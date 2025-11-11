Мои заказы

Испанский колорит и итальянский шарм: мини-тур по Барселоне и Венеции

Расписать карнавальную маску, увидеть шедевры Гауди и заглянуть на острова Мурано или Бурано
Откройте для себя 2 жемчужины Южной и Центральной Европы — солнечную Барселону и романтичную Венецию.

В этом путешествии вас ждут шедевры Гауди, прогулки по старинным кварталам и набережным, обеды у моря
читать дальше

и комфортное размещение в 4- и 5-звёздочных отелях.

Венеция встретит вас водными маршрутами, легендарными площадями и творческим мастер-классом по созданию карнавальной маски.

Вы побываете на островах Мурано или Бурано, при желании насладитесь блюдами из морепродуктов и проведёте время среди архитектурных и культурных сокровищ.

Ближайшие даты:
17
ноя24
ноя1
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Нужна шенгенская виза.

Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Зависит от количества участников (комфортабельный автомобиль и водное такси в Венеции).

Возраст участников. От 12 лет.

Виза. Нужна шенгенская виза.

Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.

Программа тура по дням

1 день

Барселона: Саграда Фамилия, парк Гуэль и прогулка по набережной

По прибытии в Барселону разместимся в одном из центральных районов города — в историческом Готическом квартале или в элегантном Эшампле. После заселения мы отправимся на прогулку по узким улочкам средневекового центра. Здесь соседствуют готическая архитектура, уличные музыканты и старинные фасады, создающие неповторимую атмосферу.

Затем нас ждёт знакомство с самыми выдающимися работами Антонио Гауди — мы посетим грандиозный храм Саграда Фамилия, строительство которого началось ещё в 1882 году и продолжается до сих пор, а также прогуляемся по парку Гуэль — фантастическому комплексу с мозаичными скамейками, колоннами и панорамными видами на город. На обед отведаем классическую испанскую паэлью или блюда из свежих морепродуктов в одном из ресторанов на побережье Барселонеты.

После трапезы прогуляемся по набережной, а при желании сможем прокатиться по реке или отправиться в небольшую морскую прогулку вдоль побережья. Завершится день приветственным ужином в традиционном каталонском ресторане, где подадут тапас и блюда местной кухни в уютной обстановке.

Барселона: Саграда Фамилия, парк Гуэль и прогулка по набережной
2 день

Венеция: Сан-Марко, Дворец дожей и мастер-класс по росписи карнавальной маски

Утром мы вылетим из Барселоны и прибудем в Венецию. Заселившись в отель, расположенный в сердце старинного города, начнём знакомство с его символами. Нас ждёт прогулка по величественной площади Сан-Марко — центру венецианской жизни, где находится одноимённый собор, украшенный золотыми мозаиками и куполами, а также Дворец дожей — бывшая резиденция правителей Венеции, поражающая своей готической архитектурой.

Далее пообедаем в одном из ресторанов у моста Риальто, откуда открывается живописный вид на Гранд-канал — главный водный путь города. После обеда примем участие в творческом мастер-классе по оформлению венецианских карнавальных масок — научимся расписывать и декорировать их вручную. Это станет не только интересным опытом, но и возможностью увезти с собой авторский сувенир.

Вечером продолжим прогулку по уютным улочкам Венеции, наслаждаясь тишиной и чарующей атмосферой города на воде. Завершим день ужином в одном из аутентичных ресторанов с местной кухней.

Венеция: Сан-Марко, Дворец дожей и мастер-класс по росписи карнавальной маски
3 день

Мурано / Бурано

В завершение путешествия мы отправимся на один из знаменитых островов Венецианской лагуны. Возможен визит на Мурано — родину легендарного стеклодувного искусства, где до сих пор вручную создают изысканные изделия из стекла. Либо выберем Бурано — остров, известный своими ярко раскрашенными домами и традиционным кружевоплетением, сохранившимся с эпохи Возрождения. Там нас ждёт неспешная прогулка и лёгкий обед из морепродуктов — в кафе на набережной или в одном из уютных заведений на острове.

После обеда трансфер доставит нас в аэропорт для вылета.

Мурано / Бурано

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2550
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Мастер-класс по росписи масок
Что не входит в цену
  • Перелёт до Барселоны и обратно из Венеции
  • Перелёт из Барселоны в Венецию
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - €300
  • Морская прогулка в Барселоне
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Барселоны, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Венеции, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каролина
Каролина — ваша команда гидов в Барселоне
Приветствую вас! Я живу в Валенсии уже более 9 лет, и за это время успела не только изучить историю, культуру и особенности города, но и стать настоящим инсайдером, знающим все
читать дальше

тонкости и секреты, которые не увидишь в обычных путеводителях. За годы жизни здесь я стала понимать, как живут местные, где попробовать лучшую паэлью или куда отправиться на вечернюю прогулку. Любовь к Валенсии привела меня к решению стать гидом: мой путь к этой профессии начался с простого желания поделиться своей страстью с другими. Теперь же я организую авторские экскурсии и туры не только по Испании, но и по другим странам.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Барселоны

