15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Барселона — это настоящее сокровище для любого путешественника.
Древность здесь переплетается с модерном, море манит на пляж, а горы — наслаждаться пейзажами с высоты.
Здесь есть всё, что нужно для счастья! Приглашаю прогуляться по центральным районам Барселоны, услышать их истории и заглянуть в неожиданные и малоизвестные уголки.
Древность здесь переплетается с модерном, море манит на пляж, а горы — наслаждаться пейзажами с высоты.
Здесь есть всё, что нужно для счастья! Приглашаю прогуляться по центральным районам Барселоны, услышать их истории и заглянуть в неожиданные и малоизвестные уголки.
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с основными достопримечательностями Готического квартала, Рамблы и Борна:
- узнаете малоизвестные факты их истории и легенды
- пройдётесь по старинному еврейскому кварталу
- увидите детали, которые скрыты от любопытных глаз
- выясните, почему так много масонских символов спрятано в декоре старинных зданий
- научитесь читать по стенам историю
- а я покажу то, что невозможно найти самому
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1865 туристов
Я из Санкт-Петербурга. В Барселоне живу с 2012 гида. Приехала учиться в магистратуру и не смогла расстаться с этим прекрасным городом. За это время я закончила магистратуру по истории искусства, философии и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась прогулка по готическому кварталу. И по времени идеально 2 часа. устать не успели. Гид быстро реагировала на наши пожелания по маршруту, очень интересно рассказывала. Всем рекомендую!!
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В
Приятный человек, вошла в нашу форс-мажорную ситуацию и все получилось как и планировалось. Прекрасное знание темы и хорошая подача. Спасибо
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Получили незабываемые эмоции от экскурсии, экскурсовода и достопримечательностей Барселоны! Даша прекрасный рассказчик, очень приятный и лёгкий в общении человек и просто очень красивая, чуткая и доброделательная девушка! Не только провела экскурсию, но и помогла с покупкой билетов на фламенко, парк Гуэля и Саграду. Дала массу полезной информации по выбору ресторанов и ответила на все наши вопросы! Рекомендуем на 100%
+1
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Несмотря на то, что наша прогулка по Барселоне с Дарьей произошла спонтанно, мы и дети остались в полном восторге от услышанных историй! Время пролетело незаметно быстро, но мы абсолютно не
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Л
Экскурсия "Что скрывает Старый город" включала Готический квартал довольно подробно, Борн и немного Раваль. Дарья повела нас по Рамбле и вскоре мы уже свернули в лабиринт узких средневековых улочек. Рассказ
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Н
Добрый вечер! Хочу написать отзыв об экскурсии которые провела нам сегодня Дарья. Экскурсия была просто великолепна, несмотря на то что сегодня мы только прилетели, мой сын 12 лет, который пессимистично был настроен:) был в восторге!!! все было очень объективно, интересно! Я рекомендую вам Дарью!!!
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