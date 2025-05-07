Знакомьтесь, сеньорита Испания! Насыщенное путешествие по 7 городам
Погулять по столице, проехать от Севильи до Гранады, полюбоваться архитектурой Гауди в Барселоне
Начало: Аэропорт Барселоны, 8:45
«На нашем пути встретятся римский мост, башня Калаорра, соборная мечеть»
7 мая в 08:45
15 окт в 08:45
47 170 ₽ за человека
Испанская одиссея с заездом в Португалию
Увидеть дворцы и соборы, сравнить семь провинций и побывать в сёрферской Мекке
Начало: Барселона, вечер
«Увидим фрагменты древнего театра, храм Дианы, ипподром»
9 мая в 08:00
11 мая в 08:00
€7000 за человека
Архитектура, короли и Сальвадор Дали: увлекательное путешествие по Испании и Франции
Изучить замки и святыни, погрузиться в сюрреализм и съездить на любимый монарший курорт
Начало: Отель в Барселоне, 8:00
«Ненадолго заглянем в провинциальную Францию: изучим аутентичные городки глубинки, побываем в столице паломничества, посетим любимый курорт королей и русской интеллигенции»
12 мая в 08:00
19 мая в 08:00
€5600 за человека
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