним туристом. Спасибо, Дарья.
11 марта 2018
Нам очень понравилось. Несмотря на то, что в Барселоне были много раз,эта экскурсия была нам интересна. Отличная подача материала, замечательный гид. Рекомендую всем желающим окунуться в старый город и историю эту экскурсию. Спасибо😊
4 марта 2018
Экскурсия "Что скрывает Старый город" включала Готический квартал довольно подробно, Борн и немного Раваль. Дарья повела нас по Рамбле и вскоре мы уже свернули в лабиринт узких средневековых улочек. Рассказ экскурсовода не был излишне эмоциональным, но и сухим и отстранённым я не могу его назвать. Как раз золотая середина. Историческим материалом Дарья владеет прекрасно, чувствуется, что она знает и любит историю Барселоны и Испании. На все наши вопросы возникшие в ходе экскурсии она отвечала чётко и подробно. Три часа прошли в живом общении быстро, мы узнали много нового и не заметили как прошли несколько километров то задирая голову чтобы разглядеть горгулью, то рассматривая причудливые балконы дворца Гуэля... Очень порадовало, что Дарья уделяет внимание различным тонкостям, связывает исторические события и современность, рассказывает об обычаях каталонцев, что делает экскурсию ёмкой и не поверхностной. Одним словом - рекомендуем!
10 ноября 2015
Дарью можем смело рекомендовать для прогулок по Барселоне. Дарья приятный в общении человек, ненавязчиво рассказала много интересных мелочей о старых кварталах и вообще помогла связать их в единое целое. Мы остались очень довольны. Спасибо Дарье.
Ещё 5 отзывов

Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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