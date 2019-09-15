2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Бильбао — самый крупный и космополитичный город Страны Басков — приглашает вас в гости! Во время пешеходной экскурсии мы прогуляемся по Старому и Новому Бильбао. Каждый камешек, каждое здание хранит отпечаток времени: Средневековье, Карлистские войны, бум индустриализации, упадок и современное возрождение — вас ждет настоящее путешествие во времени.

Программа

Во время экскурсии мы найдем следы того, как выглядел город столетия назад, пройдем по Семи Улицам и отыщем сердце Бильбао — то место, где и зародился современный город. Новые кварталы с их застройкой XIX-XXI вв. расскажут в камне об эволюции этого удивительного города: о его щедрых жителях, честолюбивом мэре, удачливых предпринимателях и организации ЭТА.

Жители этого удивительного города обладают особенным характером. Каково это, быть бильбаино? Давайте исследуем вместе!