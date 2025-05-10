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эрудированный профессионал, интересный рассказчик и просто очень хороший человек, влюбленный в эту страну (басков), в этот город и в свою работу! Несколько часов пешком пронеслись незаметно, и когда экскурсия закончилась … было даже немного грустно. Рекомендую всем, особенно тем, кто любит жизнь во всем ее проявлении …