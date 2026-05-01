Утром мы отправимся из Барселоны навстречу северному побережью. Первая остановка — прогулка вдоль береговой линии и посещение ботанического сада Кап Ройг. С его смотровых площадок открываются виды на бирюзовые бухты, окружённые соснами. Этот сад не только знаменит своей флорой, но и хранит романтическую историю любви его создателей.

Обед пройдёт на горном утёсе рядом со старинным маяком — с панорамой на море, которая остаётся в памяти надолго.

Во второй половине дня мы познакомимся с двумя средневековыми городками — Палс и Ператальядой. Здесь время словно остановилось в 16 веке: мощёные улицы, каменные дома и спокойная тишина придают этим местам особое очарование.

Вечером мы приедем в Эмпуриябраву — город на каналах, который часто называют Каталонской Венецией. Он расположен на берегу морского залива Росес. При желании можно устроить прогулку на лодке по водным артериям города (дополнительно оплачивается). Ночёвка в Эмпуриябраве.