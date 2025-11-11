В этом путешествии вас ждут шедевры Гауди, прогулки по старинным кварталам и набережным, обеды у моря
Описание тура
Организационные детали
Нужна шенгенская виза.
Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Зависит от количества участников (комфортабельный автомобиль и водное такси в Венеции).
Возраст участников. От 12 лет.
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
Барселона: Саграда Фамилия, парк Гуэль и прогулка по набережной
По прибытии в Барселону разместимся в одном из центральных районов города — в историческом Готическом квартале или в элегантном Эшампле. После заселения мы отправимся на прогулку по узким улочкам средневекового центра. Здесь соседствуют готическая архитектура, уличные музыканты и старинные фасады, создающие неповторимую атмосферу.
Затем нас ждёт знакомство с самыми выдающимися работами Антонио Гауди — мы посетим грандиозный храм Саграда Фамилия, строительство которого началось ещё в 1882 году и продолжается до сих пор, а также прогуляемся по парку Гуэль — фантастическому комплексу с мозаичными скамейками, колоннами и панорамными видами на город. На обед отведаем классическую испанскую паэлью или блюда из свежих морепродуктов в одном из ресторанов на побережье Барселонеты.
После трапезы прогуляемся по набережной, а при желании сможем прокатиться по реке или отправиться в небольшую морскую прогулку вдоль побережья. Завершится день приветственным ужином в традиционном каталонском ресторане, где подадут тапас и блюда местной кухни в уютной обстановке.
Венеция: Сан-Марко, Дворец дожей и мастер-класс по росписи карнавальной маски
Утром мы вылетим из Барселоны и прибудем в Венецию. Заселившись в отель, расположенный в сердце старинного города, начнём знакомство с его символами. Нас ждёт прогулка по величественной площади Сан-Марко — центру венецианской жизни, где находится одноимённый собор, украшенный золотыми мозаиками и куполами, а также Дворец дожей — бывшая резиденция правителей Венеции, поражающая своей готической архитектурой.
Далее пообедаем в одном из ресторанов у моста Риальто, откуда открывается живописный вид на Гранд-канал — главный водный путь города. После обеда примем участие в творческом мастер-классе по оформлению венецианских карнавальных масок — научимся расписывать и декорировать их вручную. Это станет не только интересным опытом, но и возможностью увезти с собой авторский сувенир.
Вечером продолжим прогулку по уютным улочкам Венеции, наслаждаясь тишиной и чарующей атмосферой города на воде. Завершим день ужином в одном из аутентичных ресторанов с местной кухней.
Мурано / Бурано
В завершение путешествия мы отправимся на один из знаменитых островов Венецианской лагуны. Возможен визит на Мурано — родину легендарного стеклодувного искусства, где до сих пор вручную создают изысканные изделия из стекла. Либо выберем Бурано — остров, известный своими ярко раскрашенными домами и традиционным кружевоплетением, сохранившимся с эпохи Возрождения. Там нас ждёт неспешная прогулка и лёгкий обед из морепродуктов — в кафе на набережной или в одном из уютных заведений на острове.
После обеда трансфер доставит нас в аэропорт для вылета.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2550
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Мастер-класс по росписи масок
Что не входит в цену
- Перелёт до Барселоны и обратно из Венеции
- Перелёт из Барселоны в Венецию
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - €300
- Морская прогулка в Барселоне