Найдено 3 тура в категории « Площадь Испании » в Барселоне на русском языке, цены от €698. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности 3 дня Два сердца Испании: экспресс-тур по Барселоне и Мадриду Пройтись по улицам Готического квартала, увидеть шедевры каталонского модерна и зайти в музей Прадо Начало: Барселона, 10:00 «Мы побываем на Пласа Майор, у символической Пуэрта-дель-Соль и на Площади Испании» €750 за человека На автобусе 8 дней Знакомьтесь, сеньорита Испания! Насыщенное путешествие по 7 городам Погулять по столице, проехать от Севильи до Гранады, полюбоваться архитектурой Гауди в Барселоне Начало: Аэропорт Барселоны, время встречи зависит от рейсо... «В Севилье мы посетим павильоны выставки начала 20 века, пройдём по атмосферным улочкам, площади Испании, парку Марии Луизы, еврейскому району» €698 за человека На автобусе 8 дней На встречу с Каталонией: пляжный отдых, прогулки по городам и дополнительные поездки по вкусу Провести отпуск в отеле с бассейном, неспешно изучить архитектуру и при желании съездить во Францию Начало: Аэропорт Барселоны, время встречи зависит от рейсо... «Завершим променад у памятника Христофору Колумбу и на площади Испании» €708 за человека Все туры Барселоны

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Площадь Испании»

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