Знакомьтесь, сеньорита Испания! Насыщенное путешествие по 7 городам
Погулять по столице, проехать от Севильи до Гранады, полюбоваться архитектурой Гауди в Барселоне
Начало: Аэропорт Барселоны, 8:45
«Увидим монастырь с мощами живописца Эль Греко и иезуитский собор, побываем на площадях Сокодовер и Власти, в еврейском квартале»
7 мая в 08:45
15 окт в 08:45
47 170 ₽ за человека
Испанская одиссея с заездом в Португалию
Увидеть дворцы и соборы, сравнить семь провинций и побывать в сёрферской Мекке
Начало: Барселона, вечер
«После завтрака познакомимся с городом: погуляем по готическому кварталу, посетим кафедральный собор, увидим оживлённый порт, Саграду Фамилию и узнаем историю «графского города»»
9 мая в 08:00
11 мая в 08:00
€7000 за человека
Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции
Изучить замки и святыни, погрузиться в сюрреализм и съездить на любимый монарший курорт
Начало: Отель в Барселоне, 8:00
«Пройдём по Готическому кварталу и петляющим римским улочкам, увидим Кафедральный собор и старинные постройки, поднимемся на видовые террасы и спустимся в подземелья»
12 мая в 08:00
19 мая в 08:00
€5600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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