Экскурсии Бильбао об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Бильбао на русском языке, цены от €98, скидки до 20%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Пешая
2.5 часа
-
20%
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бильбао, как его видят местные
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от €98€122 за всё до 4 чел.
Старый и Новый Бильбао
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старому и Новому Бильбао
Прогулка по Бильбао: от Средневековья до современности. Узнайте, как город менялся на протяжении веков, и почувствуйте его уникальный дух
23 мая в 10:00
24 мая в 10:00
€350 за всё до 10 чел.
Бискайский мост и два мира по берегам реки
Пешая
На пароме
4.5 часа
Водная прогулка
Бискайский мост и два мира по берегам реки
Исследовать буржуазный и индустриальный пригороды Бильбао и пересечь реку на летающем пароме
24 мая в 10:30
27 мая в 09:30
от €215 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    10 мая 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Анна- очень приятный и интересный человек! Экскурсия очень понравилась!
  • М
    Михаил
    9 мая 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Прекрасный тур по Бильбао! Чудесный город с богатейшей историей, показанный человеком который знает и любит Бильбао, создавая ощущение как будто гостеприимный хозяин с гордостью показывает свой дом. Спасибо Анна!
  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Спасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, очень хочется вернуться и ещё
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    гулять и гулять… Анна смогла совместить историческую информацию с житейской, что обогатило экскурсию и сделало ее более занимательной. Хочу отметить, что несмотря на наш форс-мажор, Анна очень доброжелательно сместила время экскурсии на удобное нам. Огромное спасибо! Анна, Вы замечательный гид, удачи на этом поприще!

    Спасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, оченьСпасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, оченьСпасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, очень
  • В
    Валерий
    10 апреля 2025
    Старый и Новый Бильбао
    Хочу выразить огромную благодарность Эмме! Эта экскурсия перевернула наше первичное представление о Бильбао! Разумеется только в лучшую сторону. Эмма высоко
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    эрудированный профессионал, интересный рассказчик и просто очень хороший человек, влюбленный в эту страну (басков), в этот город и в свою работу! Несколько часов пешком пронеслись незаметно, и когда экскурсия закончилась … было даже немного грустно. Рекомендую всем, особенно тем, кто любит жизнь во всем ее проявлении …

  • T
    Tatiana
    31 декабря 2024
    Старый и Новый Бильбао
    Эмма - очень профессионально работает и интересно рассказывает. Она очень любит место где живет и жителей этого прекрасного города и это видно и понятно. С ней было прекрасно провести время, которое пролетело незаметно
  • Х
    Хамид
    14 апреля 2024
    Старый и Новый Бильбао
    Эмма - очень внимательный и терпеливый человек. Простила нам опоздание на 15 минут, а по окончании экскурсии довела до вкусных ресторанчиков, несмотря на то, опаздывала на автобус в свой Сан-Себастьян. Провела нас по достопримечательностям динамично, весело и подробно. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «История и архитектура»

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  3. Бискайский мост и два мира по берегам реки
Сколько стоит экскурсия по Бильбао в мае 2025
Сейчас в Бильбао в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 98 до 350 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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