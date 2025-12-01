Вы будете наслаждаться городом, а я — ловить свет, настроение и живые моменты.
Выбирайте маршрут — атмосферный Готический квартал, солнечную Барселонету, зелёный парк Сьютаделья, виды Монжуика или знаковые места Гауди. Без позирования, без громоздкой техники — только естественные кадры в городской среде. Съёмка проходит на iPhone 16 Pro, а фото вы получите уже через несколько часов.
Описание фото-прогулки
Мы отправимся на прогулку по одному из выбранных маршрутов:
- Готический квартал и Борн — лабиринт узких улочек, старинные балконы, атмосферные дворики и дух старой Барселоны. Здесь каждый уголок — как кадр из кино
- Барселонета и морская набережная — пальмы, мягкий свет, песок и ощущение лёгкости. Идеально для солнечных и расслабленных кадров у моря
- Парк Сьютаделья и Триумфальная арка — зелень, архитектура, отражения в воде и простор. Свет здесь мягкий и живой — именно то, что нужно для естественных портретов
- Монжуик — креативный и самобытный район с видами на город, лестницами, парками и террасами. Меньше туристов, больше воздуха, фактур и уюта
- Саграда Фамилия и дома Гауди на Пасео-де-Грасия — величие архитектуры, яркие фасады и узнаваемые линии Гауди. Классика для тех, кто хочет запоминающиеся снимки с символами города
Я помогу с позами, подскажу лучшие ракурсы, поймаю свет и настроение, чтобы каждый кадр был живым и красивым. После прогулки я отберу все удачные снимки и отправлю вам ссылку в течение нескольких часов. Без долгого ожидания и обработки — это будет естественная фотография в атмосфере города.
Организационные детали
- Съёмка проходит на мобильный телефон iPhone 16pro (или ваш)
- Все удачные фото (минимум 50 штук) отправлю в тот же день в течение нескольких часов после прогулки
- Видео не входит в услугу, но можно снять короткие фрагменты для Reels — вы смонтируете их самостоятельно
- Мы не заходим в здания, поэтому дополнительные расходы на билеты не предусмотрены
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ася — ваш гид в Барселоне
Провела экскурсии для 70 туристов
Путешественник со стажем (более 30 стран), профессиональный фотограф с опытом 15 лет. Влюблённая в Барселону со времен бытия туристом. Несколько лет назад всё сложилось воедино, и теперь я с радостью готова показать вам город, в котором живу, и его магический свет, которые, соединяясь вместе, превращаются в идеальные фотографии.
