читать дальше гулять и гулять… Анна смогла совместить историческую информацию с житейской, что обогатило экскурсию и сделало ее более занимательной. Хочу отметить, что несмотря на наш форс-мажор, Анна очень доброжелательно сместила время экскурсии на удобное нам. Огромное спасибо! Анна, Вы замечательный гид, удачи на этом поприще!

Спасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, очень хочется вернуться и ещё