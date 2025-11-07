Мои заказы

Выездные экскурсии из Бильбао

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Бильбао на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Пешая
2.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао, как его видят местные
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
Прогулка по Бильбао, где современность встречается с историей. Увидите музей Гуггенхайма, старинные улочки и барочные здания
Начало: Возле музея Гуггенхайма или театра Арриага
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
€240 за всё до 4 чел.
Сокровища Бискайи
На машине
5 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи: индивидуальная экскурсия по живописным местам
Начнем с Подвесного Моста Бискайи, затем отправимся в Гечо и Сан Хуан де Гастелугаче. Откройте для себя баскскую культуру и природу
11 дек в 15:00
12 дек в 10:00
€400 за всё до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
Пешая
2 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао - культурный коктейль
Погрузимся в сердце города, где ритм улиц сплетается с ароматом кофе, а история ждёт на каждом углу
Начало: Casco Viejo
22 дек в 11:30
23 дек в 12:30
€155 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    7 ноября 2025
    Сокровища Бискайи
    Гид - Наташа, молодец. И тему экскурсии знает, и историю прекрасной страны Испании тоже. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    2 ноября 2025
    Сокровища Бискайи
    Провели интересный день вместе с Наталией за пределами города Бильбао. Побывали в некоторых местах, в которые самостоятельно не доехали бы. Посмотрели и услышали историю этих мест. Экскурсия красивая.
  • А
    Александра
    1 октября 2025
    Сокровища Бискайи
    Огромная благодарность Наталье за наш, наполненный потрясающими эмоциями, день! Очень рекомендуем данную экскурсию всем, кто приезжает в Страну Басков. Невероятная красота, и интереснейшая история.
  • С
    София
    19 сентября 2025
    Сокровища Бискайи
    Отличная экскурсия, Наталья потрясающе рассказывает про историю, живо и интересно, спасибо большое!
  • Е
    Евгений
    5 августа 2025
    Сокровища Бискайи
    Чудесная экскурсия с красивейшими видами Бискайи и интереснейшим рассказом! Горячо рекомендую.
  • К
    Ксения
    29 июня 2025
    Сокровища Бискайи
    Нам очень понравилась индивидуальная поездка на автомобиле. Наталья показала нам самые интересные места: живописный Сан-Хуан-де-Гастелугаче, уютный Гечо и впечатляющий Бискайский
    читать дальше

    мост.

    Гид прекрасно знает регион, рассказывала интересно и понятно. В Гечо посоветовала нам прекрасный ресторан с отличной местной кухней. Передвижение на машине было комфортным, маршрут хорошо продуман.

    Наталья - внимательный и профессиональный гид, учитывала все наши пожелания. Остались только положительные впечатления от экскурсии. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Александр
    20 июня 2025
    Сокровища Бискайи
    Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы смогли прикоснуться к сказочным
    читать дальше

    местам. Гастелугаче - действительно фантастическое место. Виды и, правда, завораживают. Узнали, что дополнительную популярность этому месту принесли съемки культового фильма" Игра престолов". Посетили мы и Бермео - очаровательный рыбацкий городок. Вокруг порта просто идиллия - пряничные домики стоят, словно прижавшись друг к другу. Таким городкам можно посвящать целые оды, но лучше увидеть всё воочию. И мы, конечно, рекомендуем этот познавательный тур в сопровождении Натальи, умницы, красавицы, влюблённой в свой благородный труд. Наталья - настоящий профессионал своего дела. Спасибо ей за всё!

  • С
    София
    14 мая 2025
    Сокровища Бискайи
    Благодаря Наталье провели отличный день в стране Басков, увидели места в которых давно хотели побывать, узнали много нового. Время пролетело незаметно, несмотря на то что экскурсия не короткая. Вдобавок, Наталья очень хороший водитель!
  • A
    Anna
    13 марта 2025
    Сокровища Бискайи
    Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!
  • Я
    Яна
    10 сентября 2024
    Сокровища Бискайи
    Отличная экскурсия, очень приятный гид Наталья.
  • Л
    Леа
    24 августа 2024
    Сокровища Бискайи
    Интересная экскурсия
  • М
    Марина
    13 августа 2024
    Сокровища Бискайи
    Спасибо огромное Наталье, очень хорошо все показала и рассказала. Наталья тщательно подготовилась к экскурсии, приготовила «наглядный» материал, с нами были два подростка, их трудно чем-то заинтересовать, но у Натальи получилось! Спасибо еще раз. 🙏.
  • М
    Мария
    4 июня 2024
    Сокровища Бискайи
    Очень довольна путешествием по побережью. Счастлива от общения, доброжелательности и профессионализма Натальи. Жаль, что мало времени было у меня в Бильбао. Очень хотела бы пару экскурсий с Натальей еще.
    До скорых встреч. Надеюсь, что скоро вернусь 🌞
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Сокровища Бискайи
    Сегодня провели отличный день на Бискайском побережье. Красивые места в сопровождении Натальи! Было познавательно и интересно.
  • Н
    Надежда
    27 апреля 2024
    Сокровища Бискайи
    Очень благодарны Наталье за замечательную экскурсию, показала нам удивительные места, человек глубоких знаний истории этого края, прекрасный рассказчик и организатор. Влюбились в страну Басков. Очень рекомендую.
  • Я
    Ян
    28 октября 2023
    Сокровища Бискайи
    Мы благодарны Наталье за такую возможность посмотреть такие красивые места! Смогли не только узнать историю этого региона, но и поговорить
    читать дальше

    и расспросить о том, как живет этот замечательный и ни на что не похожий регион сейчас. Если будете в Бильбао - обязательно обращайтесь к Наталье, все покажет и расскажет.

  • П
    Павел
    29 августа 2023
    Сокровища Бискайи
    Экскурсия отличная!
    Экскурсовод замечательный!
    Локации и подача материала = приятным ощущения от самого общения с Натальей!
    Тот случай когда хочется вернуться в тоже
    читать дальше

    самое место и всё повторить!)

    Отдельно про Бискайю - это что-то) Становится понято почему баски там живут несколько тысяч лет.
    Достопримечательности, природные красоты, кулинария, атмосфера вечного праздника!

  • С
    Светлана
    9 июня 2023
    Сокровища Бискайи
    Замечательная экскурсия. Много интересной,скурпулёзно подобранной информации. С удовольствием отмечу профессиональный уровень Натальи. Осталось теплое,радостное ощущение. Очень благодарны! Всегда приятна встреча с образованным,добросовестным,качественно работающим человеком.
  • A
    Anna
    4 июня 2023
    Сокровища Бискайи
    Нам очень понравилась экскурсия с Натальей. Было интересно и непринужденно. Мы путешествовали с маленькими детьми, поэтому нам была важна гибкость в проведения экскурсии, и Наталья максимально старалась сделать поездку для нас и наших детей комфортной. Очень рекомендуем.
  • Е
    Елена
    8 февраля 2023
    Сокровища Бискайи
    Очень увлекательная экскурсия вышла! Много ходили, много разговаривали. Наталья очень интересно рассказывает о регионе!
