БАРСЕЛОНА- город 🏙️ с кипящей жизнью. Город, в котором захватывает дух, город, который который завораживает своей красотой и околдовывает неповторимой. Город, в котором хочется фотографироваться не переставая, запечетляя каждый момент проведенного в нем.

Я предлагаю вам фотопутешествие (фотопрогулку ) по самым красивым и интерестным местам Барселоны. В котором вы увидите не только красоту этого очаровательного города, но и станете частью его.

Начнем мы нашу прогулку 👣 с пл. Каталунья. Прогуляемся по самому популярному бульвару Ла Рамбла и окунемся в его неповторимую атмосферу. Обязательно окажемся в таинственном, но безумно красивому готическому кварталу. Побываем на площади короля и многое другое. Так же вы можете выбрать фотосессию 📷 в парке 🌳 Гуэль, на горе Мунжуик и в любом из ваших любимейших мест в Барселоне или окрестностях города.

Сердечные фотографии 📸 после нашей прогулки сохранят и продлят восхитительные, нежные и радостные моменты проведенные вами в этом городе.

Мы также можем заранее обсудить не только направление, но и тематику, места и стиль съемок, если у вас будут специальные пожелания.

Спустя некоторое время после фотопрогулки вы получите обработанные фотографии через файлообменник или же через другое удобное вам средство передачи фотографий.