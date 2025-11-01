Два сердца Испании: экспресс-тур по Барселоне и Мадриду
Пройтись по улицам Готического квартала, увидеть шедевры каталонского модерна и зайти в музей Прадо
Начало: Барселона, 10:00
«Мы побываем на Пласа Майор, у символической Пуэрта-дель-Соль и на Площади Испании»
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
€750 за человека
Знакомьтесь, сеньорита Испания! Насыщенное путешествие по 7 городам
Погулять по столице, проехать от Севильи до Гранады, полюбоваться архитектурой Гауди в Барселоне
Начало: Аэропорт Барселоны, время встречи зависит от рейсо...
«В Севилье мы посетим павильоны выставки начала 20 века, пройдём по атмосферным улочкам, площади Испании, парку Марии Луизы, еврейскому району»
15 окт в 08:45
€698 за человека
На встречу с Каталонией: пляжный отдых, прогулки по городам и дополнительные поездки по вкусу
Провести отпуск в отеле с бассейном, неспешно изучить архитектуру и при желании съездить во Францию
Начало: Аэропорт Барселоны, время встречи зависит от рейсо...
«Завершим променад у памятника Христофору Колумбу и на площади Испании»
18 июн в 13:40
25 июн в 13:40
€708 за человека
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