Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао, как его видят местные
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи: индивидуальная экскурсия по живописным местам
Начнем с Подвесного Моста Бискайи, затем отправимся в Гечо и Сан Хуан де Гастелугаче. Откройте для себя баскскую культуру и природу
11 дек в 15:00
12 дек в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
Погрузимся в сердце города, где ритм улиц сплетается с ароматом кофе, а история ждёт на каждом углу
Начало: Casco Viejo
22 дек в 11:30
23 дек в 12:30
€155 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей7 ноября 2025Гид - Наташа, молодец. И тему экскурсии знает, и историю прекрасной страны Испании тоже. Спасибо!
- ЛЛюдмила2 ноября 2025Провели интересный день вместе с Наталией за пределами города Бильбао. Побывали в некоторых местах, в которые самостоятельно не доехали бы. Посмотрели и услышали историю этих мест. Экскурсия красивая.
- ААлександра1 октября 2025Огромная благодарность Наталье за наш, наполненный потрясающими эмоциями, день! Очень рекомендуем данную экскурсию всем, кто приезжает в Страну Басков. Невероятная красота, и интереснейшая история.
- ССофия19 сентября 2025Отличная экскурсия, Наталья потрясающе рассказывает про историю, живо и интересно, спасибо большое!
- ЕЕвгений5 августа 2025Чудесная экскурсия с красивейшими видами Бискайи и интереснейшим рассказом! Горячо рекомендую.
- ККсения29 июня 2025Нам очень понравилась индивидуальная поездка на автомобиле. Наталья показала нам самые интересные места: живописный Сан-Хуан-де-Гастелугаче, уютный Гечо и впечатляющий Бискайский
- ААлександр20 июня 2025Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы смогли прикоснуться к сказочным
- ССофия14 мая 2025Благодаря Наталье провели отличный день в стране Басков, увидели места в которых давно хотели побывать, узнали много нового. Время пролетело незаметно, несмотря на то что экскурсия не короткая. Вдобавок, Наталья очень хороший водитель!
- AAnna13 марта 2025Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!
- ЯЯна10 сентября 2024Отличная экскурсия, очень приятный гид Наталья.
- ЛЛеа24 августа 2024Интересная экскурсия
- ММарина13 августа 2024Спасибо огромное Наталье, очень хорошо все показала и рассказала. Наталья тщательно подготовилась к экскурсии, приготовила «наглядный» материал, с нами были два подростка, их трудно чем-то заинтересовать, но у Натальи получилось! Спасибо еще раз. 🙏.
- ММария4 июня 2024Очень довольна путешествием по побережью. Счастлива от общения, доброжелательности и профессионализма Натальи. Жаль, что мало времени было у меня в Бильбао. Очень хотела бы пару экскурсий с Натальей еще.
До скорых встреч. Надеюсь, что скоро вернусь 🌞
- ООльга22 мая 2024Сегодня провели отличный день на Бискайском побережье. Красивые места в сопровождении Натальи! Было познавательно и интересно.
- ННадежда27 апреля 2024Очень благодарны Наталье за замечательную экскурсию, показала нам удивительные места, человек глубоких знаний истории этого края, прекрасный рассказчик и организатор. Влюбились в страну Басков. Очень рекомендую.
- ЯЯн28 октября 2023Мы благодарны Наталье за такую возможность посмотреть такие красивые места! Смогли не только узнать историю этого региона, но и поговорить
- ППавел29 августа 2023Экскурсия отличная!
Экскурсовод замечательный!
Локации и подача материала = приятным ощущения от самого общения с Натальей!
Тот случай когда хочется вернуться в тоже
- ССветлана9 июня 2023Замечательная экскурсия. Много интересной,скурпулёзно подобранной информации. С удовольствием отмечу профессиональный уровень Натальи. Осталось теплое,радостное ощущение. Очень благодарны! Всегда приятна встреча с образованным,добросовестным,качественно работающим человеком.
- AAnna4 июня 2023Нам очень понравилась экскурсия с Натальей. Было интересно и непринужденно. Мы путешествовали с маленькими детьми, поэтому нам была важна гибкость в проведения экскурсии, и Наталья максимально старалась сделать поездку для нас и наших детей комфортной. Очень рекомендуем.
- ЕЕлена8 февраля 2023Очень увлекательная экскурсия вышла! Много ходили, много разговаривали. Наталья очень интересно рассказывает о регионе!
