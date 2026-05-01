Прогуляетесь по ботаническому саду Кап Ройг
Нужна шенгенская виза.
Очарование Коста-Бравы
Утром мы отправимся из Барселоны навстречу северному побережью. Первая остановка — прогулка вдоль береговой линии и посещение ботанического сада Кап Ройг. С его смотровых площадок открываются виды на бирюзовые бухты, окружённые соснами. Этот сад не только знаменит своей флорой, но и хранит романтическую историю любви его создателей.
Обед пройдёт на горном утёсе рядом со старинным маяком — с панорамой на море, которая остаётся в памяти надолго.
Во второй половине дня мы познакомимся с двумя средневековыми городками — Палс и Ператальядой. Здесь время словно остановилось в 16 веке: мощёные улицы, каменные дома и спокойная тишина придают этим местам особое очарование.
Вечером мы приедем в Эмпуриябраву — город на каналах, который часто называют Каталонской Венецией. Он расположен на берегу морского залива Росес. При желании можно устроить прогулку на лодке по водным артериям города (дополнительно оплачивается). Ночёвка в Эмпуриябраве.
Колюр, Лёкат
Утром мы пересечём границу и окажемся в Колюре — живописном прибрежном городе с многовековой историей. Это родина фовизма, место вдохновения художников и коллекция мастерских и галерей под открытым небом. Архитектура, уютные улочки и сувенирные лавки делают этот город идеальным для неспешной прогулки.
Следующая остановка — Лёкат. Здесь, на берегу залива, расположены знаменитые устричные фермы. Мы попробуем свежайшие устрицы прямо с хозяйства, где их выращивают и промывают морской водой.
Обед организован у горной реки — в тени деревьев, под пение птиц. В этом регионе типичное блюдо — утка, тушённая с фруктами.
После обеда мы посетим винодельню, расположенную в бывших шахтах. Вход сопровождается светомузыкальным шоу, после чего мы спустимся в подземелья, где откроется история и культура виноделия. Желающие смогут продегустировать местные вина.
Вечером нас примет курорт Амели-ле-Бен, известный своими термальными источниками и популярный среди французской знати ещё с 19 века. Ночёвка на курорте.
Через Пиренеи к святыням Каталонии
Утро начнётся в Пратс-де-Молло — уютном городке у подножия Пиренеев. Здесь проводится один из старейших европейских праздников — День медведя, уходящий корнями в древние традиции региона.
Затем мы пересечём Пиренеи по живописному горному перевалу. Нас ждут зелёные луга, пасущиеся пиренейские коровы и вдохновляющие пейзажи. Мы снова окажемся на территории Испании.
Следующая остановка — Кампродон. Этот древний городок связан с религиозной историей: тысячу лет назад сюда были привезены мощи, считающиеся чудотворными.
После обеда в типичном каталонском ресторане нас ждёт кульминация путешествия — монастырь Монсеррат. Расположенный среди фантастических скал, он является духовным символом Каталонии. Мы осмотрим монастырский комплекс и сможем прикоснуться к религиозной и культурной традиции региона.
Вечером возвращаемся в Барселону.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€900
Что включено
- Трансфер из/до Барселоны
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Барселоны и обратно
- Проживание
- Питание и дегустации
- Виза
- Входные билеты (вместе с проживанием и питанием - €450)
- Лодочная прогулка