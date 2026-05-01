Индивидуальный тур по Испании и Южной Франции: от Коста-Бравы до подножия Пиреней

Увидеть духовный символ Каталонии, заглянуть в ботанический сад и побывать на родине фовизма
Вы отправитесь в насыщенное путешествие по обе стороны испано-французской границы, где откроете для себя прибрежные пейзажи Коста-Бравы, старинные деревушки 16 века и горные перевалы Пиренеев.

Прогуляетесь по ботаническому саду Кап Ройг
с видом на бирюзовые бухты, исследуете романтичные улочки Палса и Ператальяды, посетите курортный город на каналах Эмпуриябраву. Во Франции вас ждёт живописный Колюр, уютные устричные фермы и дегустация свежих морепродуктов.

При желании вы попробуете блюда местной кухни у горной реки и заглянете на винодельню, спрятанную в бывших шахтах.

Завершится маршрут визитом в духовный символ Каталонии — монастырь Монсеррат, возвышающийся среди скал.

Описание тура

Организационные детали

Нужна шенгенская виза.

Программа тура по дням

1 день

Очарование Коста-Бравы

Утром мы отправимся из Барселоны навстречу северному побережью. Первая остановка — прогулка вдоль береговой линии и посещение ботанического сада Кап Ройг. С его смотровых площадок открываются виды на бирюзовые бухты, окружённые соснами. Этот сад не только знаменит своей флорой, но и хранит романтическую историю любви его создателей.

Обед пройдёт на горном утёсе рядом со старинным маяком — с панорамой на море, которая остаётся в памяти надолго.

Во второй половине дня мы познакомимся с двумя средневековыми городками — Палс и Ператальядой. Здесь время словно остановилось в 16 веке: мощёные улицы, каменные дома и спокойная тишина придают этим местам особое очарование.

Вечером мы приедем в Эмпуриябраву — город на каналах, который часто называют Каталонской Венецией. Он расположен на берегу морского залива Росес. При желании можно устроить прогулку на лодке по водным артериям города (дополнительно оплачивается). Ночёвка в Эмпуриябраве.

2 день

Колюр, Лёкат

Утром мы пересечём границу и окажемся в Колюре — живописном прибрежном городе с многовековой историей. Это родина фовизма, место вдохновения художников и коллекция мастерских и галерей под открытым небом. Архитектура, уютные улочки и сувенирные лавки делают этот город идеальным для неспешной прогулки.

Следующая остановка — Лёкат. Здесь, на берегу залива, расположены знаменитые устричные фермы. Мы попробуем свежайшие устрицы прямо с хозяйства, где их выращивают и промывают морской водой.

Обед организован у горной реки — в тени деревьев, под пение птиц. В этом регионе типичное блюдо — утка, тушённая с фруктами.

После обеда мы посетим винодельню, расположенную в бывших шахтах. Вход сопровождается светомузыкальным шоу, после чего мы спустимся в подземелья, где откроется история и культура виноделия. Желающие смогут продегустировать местные вина.

Вечером нас примет курорт Амели-ле-Бен, известный своими термальными источниками и популярный среди французской знати ещё с 19 века. Ночёвка на курорте.

3 день

Через Пиренеи к святыням Каталонии

Утро начнётся в Пратс-де-Молло — уютном городке у подножия Пиренеев. Здесь проводится один из старейших европейских праздников — День медведя, уходящий корнями в древние традиции региона.

Затем мы пересечём Пиренеи по живописному горному перевалу. Нас ждут зелёные луга, пасущиеся пиренейские коровы и вдохновляющие пейзажи. Мы снова окажемся на территории Испании.

Следующая остановка — Кампродон. Этот древний городок связан с религиозной историей: тысячу лет назад сюда были привезены мощи, считающиеся чудотворными.

После обеда в типичном каталонском ресторане нас ждёт кульминация путешествия — монастырь Монсеррат. Расположенный среди фантастических скал, он является духовным символом Каталонии. Мы осмотрим монастырский комплекс и сможем прикоснуться к религиозной и культурной традиции региона.

Вечером возвращаемся в Барселону.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник€900
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/до Барселоны
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Барселоны и обратно
  • Проживание
  • Питание и дегустации
  • Виза
  • Входные билеты (вместе с проживанием и питанием - €450)
  • Лодочная прогулка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Барселона, точное место - по договорённости, 9:00
Завершение: Барселона, точное место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Барселоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Hola! Я одна из немногих русскоязычных гидов в Каталонии с официальной лицензией, дающей право вести экскурсии во всех музеях, соборах, памятниках ЮНЕСКО и объектах Гауди — без очередей и с
бесплатным входом для гида. Я живу в Испании с 1988 г., здесь получила высшее образование в сфере туризма и аккредитацию экскурсовода. Барселона и Жирона — мои основные города, но также провожу авторские туры по всей Испании и на юге Франции. Я говорю на 5 языках и более 30-ти лет работаю с туристами со всего мира. Мои экскурсии проходят в тёплой, дружеской атмосфере — как прогулка с человеком, который искренне любит своё дело. Я стараюсь найти индивидуальный подход и адаптируюсь под ваши интересы и ритм. Выбирая меня, вы выбираете гарантию приятных впечатлений и желания вернуться!

