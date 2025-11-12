Монастырь Монсеррат в горах, крепость Вила Велья на побережье Коста-Брава
Утром встретимся в Барселоне и поедем исследовать Каталонию. Нашей первой целью будет бенедиктинский монастырь Монсеррат — важный центр паломничества католиков, окружённый грандиозным скальным массивом.
Затем сменим высокогорье на побережье Коста-Брава, посетив курорт Тосса-де-Мар: прогуляемся вдоль Средиземного моря, пообедаем, осмотрим средневековую крепость Вила Велья.
Вечером прибудем в Эмпуриабраву, где останемся ночевать.
2 день
Испанская Венеция, французский Лёкат, крепость Каркасон
Проведём утро в Эмпуриабраве, которую из-за обилия каналов прозвали испанской Венецией. Здесь можно покататься на лодке.
Проследуем дальше, во Францию. Первый город на нашем пути — Лёкат, в котором запланирован обед на устричной ферме у моря. Финальной локацией тура станет крепость Каркасон, окружённая двойным рядом мощных стен и внесённая в список наследия ЮНЕСКО.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любое удобное вам место в Барселоне, 9:00
Завершение: Барселона, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Артём — ваш гид в Барселоне
Привет! Меня зовут Артём, и много лет я мечтал жить в Испании. Когда это свершилось, я точно знал, чем буду заниматься в этой солнечной стране, — путешествиями! Я постараюсь и вас влюбить в местную архитектуру и сказочно-неповторимую природу. Уверен, наша совместная поездка оставит прекрасные воспоминания на всю жизнь!