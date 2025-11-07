А Андрей Сокровища Бискайи Гид - Наташа, молодец. И тему экскурсии знает, и историю прекрасной страны Испании тоже. Спасибо!

Л Людмила Сокровища Бискайи Провели интересный день вместе с Наталией за пределами города Бильбао. Побывали в некоторых местах, в которые самостоятельно не доехали бы. Посмотрели и услышали историю этих мест. Экскурсия красивая.

А Александра Сокровища Бискайи Огромная благодарность Наталье за наш, наполненный потрясающими эмоциями, день! Очень рекомендуем данную экскурсию всем, кто приезжает в Страну Басков. Невероятная красота, и интереснейшая история.

С София Сокровища Бискайи Отличная экскурсия, Наталья потрясающе рассказывает про историю, живо и интересно, спасибо большое!

Е Евгений Сокровища Бискайи Чудесная экскурсия с красивейшими видами Бискайи и интереснейшим рассказом! Горячо рекомендую.

К Ксения Сокровища Бискайи читать дальше мост.



Гид прекрасно знает регион, рассказывала интересно и понятно. В Гечо посоветовала нам прекрасный ресторан с отличной местной кухней. Передвижение на машине было комфортным, маршрут хорошо продуман.



Наталья - внимательный и профессиональный гид, учитывала все наши пожелания. Остались только положительные впечатления от экскурсии. Однозначно рекомендуем! Нам очень понравилась индивидуальная поездка на автомобиле. Наталья показала нам самые интересные места: живописный Сан-Хуан-де-Гастелугаче, уютный Гечо и впечатляющий Бискайский

Благодаря Наталье, нашему гиду, мы посетили самое удивительное место Бискайи - Гастелугаче. В этом путешествии мы смогли прикоснуться к сказочным местам. Гастелугаче - действительно фантастическое место. Виды и, правда, завораживают. Узнали, что дополнительную популярность этому месту принесли съемки культового фильма" Игра престолов". Посетили мы и Бермео - очаровательный рыбацкий городок. Вокруг порта просто идиллия - пряничные домики стоят, словно прижавшись друг к другу. Таким городкам можно посвящать целые оды, но лучше увидеть всё воочию. И мы, конечно, рекомендуем этот познавательный тур в сопровождении Натальи, умницы, красавицы, влюблённой в свой благородный труд. Наталья - настоящий профессионал своего дела. Спасибо ей за всё!

С София Сокровища Бискайи Благодаря Наталье провели отличный день в стране Басков, увидели места в которых давно хотели побывать, узнали много нового. Время пролетело незаметно, несмотря на то что экскурсия не короткая. Вдобавок, Наталья очень хороший водитель!

A Anna Сокровища Бискайи Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!

Я Яна Сокровища Бискайи Отличная экскурсия, очень приятный гид Наталья.

Л Леа Сокровища Бискайи Интересная экскурсия

М Марина Сокровища Бискайи Спасибо огромное Наталье, очень хорошо все показала и рассказала. Наталья тщательно подготовилась к экскурсии, приготовила «наглядный» материал, с нами были два подростка, их трудно чем-то заинтересовать, но у Натальи получилось! Спасибо еще раз. 🙏.

М Мария Сокровища Бискайи Очень довольна путешествием по побережью. Счастлива от общения, доброжелательности и профессионализма Натальи. Жаль, что мало времени было у меня в Бильбао. Очень хотела бы пару экскурсий с Натальей еще.

До скорых встреч. Надеюсь, что скоро вернусь 🌞

О Ольга Сокровища Бискайи Сегодня провели отличный день на Бискайском побережье. Красивые места в сопровождении Натальи! Было познавательно и интересно.

Н Надежда Сокровища Бискайи Очень благодарны Наталье за замечательную экскурсию, показала нам удивительные места, человек глубоких знаний истории этого края, прекрасный рассказчик и организатор. Влюбились в страну Басков. Очень рекомендую.

Мы благодарны Наталье за такую возможность посмотреть такие красивые места! Смогли не только узнать историю этого региона, но и поговорить и расспросить о том, как живет этот замечательный и ни на что не похожий регион сейчас. Если будете в Бильбао - обязательно обращайтесь к Наталье, все покажет и расскажет.

П Павел Сокровища Бискайи

Экскурсовод замечательный!

Локации и подача материала = приятным ощущения от самого общения с Натальей!

Тот случай когда хочется вернуться в тоже самое место и всё повторить!)



Отдельно про Бискайю - это что-то) Становится понято почему баски там живут несколько тысяч лет.

Достопримечательности, природные красоты, кулинария, атмосфера вечного праздника! Экскурсия отличная!Экскурсовод замечательный!Локации и подача материала = приятным ощущения от самого общения с Натальей!Тот случай когда хочется вернуться в тоже

С Светлана Сокровища Бискайи Замечательная экскурсия. Много интересной,скурпулёзно подобранной информации. С удовольствием отмечу профессиональный уровень Натальи. Осталось теплое,радостное ощущение. Очень благодарны! Всегда приятна встреча с образованным,добросовестным,качественно работающим человеком.

A Anna Сокровища Бискайи Нам очень понравилась экскурсия с Натальей. Было интересно и непринужденно. Мы путешествовали с маленькими детьми, поэтому нам была важна гибкость в проведения экскурсии, и Наталья максимально старалась сделать поездку для нас и наших детей комфортной. Очень рекомендуем.