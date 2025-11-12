Артём — ваш гид в Барселоне

Привет! Меня зовут Артём, и много лет я мечтал жить в Испании. Когда это свершилось, я точно знал, чем буду заниматься в этой солнечной стране, — путешествиями! Я постараюсь и вас влюбить в местную архитектуру и сказочно-неповторимую природу. Уверен, наша совместная поездка оставит прекрасные воспоминания на всю жизнь!