Прогулка по Старому городу Бильбао с профессиональным гидом, закончившим магистратуру по современному искусству. Экскурсия проходит в небольших группах, что позволяет учитывать интересы каждого участника. Вы узнаете о культурных и исторических
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Театр
- Музей Гуггенхайм
Описание экскурсииГоворят, что где бы ты ни жил, в любом городе у тебя есть свой собственный город. Свой мир. Я абсолютно уверена, что это правда, и приглашаю вас исследовать Бильбао со мной. От самого известного театра до чудесного бара с самыми вкусными обедами: я проведу вас по маршруту, который прошла много раз, с тех пор как переехала в Бильбао. Расскажу об истории основания города и достопримечательностях. И, конечно же, дам вам очень много полезных советов. Agur — до встречи! Что вас ждёт? Бильбао — это очень небольшой и разнообразный город. Очень уютный и очень живой. Бильбао — это не только Музей Гуггенхайм и знаменитые закуски — пинчос. Здесь сложно устать от однообразия. Его нет ни в архитектуре, ни в культуре, ни в политике, ни в обычной жизни. Эта экскурсия для вас, если вы хотите узнать:
- Не только о том, как город строился и перестраивался во время Индустриального бума, но и о том, как и чем он живёт сейчас.
- Как проходит учёба в школах и университетах.
- Чем местный язык отличается от испанского и немного из его истории.
- Чем культура Страны Басков отличается от культуры других регионов Испании.
- Как строятся отношения у Страны Басков с центральной властью и с другими странами.
- Что думают местные о тех изменениях, которые город претерпел во время строительства Музея.
• Откуда родом баскский футбол. Важная информация:
- Оплата за экскурсию возможна банковским переводом или наличными гиду.
- Бильбао — это город с изменчивой погодой. Захватите с собой зонт.
- Не рекомендуем приходить на экскурсию с очень маленькими детьми — в старом городе довольно шумно и многолюдно.
- При желании можно сделать остановку на небольшой гастрономический перерыв. Оговаривается заранее перед экскурсией. Размер дополнительных расходов: 10-15 евро на человека.
Экскурсии проводятся по предварительному заказу в максимально удобное для путешественников время.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Teatro Arriaga Antzokia (театр Арьяга и площадь Ареналь)
- Plazuela de San Nicolás (Собор Св. Николая)
- BBVA (первое здание банка)
- Bidebarrieta Liburutegi Zentrala (одна из самых старых библиотек)
- Plaza Nueva (Новая Площадь и миллион баров с пинчос)
- Casco Viejo (самая старая часть Старого города)
- Catedral de Santiago (Собор Сантьяго)
- Ascensor de Solokoetxe (Лифт)
- Solokoetxe (тихий район с красивыми видами)
- San Anton eliza (Церковь Св. Антона)
- Mercado de la Ribera (Рынок)
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Teatro Arriaga Arriaga Plaza, 1, Ibaiondo, 48005 Bilbao, Bizkaia, Spain
Завершение: Mercado de Ribera Erribera Kalea, s/n, Ibaiondo, 48005 Bilbao, Bizkaia
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся по предварительному заказу в максимально удобное для путешественников время.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Оплата за экскурсию возможна банковским переводом или наличными гиду
- Бильбао - это город с изменчивой погодой. Захватите с собой зонт
- Не рекомендуем приходить на экскурсию с очень маленькими детьми - в старом городе довольно шумно и многолюдно
- При желании можно сделать остановку на небольшой гастрономический перерыв. Оговаривается заранее перед экскурсией. Размер дополнительных расходов: 10-15 евро на человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
