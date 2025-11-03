Ю Юрий Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места читать дальше бы ещё больше узнать о Бильбао, его окрестности и о стране Басков.

В следующий приезд Анна опять будет нашим гидом. Она Молодец!! Всё понравилось. Сам Город и Анна вызвали непреодолимое желание вернуться вновь, но не на один день, а на несколько, что

М Маргарита Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места Анна была нашим экскурсоводом. Очень пунктуальная. С самого начала распросила наши пожелания и ожидания от экскурсии. Её любовь к архитектуре и городу проявлялась во всех аспектах нашей экскурсии. Посоветую её другим.

L Larisa Бискайский мост и два мира по берегам реки читать дальше Мы узнали за этот день много нового и интересного, прошлись по историческим местам, прогулялись по набережной в Areeta, зашли выпить сидра и посмотреть на старый порт в Algorta. Ольга рассказала нам об истории города, об архитектуре, о традициях и культуре басков и о жизни в современном Бильбао. Все было супер! Очень рекомендуем всем, кто хочет увидеть Бильбао с самых разных сторон! И лучше ездить по Бильбао на общественном транспорте, по крайней мере, подвесная паромная переправа точно того стоит! Были в Бильбао второй раз, но получилось как будто в первый - Ольга, по сути, открыла для нас город заново!

А Алексей Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места

Экскурсовод с юмором, хорошими знаниями и любовью к городу провела нас по интересному маршруту.

Неожиданно для себя открыли читать дальше с одной стороны с длинной богатой историей, с другой стороны очень современный Бильбао.

Получили рекомендации по ресторананам и магазинам, которыми в последствии воспользовались.

Большое спасибо за увлекательную экскурию!

Н Наталья Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места читать дальше своей улыбкой и позитивным настроем Анна нам задала настроение всей экскурсии. Перед началом прогулки она узнала интересует ли нас что то конкретное и есть ли предпочтения, но мы не готовились и сказали, что готовы идти, куда поведут и смотреть что покажут:) В общем экскурсия нам понравилась, Анна показала несколько интересных мест и архитектурных объектов. Общение было комфортным и лёгким. Мы были на экскурсии вчетвером с парой друзей, встретились в назначенной точке в Старом городе. Не смотря на пасмурную погоду,

Е Елена Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места читать дальше было доходчиво и интересно. Мы получили ответы на все наши вопросы, а так же рекомендации на наше дальнейшее путешествие по стране Басков. Рекомендуем воспользоваться Анниными услугами. Кстати, наша экскурсия, из/ за нашей медлительности продлилась больше трех часов. Нам очень понравился Бильбао. Он нас удивил. Спасибо Анне за экскурсию. Мы получили большое удовольствие. Мы пенсионеры и не быстро ходим. Анна подстроилась под наш темп. Все

С Светлана Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места Мы очень рады, что заказали экскурсию по Бильбао с Анной!

Эта была непринужденная, очень познавательная прогулка с обаятельным человеком. Спасибо!

А Александр Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места Отличный гид, рекомендую!

Д Даниил Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места Потрясающая, очень насыщенная, но в то же время легкая и непринужденная прогулка по городу в компании роскошного гида Анны - все прошло замечательно, узнали много интересных фактов и влюбились в Бильбао. Рекомендую

A Alex Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места Анна очень классно, живо, интересно рассказала про город. Информации было не слишком много, не слишком мало, в самый раз:)

Ну и в целом очень приятный человек! Отличная экскурсия 👍 спасибо!!!!

I Igor Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места Анна замечательный гид; легко адаптируется под гостей, интересно подает материал, всегда подскажет куда сходить и что делать в Бильбао

Большое спасибо

А Анатолий Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места Благодаря гиду Анне, наша экскурсия была интересной, насыщенной и познавательной!

М Маша Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места Большое спасибо Анне за экскурсию! Анна - очень приятная, тактичная, смогла полностью вовлечь даже детей-подростков)) ходили по очень разнообразным местам, и открыли для себя страну Басков со многими секретами! Спасибо 🫶🏼

А Анна Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места читать дальше и взрослым. Получили много новых знаний и об истории региона, о нынешней экономической и социальной ситуации в регионе. Анна дала очень полезные советы относительно нашего самостоятельного пребывания в Бильбао - порекомендовала музеи для посещения, отличные рестораны, прекрасный пляж. Огромное спасибо Анне за очень увлекательную экскурсию. Были вместе с детьми 10 и 12 лет, было очень интересно и детям,

С Станислав Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места Спасибо за отличную прогулку, насыщенную историями о городе и его жителях!

А Анастасия Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места читать дальше интересом. Экскурсия была выстроена идеально, прошли по всем самым важным и красивым местам. По окончанию экскурсии Анна дала кучу рекомендаций по музеям и ресторанам. Очень рекомендую. Анна потрясающий гид. Знает очень много, ответила на все наши вопросы. Сыну 14 лет, он слушал ее с удовольствием и

М Мильштейн Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места Нам очень понравилось.

Гид, Анна провела увлекательную экскурсию, порекомендовала хороший ресторан, помогла с идеями на следующий день.

Ю Юрий Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места

Светлый,замечательный,вкусный(во всех смыслах) город.. читать дальше И особенно он раскрылся через рассказ и настроение Анны.. оч рекомендуем всем кто доберется до Страны Басков,а добраться нужно непременно-Бильбао станет жемчужиной в ваших путешествиях. . Потрясающая экскурсия и чудесный гид-Анна.. Мы с сыном(11 лет)-в полном восторге и от города и от экскурсии..Светлый,замечательный,вкусный(во всех смыслах) город..

Н Никита Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места читать дальше и делилась увлекательными фактами о его культуре и архитектуре. Анна была дружелюбной и отзывчивой, отвечая на все наши вопросы. Рекомендуем экскурсию с ней всем, кто хочет глубже узнать Бильбао! Недавно мы побывали на экскурсии по Бильбао с гидом Анной, и это было замечательное время! Анна прекрасно знала историю города