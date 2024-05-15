Испанская одиссея с заездом в Португалию
Авторский тур в Барселоне

Увидеть дворцы и соборы, сравнить семь провинций и побывать в сёрферской Мекке

В этом путешествии вы увидите Испанию во всём её блеске: погуляете по винодельням Приората, заглянете в модные бары Мадрида, насладитесь архитектурой Барселоны, Толедо, Валенсии и Сарагосы.

Вам предстоит пройти по следам кастильских королей и почувствовать, как каждый метр современной Испании бурлит историей.

Важной частью путешествия будут гастрономические удовольствия: вы попробуете кухню нескольких регионов и побываете на устричной ферме.

Изюминкой станет поездка к берегу океана в Португалию: там вы ощутите силу природы и вдохнёте свежий атлантический бриз.
Испанская одиссея с заездом в Португалию
Испанская одиссея с заездом в Португалию
Испанская одиссея с заездом в Португалию
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€6 000
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Можно с детьми от 16 лет.

Проживание. Двухместное размещение в отелях 3*-4*, при одноместном бронировании доплата за номер за все дни — 800 евро.

Питание. Завтраки и обеды входят в стоимость тура, ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Тур доступен для детей с 16 лет.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

Встреча в аэропорту Барселоны и заселение в отель. Во время ужина мы познакомимся и обсудим будущее путешествие.

2 день

Прогулка по Барселоне

После завтрака познакомимся с городом: погуляем по готическому кварталу, посетим кафедральный собор, увидим оживлённый порт, Саграду Фамилию и узнаем историю «графского города».

После обеда в семейном рыбном ресторане зайдём в Большой королевский дворец и поднимемся на гору Тибидабо. Вечер проведём в атмосферном месте с видом на город, а затем прогуляться по барам.

Прогулка по БарселонеПрогулка по БарселонеПрогулка по БарселонеПрогулка по БарселонеПрогулка по БарселонеПрогулка по Барселоне
3 день

Винодельческая Испания

Утром выезжаем в бывшую столицу Каталонии, город Таррагона, построенный во времена Римской империи. Выпьем по чашке кофе на главном бульваре, осмотрим остатки римских сооружений 2 века, кафедральный собор и другие постройки.

После обеда в рыбном ресторане мы отправимся в регион Приорат, где производятся элитные испанские вина. Вы прогуляетесь по виноградникам, спуститесь в подвалы к бочкам, узнаете о тонкостях кропотливого процесса и продегустируете вино.

После — заселение в отель, ужин и отдых.

Винодельческая ИспанияВинодельческая ИспанияВинодельческая ИспанияВинодельческая Испания
4 день

Дары моря и Валенсия

После завтрака выдвигаемся на устричную ферму. Вас ждёт экскурсия в открытом море: вы узнаете секреты приготовления морских деликатесов и обязательно их попробуете.

Далее — переезд в Валенсию, столицу соседнего региона: ощутим атмосферу бурлящего древнего города, пройдёмся по главным достопримечательностям, увидим средневековые постройки, город искусств и наук.

После ужина в колоритном местном ресторане — заселение в отель.

Дары моря и ВаленсияДары моря и ВаленсияДары моря и ВаленсияДары моря и Валенсия
5 день

Столица кастильских королей - Толедо

Утром отправляемся в регион Кастилья-Ла-Манча. В бывшей столице Испании вы увидите сокровенные места: посетите дворец Алькасар, кафедральный собор Святой Марии, ворота Бисагра и Алькантарский мост.

После прогулки по старинным улицам Толедо — ужин в местном ресторане и заселение в отель.

Столица кастильских королей - ТоледоСтолица кастильских королей - ТоледоСтолица кастильских королей - ТоледоСтолица кастильских королей - ТоледоСтолица кастильских королей - Толедо
6 день

«Римская» Испания и земля замков

В первой половине дня посетим старинный город Мерида: здесь сохранились постройки времён Римской империи. Увидим фрагменты древнего театра, храм Дианы, ипподром.

После обеда — поездка в Бадахос, землю замков и старинных вилл. В центре города можно рассмотреть крепостные стены арабского происхождения, погулять по живописным улицам и крытым галереям.

После насыщенного дня и ужина отправимся отдыхать.

«Римская» Испания и земля замков«Римская» Испания и земля замков«Римская» Испания и земля замков«Римская» Испания и земля замков
7 день

Переезд в Португалию: Лиссабон и Синтра

Восстановив силы и позавтракав, идём знакомиться со столицей Португалии. Мы прогуляемся по старой части города, прокатимся на трамвайчике, зайдём в Базилику-да- Эштрела, выпьем кофе с местным десертом паштел-де-ната и посетим Национальный музей карет.

После обеда мы отправимся в живописную Синтру: посетим роскошные дворцы и Замок мавров, откуда открывается панорамный вид на весь город.

Вечером вас ждёт португальский ужин (с хересом и портвейном!) и отдых в отеле.

Переезд в Португалию: Лиссабон и СинтраПереезд в Португалию: Лиссабон и СинтраПереезд в Португалию: Лиссабон и СинтраПереезд в Португалию: Лиссабон и СинтраПереезд в Португалию: Лиссабон и Синтра
8 день

Мекка сёрферов

С утра выдвигаемся в Назаре — город на краю Европы, куда в сезон стекаются сёрферы со всего мира в погоне за огромными волнами. Вы увидите десятки спортсменов, бесстрашно покоряющих мощные волны Атлантического океана.

После этого мы направимся в Порту — второй по значимости и размеру город страны. Прогуляемся по кварталу Рибейра, увидим центральную артерию города — Санта-Катарину, заглянем в знаменитый книжный «Лелло и Сыновья» и выпьем кофе в старинном кафе «Маджестик».

Вечером — ужин и отдых в отеле.

Мекка сёрферовМекка сёрферовМекка сёрферовМекка сёрферов
9 день

Возвращение в Испанию: уютные Самора и Саламанка

Утром выезжаем в Самору — испанский город с тысячелетней историей. Посмотрим его старую часть и после обеда двинемся в Саламанку. Там мы погуляем по мощёным улицам, полюбуемся характерной золотистой отделкой здешних памятников, посетим два кафедральных собора.

После — ужин и заселение в отель.

Возвращение в Испанию: уютные Самора и СаламанкаВозвращение в Испанию: уютные Самора и СаламанкаВозвращение в Испанию: уютные Самора и СаламанкаВозвращение в Испанию: уютные Самора и Саламанка
10 день

Модный Мадрид

Начнём день с обзорной экскурсии по городу. Насладимся атмосферой Мадрида, почувствуем столичный вайб, зайдём в кофейню и посетим местные бары. Это город знаменитых музеев, моды и шопинга — каждый найдёт, чем здесь заняться!

Модный МадридМодный МадридМодный МадридМодный Мадрид
11 день

Природа и соборы Арагона

После завтрака мы поедем в природный парк Монастерио де Пьедра. Для засушливого региона Арагон водопады этого парка — почти магическое место. Река здесь образует водные каскады и озёра с чистой водой.

После отдыха в парке вас ждёт обед и путь в Сарагосу — столицу региона. Мы посетим два главных собора: базилику Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар и собор Ла Сео.

После прогулки по городу остановимся на ужин в отеле Сарагосы.

Природа и соборы АрагонаПрирода и соборы АрагонаПрирода и соборы АрагонаПрирода и соборы АрагонаПрирода и соборы Арагона
12 день

Отъезд

После традиционного завтрака в отеле мы отправимся в путь и уже к обеду окажемся в Барселоне: настало время прощаться.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на маршруте
  • Проживание (в отелях 3*-4*)
  • Завтраки и обеды
  • Экскурсии и услуги гида на всём маршруте
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Паркинги
  • Платные дороги
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Барселоны
  • Ужины
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона, вечер
Завершение: Барселона, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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