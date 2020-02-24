15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Барселона — это настоящее сокровище, город контрастов, где древность переплетается с модерном, где можно наслаждаться морем, а через час уже любоваться горными пейзажами. Здесь есть всё, что нужно для счастья! Если вы хотите получить свой собственный незабываемый опыт, открыть Барселону, которую не показывают обычным туристам, то приглашаю вас на свою прогулку.

Программа

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями Барселоны, но также узнаете малоизвестные факты ее истории, тайны и легенды Готического квартала, мы пройдемся и по старинному еврейскому кварталу, увидим то, что скрыто от постороннего взгляда, а также узнаем, почему так много масонских символов спрятано в декоре старинных зданий.

Вы научитесь читать по стенам историю, а я покажу вам то, что невозможно найти самому. Так что жду вас для захватывающего приключения в неизвестную Барселону в Готическом квартале, Рамбле и Борне.