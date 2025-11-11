По прибытии в Барселону разместимся в одном из центральных районов города — в историческом Готическом квартале или в элегантном Эшампле. После заселения мы отправимся на прогулку по узким улочкам средневекового центра. Здесь соседствуют готическая архитектура, уличные музыканты и старинные фасады, создающие неповторимую атмосферу.

Затем нас ждёт знакомство с самыми выдающимися работами Антонио Гауди — мы посетим грандиозный храм Саграда Фамилия, строительство которого началось ещё в 1882 году и продолжается до сих пор, а также прогуляемся по парку Гуэль — фантастическому комплексу с мозаичными скамейками, колоннами и панорамными видами на город. На обед отведаем классическую испанскую паэлью или блюда из свежих морепродуктов в одном из ресторанов на побережье Барселонеты.

После трапезы прогуляемся по набережной, а при желании сможем прокатиться по реке или отправиться в небольшую морскую прогулку вдоль побережья. Завершится день приветственным ужином в традиционном каталонском ресторане, где подадут тапас и блюда местной кухни в уютной обстановке.