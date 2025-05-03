Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Бискайи: индивидуальная экскурсия по живописным местам
Начнем с Подвесного Моста Бискайи, затем отправимся в Гечо и Сан Хуан де Гастелугаче. Откройте для себя баскскую культуру и природу
10 мая в 10:00
13 мая в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
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10%
Индивидуальная
Бильбао, как его видят местные
Увлекательная прогулка по Бильбао: от музея Гуггенхайма до Старого города. Вдохновляющие истории и местные закуски - незабываемый опыт
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €99
€110 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Zazpikaleak (7 улиц): пешеходная прогулка по Старому городу
Начало: Teatro Arriaga Arriaga Plaza, 1, Ibaiondo, 48005 B...
Расписание: Экскурсии проводятся по предварительному заказу в максимально удобное для путешественников время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 мая 2025Спасибо Анне за прекрасную и очень познавательную прогулку по Бильбао! Мы влюбились в этот город, очень хочется вернуться и ещё
- ММарьяна30 апреля 2025Все было отлично! Узнали Бильбао с не совсем туристической стороны и остались в восторге от города! Спасибо за такую замечательную экскурсию!
- BBloch26 апреля 2025Анна отлично провела экскурсию, три часа пролетели не заметно. Правильно и интересно рассказала и показала город. С удовольствием рекомендуем, как состоявшегося Гида.
- AAnna13 марта 2025Это были незабываемые выходные в компании замечательного гида Натальи. Всем рекомендую посетить Гастелугаче и городок Гечо- красота необыкновенная!!!
- ЯЯна10 сентября 2024Отличная экскурсия, очень приятный гид Наталья.
- LLea24 августа 2024Интересная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Бильбао в категории «Популярные места»
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