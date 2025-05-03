Главные экскурсионные места в Бильбао

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Бильбао на русском языке, цены от €75, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Сокровища Бискайи
На машине
5 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи: индивидуальная экскурсия по живописным местам
Начнем с Подвесного Моста Бискайи, затем отправимся в Гечо и Сан Хуан де Гастелугаче. Откройте для себя баскскую культуру и природу
10 мая в 10:00
13 мая в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
Пешая
2.5 часа
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
Бильбао, как его видят местные
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €99€110 за человека
Zazpikaleak (7 улиц): пешеходная прогулка по Старому городу
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Zazpikaleak (7 улиц): пешеходная прогулка по Старому городу
Начало: Teatro Arriaga Arriaga Plaza, 1, Ibaiondo, 48005 B...
Расписание: Экскурсии проводятся по предварительному заказу в максимально удобное для путешественников время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 мая 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Спасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, очень хочется вернуться и ещё
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    гулять и гулять… Анна смогла совместить историческую информацию с житейской, что обогатило экскурсию и сделало ее более занимательной. Хочу отметить, что несмотря на наш форс-мажор, Анна очень доброжелательно сместила время экскурсии на удобное нам. Огромное спасибо! Анна, Вы замечательный гид, удачи на этом поприще!

    Спасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, оченьСпасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, оченьСпасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, очень
  • М
    Марьяна
    30 апреля 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Все было отлично! Узнали Бильбао с не совсем туристической стороны и остались в восторге от города! Спасибо за такую замечательную экскурсию!
  • B
    Bloch
    26 апреля 2025
    Бильбао, как его видят местные: живые истории и неожиданные места
    Анна отлично провела экскурсию, три часа пролетели не заметно. Правильно и интересно рассказала и показала город. С удовольствием рекомендуем, как состоявшегося Гида.
  • A
    Anna
    13 марта 2025
    Сокровища Бискайи
    Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!
  • Я
    Яна
    10 сентября 2024
    Сокровища Бискайи
    Отличная экскурсия, очень приятный гид Наталья.
  • L
    Lea
    24 августа 2024
    Сокровища Бискайи
    Интересная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «Популярные места»

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  1. Сокровища Бискайи
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  3. Zazpikaleak (7 улиц): пешеходная прогулка по Старому городу
Сколько стоит экскурсия по Бильбао в мае 2025
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