2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии мы найдем следы того, как выглядел город столетия назад, пройдем по Семи Улицам и отыщем сердце Бильбао — то место, где и зародился современный город. Новые кварталы с их застройкой XIX-XXI вв. расскажут в камне об эволюции этого удивительного города: о его щедрых жителях, честолюбивом мэре, удачливых предпринимателях и организации ЭТА.
Жители этого удивительного города обладают особенным характером. Каково это, быть бильбаино? Давайте исследуем вместе!
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день! Я - профессиональный гид по Стране Басков, Наварре, Риохе и Аквитании. Уже 10 лет я живу в этом благословенном уголке земного шара, и с удовольствием покажу и расскажу моим гостям все самое интересное об этом регионе.
Прекрасная экскурсия, с прекрасным гидом Дианой! Выверенный объем информации, поданный с блеском. Прекрасное чувство юмора и знание материалы. За 2,5 часа ни одного слова паразита. Мы в восторге.
Александр
24 августа 2017
Мы заказывали у Эммы три экскурсии, поэтому оставлю отзыв о цикле Сан-Себастья, Бильбао и Французская страна Басков.
Цель нашей поездки была Страна Басков, поэтому просто в точку. Спасибо большое, Эмма и Марианна! Мы все рассмотрели несмотря на дожди и жару!;))
Сан-Жан де Люз будет сниться мне зимой! А за подсказку ехать из Сан-Себастьяна в Бильбао по побережью, Эмма, отдельный поклон))!
Неформальная экскурсия по главным и «секретным» местам города
Приглашаю прогуляться по одному из самых креативных и современных городов Испании. Вы увидите амбициозное здание Альондига, напоминающее пещеру дракона, посетите знаменитый музей Гуггенхайма, прокатитесь на фуникулере и заплутаете в лабиринте старинных улочек. Я расскажу легенды, которыми полна Бискайя, а ещё открою тайну, где отведать лучшие «пинчос» и насладиться багровыми закатами.
Дух старины и дивные новшества — знакомство с современной и исторической частями города
На этой обзорной прогулке вас ждет знакомство с современной и исторической частями Бильбао, их разными достопримечательностями, персонажами и историями. Вы сможете проникнуться духом старины и подивиться прекрасным новшествам, сравнить архитектуру разных времен и познакомиться с культурными традициями.