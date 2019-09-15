2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Испания
  2. Экскурсии

  3. Старый и Новый Бильбао

От Средних веков до наших дней — история космополитичного города на обзорной прогулке

Emma
Задать вопрос
Emma – ваш гид
Бильбао — самый крупный и космополитичный город Страны Басков — приглашает вас в гости! Во время пешеходной экскурсии мы прогуляемся по Старому и Новому Бильбао.

Каждый камешек, каждое здание хранит отпечаток времени: Средневековье, Карлистские войны, бум индустриализации, упадок и современное возрождение — вас ждет настоящее путешествие во времени.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Старый и Новый Бильбао
Старый и Новый Бильбао

Программа

Во время экскурсии мы найдем следы того, как выглядел город столетия назад, пройдем по Семи Улицам и отыщем сердце Бильбао — то место, где и зародился современный город. Новые кварталы с их застройкой XIX-XXI вв. расскажут в камне об эволюции этого удивительного города: о его щедрых жителях, честолюбивом мэре, удачливых предпринимателях и организации ЭТА.

Жители этого удивительного города обладают особенным характером. Каково это, быть бильбаино? Давайте исследуем вместе!

Старый и Новый Бильбао

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Emma
Emma
Добрый день! Я - профессиональный гид по Стране Басков, Наварре, Риохе и Аквитании. Уже 10 лет я живу в этом благословенном уголке земного шара, и с удовольствием покажу и расскажу моим гостям все самое интересное об этом регионе.
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 сентября 2019
Прекрасная экскурсия, с прекрасным гидом Дианой! Выверенный объем информации, поданный с блеском. Прекрасное чувство юмора и знание материалы. За 2,5 часа ни одного слова паразита. Мы в восторге.
Александр
24 августа 2017
Мы заказывали у Эммы три экскурсии, поэтому оставлю отзыв о цикле Сан-Себастья, Бильбао и Французская страна Басков.
Цель нашей поездки была Страна Басков, поэтому просто в точку. Спасибо большое, Эмма и Марианна! Мы все рассмотрели несмотря на дожди и жару!;))
Сан-Жан де Люз будет сниться мне зимой! А за подсказку ехать из Сан-Себастьяна в Бильбао по побережью, Эмма, отдельный поклон))!

Обзорные экскурсии в Бильбао

Бильбао — культурный коктейльБильбао — культурный коктейльБильбао — культурный коктейль
73 за экскурсию
2.5 часа
30 отзывов
Неформальная экскурсия по главным и «секретным» местам города
Приглашаю прогуляться по одному из самых креативных и современных городов Испании. Вы увидите амбициозное здание Альондига, напоминающее пещеру дракона, посетите знаменитый музей Гуггенхайма, прокатитесь на фуникулере и заплутаете в лабиринте старинных улочек. Я расскажу легенды, которыми полна Бискайя, а ещё открою тайну, где отведать лучшие «пинчос» и насладиться багровыми закатами.
Контрасты Бильбао. Обзорная экскурсияКонтрасты Бильбао. Обзорная экскурсияКонтрасты Бильбао. Обзорная экскурсия
150 за экскурсию
3 часа
21 отзыв
Дух старины и дивные новшества — знакомство с современной и исторической частями города
На этой обзорной прогулке вас ждет знакомство с современной и исторической частями Бильбао, их разными достопримечательностями, персонажами и историями. Вы сможете проникнуться духом старины и подивиться прекрасным новшествам, сравнить архитектуру разных времен и познакомиться с культурными традициями.

Выбирайте и другие экскурсии в Бильбао

За городомИстория и архитектураПешкомГастрономическиеИндивидуальныеВсеОбзорныеНа автомобиле