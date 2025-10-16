Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи: индивидуальная экскурсия по живописным местам
Начнем с Подвесного Моста Бискайи, затем отправимся в Гечо и Сан Хуан де Гастелугаче. Откройте для себя баскскую культуру и природу
11 дек в 15:00
12 дек в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
Погрузимся в сердце города, где ритм улиц сплетается с ароматом кофе, а история ждёт на каждом углу
Начало: Casco Viejo
22 дек в 11:30
23 дек в 12:30
€155 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Бискайский мост и два мира по берегам реки
Узнайте о Бискайском мосте и его роли в жизни Бильбао. Прогулка откроет контрасты между историческим Португалете и элегантным Гечо
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от €250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLarisa16 октября 2025Были в Бильбао второй раз, но получилось как будто в первый - Ольга, по сути, открыла для нас город заново!
