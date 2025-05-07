Знакомьтесь, сеньорита Испания! Насыщенное путешествие по 7 городам
Погулять по столице, проехать от Севильи до Гранады, полюбоваться архитектурой Гауди в Барселоне
Начало: Аэропорт Барселоны, 8:45
7 мая в 08:45
15 окт в 08:45
47 170 ₽ за человека
Гранд-тур по Средиземноморью: Испания, Италия, Франция и Монако
Побывать в Театре-музее Дали, пройтись по Аллее Звёзд в Каннах и посетить казино Монте-Карло
Начало: Барселона, время зависит от времени вашего прибыти...
25 апр в 08:00
5 мая в 08:00
€8500 за человека
Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции
Изучить замки и святыни, погрузиться в сюрреализм и съездить на любимый монарший курорт
Начало: Отель в Барселоне, 8:00
12 мая в 08:00
19 мая в 08:00
€5600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Популярные места»
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