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Увлекательная фотопрогулка по Барселоне

Ekaterina K.
Ekaterina K. – Гид из Барселоны
Хола! Вы в Барселоне и ищите фотографа? Вы обратились по адресу.

Меня зовут Екатерина и я уже 4 года фотографирую.

Я знаю самые лучшие ракурсы и делаю самые запоминающиеся фотографии 📸 из путешествий.

За 1, 5 часы мы пройдем по центру Барселоны и сделаем памятные снимки.
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Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне

Что вы увидите

  • Площадь Каталунии
  • Готический квартал
  • Ла Рамбла и многое другое
БАРСЕЛОНА- город 🏙️ с кипящей жизнью. Город, в котором захватывает дух, город, который который завораживает своей красотой и околдовывает неповторимой. Город, в котором хочется фотографироваться не переставая, запечетляя каждый момент проведенного в нем.
Я предлагаю вам фотопутешествие (фотопрогулку ) по самым красивым и интерестным местам Барселоны. В котором вы увидите не только красоту этого очаровательного города, но и станете частью его.
Начнем мы нашу прогулку 👣 с пл. Каталунья. Прогуляемся по самому популярному бульвару Ла Рамбла и окунемся в его неповторимую атмосферу. Обязательно окажемся в таинственном, но безумно красивому готическому кварталу. Побываем на площади короля и многое другое. Так же вы можете выбрать фотосессию 📷 в парке 🌳 Гуэль, на горе Мунжуик и в любом из ваших любимейших мест в Барселоне или окрестностях города.
Сердечные фотографии 📸 после нашей прогулки сохранят и продлят восхитительные, нежные и радостные моменты проведенные вами в этом городе.
Мы также можем заранее обсудить не только направление, но и тематику, места и стиль съемок, если у вас будут специальные пожелания.
Спустя некоторое время после фотопрогулки вы получите обработанные фотографии через файлообменник или же через другое удобное вам средство передачи фотографий.
Что входит
  • Фотопрогулка
Что не входит
  • транспортные расходы
  • питание
Начало
🚩 Встречаемся с вами на площади Каталунии
Место завершения
🏁 plaza Catalynia
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне
Увлекательная фотопрогулка по Барселоне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ekaterina K.
Ekaterina K.
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