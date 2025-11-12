Мои заказы

Персональные выходные в испанской Каталонии и французской Окситании

Исследовать горы и побережье, осмотреть крепости Вила-Велья и Каркасон, посетить монастырь Монсеррат
Приглашаю вас отправиться из Барселоны в небольшое приключение, наполненное творениями природы и человека. Первую часть тура мы посвятим Испании, а вторую — соседней Франции.

Мы совершим небольшое паломничество в духовный центр


Каталонии — монастырь Монсеррат, окружённый причудливой горной грядой.

Спустимся к утопающему в зелени побережью Коста-Брава, чтобы вдохнуть бриз Средиземного моря и окунуться в средневековые легенды крепости Вила Велья.

Окажемся в лабиринте каналов Эмпуриабравы, где стоит покататься на лодке, как в Венеции, и сможем полакомиться изысканным деликатесом — свежайшими устрицами с фермы в Лёкате.

Завершим поездку в Каркасоне — поражающей величием цитадели, некогда самой защищенной и неприступной во всей Европе.

Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 2+.

Программа тура по дням

1 день

Монастырь Монсеррат в горах, крепость Вила Велья на побережье Коста-Брава

Утром встретимся в Барселоне и поедем исследовать Каталонию. Нашей первой целью будет бенедиктинский монастырь Монсеррат — важный центр паломничества католиков, окружённый грандиозным скальным массивом.

Затем сменим высокогорье на побережье Коста-Брава, посетив курорт Тосса-де-Мар: прогуляемся вдоль Средиземного моря, пообедаем, осмотрим средневековую крепость Вила Велья.

Вечером прибудем в Эмпуриабраву, где останемся ночевать.

Монастырь Монсеррат в горах, крепость Вила Велья на побережье Коста-БраваМонастырь Монсеррат в горах, крепость Вила Велья на побережье Коста-БраваМонастырь Монсеррат в горах, крепость Вила Велья на побережье Коста-БраваМонастырь Монсеррат в горах, крепость Вила Велья на побережье Коста-Брава
2 день

Испанская Венеция, французский Лёкат, крепость Каркасон

Проведём утро в Эмпуриабраве, которую из-за обилия каналов прозвали испанской Венецией. Здесь можно покататься на лодке.

Проследуем дальше, во Францию. Первый город на нашем пути — Лёкат, в котором запланирован обед на устричной ферме у моря. Финальной локацией тура станет крепость Каркасон, окружённая двойным рядом мощных стен и внесённая в список наследия ЮНЕСКО.

В Барселону вернёмся ближе к ночи.

Испанская Венеция, французский Лёкат, крепость КаркасонИспанская Венеция, французский Лёкат, крепость КаркасонИспанская Венеция, французский Лёкат, крепость КаркасонИспанская Венеция, французский Лёкат, крепость Каркасон

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Барселону и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
  • Виза
  • Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Барселоне, 9:00
Завершение: Барселона, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Барселоне
Привет! Меня зовут Артём, и много лет я мечтал жить в Испании. Когда это свершилось, я точно знал, чем буду заниматься в этой солнечной стране, — путешествиями! Я постараюсь и вас влюбить в местную архитектуру и сказочно-неповторимую природу. Уверен, наша совместная поездка оставит прекрасные воспоминания на всю жизнь!
