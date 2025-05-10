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20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао, как его видят местные
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от €98
€122 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому и Новому Бильбао
Прогулка по Бильбао: от Средневековья до современности. Узнайте, как город менялся на протяжении веков, и почувствуйте его уникальный дух
23 мая в 10:00
24 мая в 10:00
€350 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Бискайский мост и два мира по берегам реки
Исследовать буржуазный и индустриальный пригороды Бильбао и пересечь реку на летающем пароме
24 мая в 10:30
27 мая в 09:30
от €215 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 мая 2025Анна- очень приятный и интересный человек! Экскурсия очень понравилась!
- ММихаил9 мая 2025Прекрасный тур по Бильбао! Чудесный город с богатейшей историей, показанный человеком который знает и любит Бильбао, создавая ощущение как будто гостеприимный хозяин с гордостью показывает свой дом. Спасибо Анна!
- ЕЕлена3 мая 2025Спасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, очень хочется вернуться и ещё
- ВВалерий10 апреля 2025Хочу выразить огромную благодарность Эмме! Эта экскурсия перевернула наше первичное представление о Бильбао! Разумеется только в лучшую сторону. Эмма высоко
- TTatiana31 декабря 2024Эмма - очень профессионально работает и интересно рассказывает. Она очень любит место где живет и жителей этого прекрасного города и это видно и понятно. С ней было прекрасно провести время, которое пролетело незаметно
- ХХамид14 апреля 2024Эмма - очень внимательный и терпеливый человек. Простила нам опоздание на 15 минут, а по окончании экскурсии довела до вкусных ресторанчиков, несмотря на то, опаздывала на автобус в свой Сан-Себастьян. Провела нас по достопримечательностям динамично, весело и подробно. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «История и архитектура»
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